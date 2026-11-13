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Down Outlook, la mail ancora fuori uso: coinvolti aziende e governi in 74 Paesi. Microsoft: "Non è un attacco hacker" Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Proseguono i disservizi di Microsoft, colpiti governi e aziende in tutto il mondo ANSA (leggi di più)
Outlook e Microsoft down, cosa sappiamo e quali sono le conseguenze Sky TG24 (leggi di più)
Microsoft Outlook in tilt disservizi in Europa e Asia | Forniremo dettagli esaustivi Zazoom Social News (leggi di più)
"Qualcosa non ha funzionato": la schermata apparsa da Milano a New York. Cosa sta succedendo a Microsoft, Outlook e Teams MilanoToday (leggi di più)
Microsoft 365 in down | disservizi per Outlook e Teams migliaia di utenti coinvolti Zazoom Social News (leggi di più)
Microsoft down in tutto il mondo, dietro i disservizi "non c'è attacco hacker" RaiNews (leggi di più)
Microsoft, down mondiale di Outlook e Microsoft 365. Disagi per aziende e governi, cosa è successo la Repubblica (leggi di più)
Outlook down, Microsoft non ha ancora risolto, problemi anche a Teams e Copilot: "Parziale ripresa" Virgilio (leggi di più)
Microsoft 365 in down: disservizi per Outlook e Teams, migliaia di utenti coinvolti Dayitalianews (leggi di più)
Microsoft down, il blackout continua: problemi per Outlook, Teams e Copilot. Disagi anche per OpenAI e Anthropic TGLA7 (leggi di più)
Microsoft down: problemi a Outlook, 365, Copilot, Xbox e tanti altri servizi HDblog.it (leggi di più)
Outlook down in tutto il mondo. Microsoft: “Problema parzialmente risolto”. Escluso attacco hacker. Guai anche per Teams Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Microsoft non sta riuscendo a risolvere il down mondiale di Outlook Fanpage (leggi di più)
Outlook down in 74 Paesi, Microsoft: "Ripristino parziale" Sky TG24 (leggi di più)
Outlook non funziona, problemi anche per Teams e Copilot: il disservizio continua, cosa succede Adnkronos (leggi di più)
Microsoft down: non funzionano Outlook e Teams, problemi anche per ChatGPT. La situazione Today (leggi di più)
Microsoft ancora al lavoro per risolvere il grave disservizio su Teams e Outlook Investing.com (leggi di più)
Outlook e Microsoft 365 ancora in difficoltà: i tentativi di ripristino non bastano Corriere del Ticino (leggi di più)
Microsoft Outlook down in tutto il mondo: problemi con le email, migliaia di utenti bloccati. Disagi anche per Teams e Copilot TGLA7 (leggi di più)
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