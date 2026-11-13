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📰 Outlook down, Microsoft in tilt: disservizi globali per aziende e governi 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 venerdì 13 novembre 2026

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13 Novembre 2026

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📰 Down Outlook, la mail ancora fuori uso: coinvolti aziende e governi in 74 Paesi. Microsoft: "Non è un attacco hacker" - Il Fatto Quotidiano

Down Outlook, la mail ancora fuori uso: coinvolti aziende e governi in 74 Paesi. Microsoft: "Non è un attacco hacker"  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Proseguono i disservizi di Microsoft, colpiti governi e aziende in tutto il mondo - ANSA

Proseguono i disservizi di Microsoft, colpiti governi e aziende in tutto il mondo  ANSA (leggi di più)

📰 Outlook e Microsoft down, cosa sappiamo e quali sono le conseguenze - Sky TG24

Outlook e Microsoft down, cosa sappiamo e quali sono le conseguenze  Sky TG24 (leggi di più)

📣 Microsoft Outlook in tilt disservizi in Europa e Asia | Forniremo dettagli esaustivi - Zazoom Social News

Microsoft Outlook in tilt disservizi in Europa e Asia | Forniremo dettagli esaustivi  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 "Qualcosa non ha funzionato": la schermata apparsa da Milano a New York. Cosa sta succedendo a Microsoft, Outlook e Teams - MilanoToday

"Qualcosa non ha funzionato": la schermata apparsa da Milano a New York. Cosa sta succedendo a Microsoft, Outlook e Teams  MilanoToday (leggi di più)

📣 Microsoft 365 in down | disservizi per Outlook e Teams migliaia di utenti coinvolti - Zazoom Social News

Microsoft 365 in down | disservizi per Outlook e Teams migliaia di utenti coinvolti  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 Microsoft down in tutto il mondo, dietro i disservizi "non c'è attacco hacker" - RaiNews

Microsoft down in tutto il mondo, dietro i disservizi "non c'è attacco hacker"  RaiNews (leggi di più)

📰 Microsoft, down mondiale di Outlook e Microsoft 365. Disagi per aziende e governi, cosa è successo - la Repubblica

Microsoft, down mondiale di Outlook e Microsoft 365. Disagi per aziende e governi, cosa è successo  la Repubblica (leggi di più)

📰 Outlook down, Microsoft non ha ancora risolto, problemi anche a Teams e Copilot: "Parziale ripresa" - Virgilio

Outlook down, Microsoft non ha ancora risolto, problemi anche a Teams e Copilot: "Parziale ripresa"  Virgilio (leggi di più)

📣 Microsoft 365 in down: disservizi per Outlook e Teams, migliaia di utenti coinvolti - Dayitalianews

Microsoft 365 in down: disservizi per Outlook e Teams, migliaia di utenti coinvolti  Dayitalianews (leggi di più)

📰 Microsoft down, il blackout continua: problemi per Outlook, Teams e Copilot. Disagi anche per OpenAI e Anthropic - TGLA7

Microsoft down, il blackout continua: problemi per Outlook, Teams e Copilot. Disagi anche per OpenAI e Anthropic  TGLA7 (leggi di più)

📰 Microsoft down: problemi a Outlook, 365, Copilot, Xbox e tanti altri servizi - HDblog.it

Microsoft down: problemi a Outlook, 365, Copilot, Xbox e tanti altri servizi  HDblog.it (leggi di più)

📰 Outlook down in tutto il mondo. Microsoft: “Problema parzialmente risolto”. Escluso attacco hacker. Guai anche per Teams - Quotidiano Nazionale

Outlook down in tutto il mondo. Microsoft: “Problema parzialmente risolto”. Escluso attacco hacker. Guai anche per Teams  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Microsoft non sta riuscendo a risolvere il down mondiale di Outlook - Fanpage

Microsoft non sta riuscendo a risolvere il down mondiale di Outlook  Fanpage (leggi di più)

📰 Outlook down in 74 Paesi, Microsoft: "Ripristino parziale" - Sky TG24

Outlook down in 74 Paesi, Microsoft: "Ripristino parziale"  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Outlook non funziona, problemi anche per Teams e Copilot: il disservizio continua, cosa succede - Adnkronos

Outlook non funziona, problemi anche per Teams e Copilot: il disservizio continua, cosa succede  Adnkronos (leggi di più)

📰 Microsoft down: non funzionano Outlook e Teams, problemi anche per ChatGPT. La situazione - Today

Microsoft down: non funzionano Outlook e Teams, problemi anche per ChatGPT. La situazione  Today (leggi di più)

📰 Microsoft ancora al lavoro per risolvere il grave disservizio su Teams e Outlook - Investing.com

Microsoft ancora al lavoro per risolvere il grave disservizio su Teams e Outlook  Investing.com (leggi di più)

📰 Outlook e Microsoft 365 ancora in difficoltà: i tentativi di ripristino non bastano - Corriere del Ticino

Outlook e Microsoft 365 ancora in difficoltà: i tentativi di ripristino non bastano  Corriere del Ticino (leggi di più)

📰 Microsoft Outlook down in tutto il mondo: problemi con le email, migliaia di utenti bloccati. Disagi anche per Teams e Copilot - TGLA7

Microsoft Outlook down in tutto il mondo: problemi con le email, migliaia di utenti bloccati. Disagi anche per Teams e Copilot  TGLA7 (leggi di più)

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