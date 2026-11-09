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Mancini lancia la «Giovane Italia» per le sfide decisive di Nations League Giornale di Sicilia (leggi di più)
Italia U21, Baldini netto: "L'unico ad aver fatto la differenze è stato Cisse" Fantacalcio (leggi di più)
Serie A, sono 196 i giocatori convocati dalle Nazionali per la sosta di novembre Sky Sport (leggi di più)
Calcio Live: tutte le notizie in tempo reale Diretta (leggi di più)
Italia, gli Azzurri tornano in campo Tuttosport (leggi di più)
Italia, Azzurri al lavoro a Coverciano Corriere dello Sport (leggi di più)
Mancini carica l’Italia: «La semifinale è alla portata». E guarda a Tresoldi Radio RTL 102.5 (leggi di più)
Calcio a 5: Italia, c’è il “ritorno” col Kosovo. Passaggio fondamentale per le qualificazioni ai Mondiali 2028 OA Sport (leggi di più)
Mancini guida l'Italia sotto il diluvio in vista di Francia e Belgio Corriere dello Sport (leggi di più)
Non solo Mbappé, tutte le armi di Zidane per affondare il grande sogno azzurro La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Coppa Italia, l’Invicta Women va in semifinale RuvoLive.it (leggi di più)
Tresoldi in Nazionale, Mancini fa sperare i tifosi: le sue parole in conferenza DAZN (leggi di più)
Italia, allenamento sotto la pioggia: confermato il 4-3-3. Cisse centravanti Sportmediaset (leggi di più)
La soddisfazione di Baldini: "Ridotto il divario tra l'Italia U21 e la nazionale maggiore" Corriere dello Sport (leggi di più)
Italia al lavoro sotto la pioggia: Mancini prova un tridente Esposito-Cisse-Scamacca La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Presentata a Palazzo San Domenico Italia-Kosovo di Calcio a 5 BarlettaViva (leggi di più)
Mancini: "Ho parlato con Tresoldi, sono fiducioso. Calò? Lo chiamo se serve, non perché lo dice il suo agente" La Gazzetta dello SportNations League, Italia a caccia dei quarti. Mancini: "Vogliamo giocarcela fino in fondo" - Baldini: "Felicissimo per i ragazzi chiamati da Mancini" RaiNewsMancini: “Non convoco Calò perché lo chiede il procuratore. Spero che Tresoldi scelga l’Italia” la RepubblicaMancini: "Ho parlato con Tresoldi, ci sono possibilità che faccia ... (leggi di più)
Mancini: "Fiducioso per Tresoldi in azzurro" Sky Sport (leggi di più)
Italia: in visita a Coverciano tre ragazzi sopravvissuti a tragedia di Crans Montana Sportmediaset (leggi di più)
Italia, Mancini: “Tresoldi? Sono ottimista”. Poi punge il calcio italiano La Stampa (leggi di più)
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Questa pagina rappresenta un punto di accesso rapido e sempre aggiornato alle principali notizie del momento. Grazie all’utilizzo del sistema RSS di Google News, l’informazione viene proposta in modo immediato e continuo. Inoltre, l’organizzazione dei contenuti consente una consultazione semplice e veloce. In sintesi, la combinazione tra automazione e selezione delle fonti permette di offrire un servizio informativo affidabile, aggiornato e facilmente accessibile. (La redazione)
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