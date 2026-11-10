I 100 migliori album indie rock secondo Pitchfork: la classifica completa

La rivista musicale online Pitchfork ha selezionato i 100 migliori album indie rock di sempre, raccogliendo dischi e artisti che hanno contribuito a definire le diverse evoluzioni del genere. Una classifica che attraversa epoche, sonorità e percorsi musicali differenti, con nomi affermati e scelte meno scontate.

La selezione offre l’occasione per ripercorrere alcune delle pubblicazioni più significative dell’indie rock. Ma quali sono le vostre impressioni? Ci sono album che avreste inserito, esclusioni difficili da comprendere o posizioni che vi sorprendono? Ditecelo attraverso l’apposito form che trovate in fondo dell’articolo.

I 100 migliori album indie rock secondo Pitchfork

Ecco la classifica completa pubblicata da Pitchfork, con tutti i cento dischi selezionati dalla rivista.

PAVEMENT: Crooked Rain, Crooked Rain LIZ PHAIR: Exile in Guyville SONIC YOUTH: Daydream Nation ELLIOTT SMITH: Either/Or NEUTRAL MILK HOTEL: In the Aeroplane Over the Sea SILVER JEWS: American Water DESTROYER: Kaputt YO LA TENGO: Painful SLEATER-KINNEY: Dig Me Out CINDY LEE: Diamond Jubilee BROKEN SOCIAL SCENE: You Forgot It in People MODEST MOUSE: The Lonesome Crowded West CAT POWER: Moon Pix GUIDED BY VOICES: Bee Thousand WILCO: Yankee Hotel Foxtrot MINUTEMEN: Double Nickels on the Dime THE MICROPHONES: The Glow, Pt. 2 SUFJAN STEVENS: Illinois ARCADE FIRE: Funeral TV ON THE RADIO: Desperate Youth, Bloodthirsty Babes LIFE WITHOUT BUILDINGS: Any Other City BUILT TO SPILL: There’s Nothing Wrong With Love DEERHUNTER: Halcyon Digest LOW: Double Negative SONGS: OHIA: The Magnolia Electric Co. INTERPOL: Turn on the Bright Lights R.E.M.: Murmur SMOG: Knock Knock VAMPIRE WEEKEND: Modern Vampires of the City SEBADOH: Bakesale STEREOLAB: Switched On GEESE: Getting Killed BEAT HAPPENING: Jamboree THE WALKMEN: Bows + Arrows BON IVER: Bon Iver, Bon Iver BELLE AND SEBASTIAN: If You’re Feeling Sinister DINOSAUR JR.: Beyond ANIMAL COLLECTIVE: Strawberry Jam THE NATIONAL: Boxer THE SHINS: Chutes Too Narrow GIRLS: Album FLAMING LIPS: In a Priest Driven Ambulance JULIE DOIRON: Broken Girl SUPERCHUNK: Here’s Where the Strings Come In BRIGHT EYES: I’m Wide Awake, It’s Morning MITSKI: Bury Me at Makeout Creek SPOON: Kill the Moonlight RILO KILEY: The Execution of All Things THE STONE ROSES: The Stone Roses BIG THIEF: Dragon New Warm Mountain I Believe in You THE WRENS: The Meadowlands YEAH YEAH YEAHS: Yeah Yeah Yeahs EP ALEX G: House of Sugar THE FIERY FURNACES: Blueberry Boat THE HOLD STEADY: Separation Sunday GRIZZLY BEAR: Veckatimest KURT VILE: Wakin on a Pretty Daze WAXAHATCHEE: Saint Cloud THE CLIENTELE: Strange Geometry DEERHOOF: Apple O’ NEKO CASE: Fox Confessor Brings the Flood JIM O’ROURKE: Insignificance ARCTIC MONKEYS: Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not HOP ALONG: Painted Shut FLEET FOXES: Fleet Foxes THINKING FELLERS UNION LOCAL 282: Strangers From the Universe DEATH CAB FOR CUTIE: Transatlanticism NO AGE: Nouns DIRTY PROJECTORS: Bitte Orca PARQUET COURTS: Light Up Gold THE SPINANES: Manos TITUS ANDRONICUS: The Monitor MARNIE STERN: This Is It and I Am It and You Are It and So Is That and He Is It and She Is It and It Is It and That Is That ST. VINCENT: Strange Mercy WOMEN: Public Strain DUSTER: Stratosphere THE FEELIES: Crazy Rhythms MAC DEMARCO: Salad Days MJ LENDERMAN: Boat Songs ARCHERS OF LOAF: Icky Mettle BROADCAST: Tender Buttons THE DISMEMBERMENT PLAN: Emergency & I SHARON VAN ETTEN: Are We There THE SEA AND CAKE: The Fawn MIRAH: You Think It’s Like This but Really It’s Like This THE WAR ON DRUGS: Lost in the Dream SILKWORM: Libertine LIARS: Drum’s Not Dead FATHER JOHN MISTY: I Love You, Honeybear ANGEL OLSEN: My Woman SPEEDY ORTIZ: Major Arcana THE WHITE STRIPES: De Stijl WEDNESDAY: Rat Saw God OF MONTREAL: Hissing Fauna, Are You the Destroyer? AMERICAN MUSIC CLUB: Everclear MY MORNING JACKET: Z SOCCER MOMMY: Clean TIMES NEW VIKING: Dancer Equired LES SAVY FAV: Let’s Stay Friends BEDHEAD: Transaction de Novo

Quali album avreste inserito?

Le classifiche musicali offrono sempre spunti di discussione, soprattutto quando mettono insieme generazioni e sensibilità artistiche differenti. La selezione di Pitchfork comprende nomi centrali nella storia dell’indie rock, ma lascia inevitabilmente spazio a preferenze e valutazioni personali. Siete d’accordo con questa classifica dei 100 migliori album indie rock? Quali dischi avreste escluso e quali, invece, avrebbero meritato un posto? Segnalateci le vostre osservazioni e i vostri suggerimenti attraverso l’apposito form. (La redazione)

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