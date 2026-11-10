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I 100 migliori album indie rock secondo Pitchfork: la classifica completa

Quali sono i migliori album indie rock di sempre? Pitchfork ha selezionato 100 dischi che hanno segnato la storia del genere. Dai Pavement ai Sonic Youth, da Elliott Smith ai Neutral Milk Hotel, ecco la classifica completa della rivista. Siete d'accordo con le scelte? Quali album avreste inserito o escluso? Inviateci le vostre segnalazioni attraverso l'apposito form.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
10 Novembre 2026

Indie Rock

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La rivista musicale online Pitchfork ha selezionato i 100 migliori album indie rock di sempre, raccogliendo dischi e artisti che hanno contribuito a definire le diverse evoluzioni del genere. Una classifica che attraversa epoche, sonorità e percorsi musicali differenti, con nomi affermati e scelte meno scontate.

La selezione offre l’occasione per ripercorrere alcune delle pubblicazioni più significative dell’indie rock. Ma quali sono le vostre impressioni? Ci sono album che avreste inserito, esclusioni difficili da comprendere o posizioni che vi sorprendono? Ditecelo attraverso l’apposito form che trovate in fondo dell’articolo.

I 100 migliori album indie rock secondo Pitchfork

Ecco la classifica completa pubblicata da Pitchfork, con tutti i cento dischi selezionati dalla rivista.

  1. PAVEMENT: Crooked Rain, Crooked Rain
  2. LIZ PHAIR: Exile in Guyville
  3. SONIC YOUTH: Daydream Nation
  4. ELLIOTT SMITH: Either/Or
  5. NEUTRAL MILK HOTEL: In the Aeroplane Over the Sea
  6. SILVER JEWS: American Water
  7. DESTROYER: Kaputt
  8. YO LA TENGO: Painful
  9. SLEATER-KINNEY: Dig Me Out
  10. CINDY LEE: Diamond Jubilee
  11. BROKEN SOCIAL SCENE: You Forgot It in People
  12. MODEST MOUSE: The Lonesome Crowded West
  13. CAT POWER: Moon Pix
  14. GUIDED BY VOICES: Bee Thousand
  15. WILCO: Yankee Hotel Foxtrot
  16. MINUTEMEN: Double Nickels on the Dime
  17. THE MICROPHONES: The Glow, Pt. 2
  18. SUFJAN STEVENS: Illinois
  19. ARCADE FIRE: Funeral
  20. TV ON THE RADIO: Desperate Youth, Bloodthirsty Babes
  21. LIFE WITHOUT BUILDINGS: Any Other City
  22. BUILT TO SPILL: There’s Nothing Wrong With Love
  23. DEERHUNTER: Halcyon Digest
  24. LOW: Double Negative
  25. SONGS: OHIA: The Magnolia Electric Co.
  26. INTERPOL: Turn on the Bright Lights
  27. R.E.M.: Murmur
  28. SMOG: Knock Knock
  29. VAMPIRE WEEKEND: Modern Vampires of the City
  30. SEBADOH: Bakesale
  31. STEREOLAB: Switched On
  32. GEESE: Getting Killed
  33. BEAT HAPPENING: Jamboree
  34. THE WALKMEN: Bows + Arrows
  35. BON IVER: Bon Iver, Bon Iver
  36. BELLE AND SEBASTIAN: If You’re Feeling Sinister
  37. DINOSAUR JR.: Beyond
  38. ANIMAL COLLECTIVE: Strawberry Jam
  39. THE NATIONAL: Boxer
  40. THE SHINS: Chutes Too Narrow
  41. GIRLS: Album
  42. FLAMING LIPS: In a Priest Driven Ambulance
  43. JULIE DOIRON: Broken Girl
  44. SUPERCHUNK: Here’s Where the Strings Come In
  45. BRIGHT EYES: I’m Wide Awake, It’s Morning
  46. MITSKI: Bury Me at Makeout Creek
  47. SPOON: Kill the Moonlight
  48. RILO KILEY: The Execution of All Things
  49. THE STONE ROSES: The Stone Roses
  50. BIG THIEF: Dragon New Warm Mountain I Believe in You
  51. THE WRENS: The Meadowlands
  52. YEAH YEAH YEAHS: Yeah Yeah Yeahs EP
  53. ALEX G: House of Sugar
  54. THE FIERY FURNACES: Blueberry Boat
  55. THE HOLD STEADY: Separation Sunday
  56. GRIZZLY BEAR: Veckatimest
  57. KURT VILE: Wakin on a Pretty Daze
  58. WAXAHATCHEE: Saint Cloud
  59. THE CLIENTELE: Strange Geometry
  60. DEERHOOF: Apple O’
  61. NEKO CASE: Fox Confessor Brings the Flood
  62. JIM O’ROURKE: Insignificance
  63. ARCTIC MONKEYS: Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not
  64. HOP ALONG: Painted Shut
  65. FLEET FOXES: Fleet Foxes
  66. THINKING FELLERS UNION LOCAL 282: Strangers From the Universe
  67. DEATH CAB FOR CUTIE: Transatlanticism
  68. NO AGE: Nouns
  69. DIRTY PROJECTORS: Bitte Orca
  70. PARQUET COURTS: Light Up Gold
  71. THE SPINANES: Manos
  72. TITUS ANDRONICUS: The Monitor
  73. MARNIE STERN: This Is It and I Am It and You Are It and So Is That and He Is It and She Is It and It Is It and That Is That
  74. ST. VINCENT: Strange Mercy
  75. WOMEN: Public Strain
  76. DUSTER: Stratosphere
  77. THE FEELIES: Crazy Rhythms
  78. MAC DEMARCO: Salad Days
  79. MJ LENDERMAN: Boat Songs
  80. ARCHERS OF LOAF: Icky Mettle
  81. BROADCAST: Tender Buttons
  82. THE DISMEMBERMENT PLAN: Emergency & I
  83. SHARON VAN ETTEN: Are We There
  84. THE SEA AND CAKE: The Fawn
  85. MIRAH: You Think It’s Like This but Really It’s Like This
  86. THE WAR ON DRUGS: Lost in the Dream
  87. SILKWORM: Libertine
  88. LIARS: Drum’s Not Dead
  89. FATHER JOHN MISTY: I Love You, Honeybear
  90. ANGEL OLSEN: My Woman
  91. SPEEDY ORTIZ: Major Arcana
  92. THE WHITE STRIPES: De Stijl
  93. WEDNESDAY: Rat Saw God
  94. OF MONTREAL: Hissing Fauna, Are You the Destroyer?
  95. AMERICAN MUSIC CLUB: Everclear
  96. MY MORNING JACKET: Z
  97. SOCCER MOMMY: Clean
  98. TIMES NEW VIKING: Dancer Equired
  99. LES SAVY FAV: Let’s Stay Friends
  100. BEDHEAD: Transaction de Novo

Quali album avreste inserito?

Le classifiche musicali offrono sempre spunti di discussione, soprattutto quando mettono insieme generazioni e sensibilità artistiche differenti. La selezione di Pitchfork comprende nomi centrali nella storia dell’indie rock, ma lascia inevitabilmente spazio a preferenze e valutazioni personali. Siete d’accordo con questa classifica dei 100 migliori album indie rock? Quali dischi avreste escluso e quali, invece, avrebbero meritato un posto? Segnalateci le vostre osservazioni e i vostri suggerimenti attraverso l’apposito form. (La redazione)

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