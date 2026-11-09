The Jazz Butcher, la storia della band di Pat Fish e Max Eider tra indie rock, pop e sperimentazione

The Jazz Butcher è stato il progetto musicale del cantautore britannico Pat Fish (1957-2021), protagonista della scena indipendente inglese dagli anni Ottanta. Nato a Oxford nel 1982 insieme al chitarrista Max Eider (1959-2025), il gruppo ha attraversato diverse stagioni dell’indie rock, alternando pop, influenze jazz, sperimentazione elettronica e riferimenti alla cultura popolare. Una storia caratterizzata da numerosi cambi di formazione, album apprezzati dalla critica e un percorso artistico proseguito fino agli ultimi anni di vita di Fish.

Le origini a Oxford e la nascita del progetto

The Jazz Butcher era lo pseudonimo utilizzato da Pat Fish, ma anche il nome del gruppo che accompagnò gran parte della sua carriera. Nel corso degli anni, la formazione adottò diverse denominazioni, tra cui The Jazz Butcher Conspiracy (JBC), Jazz Butcher Group e The Jazz Butcher Quartet.

Il progetto nacque a Oxford nel 1982, quando Fish e Max Eider decisero di lavorare insieme. I due si erano conosciuti all’università e avevano già condiviso alcune esperienze musicali. Avevano infatti militato negli Institution, insieme a Rolo McGinty, successivamente nei Woodentops, e nei Sonic Tonix, poi diventati The Tonix, con John Silver.

Dopo lo scioglimento dei Tonix, Fish si trasferì a Northampton. Qui iniziò a scrivere nuove canzoni e trovò un ambiente favorevole alla propria attività creativa. Il primo concerto pubblicizzato del Jazz Butcher si svolse il 20 febbraio 1982 al Merton College di Oxford. Inizialmente, sia il nome sia l’esibizione erano stati concepiti come un episodio isolato.

Poco dopo, Fish ritrovò Eider. Il chitarrista aveva sviluppato uno stile più pulito e melodico, con influenze country e soul e riferimenti al jazz di Wes Montgomery. Questo approccio si adattava bene alle composizioni che Fish stava preparando.

Le prime registrazioni e l’album di debutto

Prima di entrare in uno studio professionale, Pat Fish sperimentò con un registratore a cassette Amstrad 7090. L’apparecchio permetteva di trasferire il contenuto di una cassetta su un’altra, ma il microfono rimaneva attivo durante il procedimento. Fish scoprì così la possibilità di sovrapporre diverse parti musicali, realizzando rudimentali registrazioni multitraccia.

Il materiale attirò l’attenzione di David Barker, fondatore dell’etichetta Glass Records, che gli propose di registrare un album. Nell’agosto e nel settembre 1982, Fish e diversi collaboratori entrarono agli Starforce Studios di Clapham. Alle sessioni parteciparono, tra gli altri, Max Eider, Rolo McGinty, John Silver, Alice Thompson, Ian Sturgess e Louis Leroi. La produzione venne curata da Fish e Barker, quest’ultimo accreditato con lo pseudonimo Lionel Brando.

Il 1° novembre 1982, i Jazz Butcher aprirono un concerto dei Bauhaus, formazione proveniente anch’essa dall’area di Northampton. L’accoglienza del pubblico, abituato alle atmosfere gotiche degli headliner, fu piuttosto fredda. Tuttavia, l’esibizione rappresentò un passaggio significativo per il gruppo.

Nel marzo 1983 arrivò il primo album, In Bath of Bacon. Il disco rifletteva l’approccio spontaneo e poco convenzionale delle prime registrazioni. La band privilegiava la libertà creativa rispetto alla ricerca di una produzione particolarmente elaborata.

Da A Scandal in Bohemia a Sex and Travel

Nel 1983 Fish ed Eider tornarono in studio con Rolo McGinty e Alice Thompson. Alle registrazioni partecipò anche Kevin Haskins, batterista dei Bauhaus. Il risultato fu il singolo Southern Mark Smith, che ottenne una certa visibilità nazionale grazie alla programmazione radiofonica di John Peel.

Nel 1984 Glass Records pubblicò altri due singoli, Marnie e Roadrunner, una reinterpretazione di un brano di Jonathan Richman. Sul lato B di quest’ultimo compariva D.R.I.N.K., una composizione di Max Eider destinata a diventare una delle preferite del pubblico.

In questa fase entrò stabilmente nella formazione anche David J., bassista dei Bauhaus. La prima line-up ufficiale comprendeva quindi Fish, Eider, David J. e Owen Jones.

Nel novembre 1984 uscì A Scandal in Bohemia, prodotto da John A. Rivers. Il disco segnò un miglioramento nelle tecniche di registrazione e contribuì a definire maggiormente il suono del gruppo. In particolare, la chitarra di Eider assunse un ruolo più centrale negli arrangiamenti.

Il titolo richiamava il racconto di Sherlock Holmes Uno scandalo in Boemia, mentre la copertina portava la firma del fumettista Hunt Emerson. L’album vendette oltre 20.000 copie, consolidando la presenza del Jazz Butcher nella scena indipendente britannica.

Il 1985 fu un anno particolarmente intenso. La band pubblicò i singoli Real Men e The Human Jungle, oltre all’album dal vivo Hamburg, accreditato a The Jazz Butcher and His Sikkorskis from Hell. Arrivò anche la raccolta The Gift of Music, che riuniva singoli e lati B.

Nello stesso periodo uscì Sex and Travel, ancora con John A. Rivers alla produzione. Il disco rappresentò uno dei lavori preferiti di Pat Fish tra quelli pubblicati dalla Glass Records.

Nel febbraio 1985 David J. lasciò il gruppo per dedicarsi ai Love and Rockets. Al suo posto entrò Graham Fudger, conosciuto come Felix. Nonostante il cambiamento, l’attività dal vivo aumentò considerevolmente: nel 1985 il gruppo tenne 110 concerti, contro i 36 dell’anno precedente.

Distressed Gentlefolk e la crisi della formazione

Nel 1986 The Jazz Butcher pubblicò diversi singoli, tra cui Hard, Conspiracy e Angels. Nello stesso anno arrivò Distressed Gentlefolk, registrato nuovamente con John A. Rivers.

Il lungo periodo trascorso in tournée aveva migliorato le capacità esecutive della band, ma aveva anche aumentato la stanchezza dei musicisti. Inoltre, le direzioni artistiche di Fish ed Eider stavano progressivamente divergendo. Il primo si orientava verso sonorità più pesanti, mentre il secondo manteneva un approccio più discreto e vicino al jazz.

Nel corso del 1986 il gruppo affrontò i primi tour in America e Canada. Alla formazione si aggiunsero Richard Lohan al basso e Alex Green al sassofono, in sostituzione di alcuni componenti precedenti.

Il 22 novembre 1986, dopo un concerto a Zurigo, le tensioni personali, l’alcol e la stanchezza sfociarono in uno scontro fisico tra Fish ed Eider. Il chitarrista decise quindi di lasciare la band. Poco dopo, anche Owen Jones comunicò le proprie dimissioni.

La fine del rapporto con la Glass Records coincise con una fase di transizione. Nel frattempo, il successo delle raccolte e degli album precedenti, soprattutto negli Stati Uniti, aveva permesso al progetto di raggiungere un pubblico più ampio.

Il passaggio alla Creation Records e Fishcotheque

Nel febbraio 1987 Alan McGee, fondatore della Creation Records, assistette a un concerto dei Jazz Butcher a Parigi. McGee era interessato a mettere sotto contratto Pat Fish, il cui accordo con la Glass Records stava per scadere.

La nuova collaborazione offrì al musicista l’opportunità di ricostruire la formazione. Tra i primi ingressi ci fu il chitarrista Kizzy O’Callahan, affiancato da Dave Goulding al basso e Dave Morgan alla batteria. Alex Green tornò a far parte del gruppo al sassofono. Alle registrazioni parteciparono anche diversi ospiti, tra cui Sonic Boom degli Spacemen 3.

Inizialmente Fish valutò persino di abbandonare il nome Jazz Butcher, perché desiderava prendere le distanze da alcuni aspetti più giocosi dei primi dischi. McGee lo convinse a mantenere la denominazione, ormai conosciuta dal pubblico.

Nel 1988 uscì Fishcotheque, un album che segnò il ritorno del progetto discografico con una nuova formazione. Fish desiderava un suono più diretto e meno elaborato rispetto a quello di Distressed Gentlefolk. Le recensioni furono generalmente positive, soprattutto negli Stati Uniti.

Dallo stesso periodo arrivò il singolo Spooky, cover di un brano dei Classics IV, accompagnato da un video musicale. L’EP omonimo comprendeva anche alcune registrazioni dal vivo realizzate per il programma radiofonico canadese Brave New Waves.

Nel 1988 la band affrontò un’intensa attività dal vivo, con concerti in Europa, Stati Uniti e Canada. Paul Mulreany entrò nella formazione per le esibizioni.

Big Planet Scarey Planet e Cult of the Basement

Nel 1989 The Jazz Butcher pubblicò Big Planet Scarey Planet, prodotto nuovamente da John A. Rivers. Il disco rifletteva il desiderio di Fish di realizzare un lavoro più vicino al rock, incorporando anche influenze hip-hop e proto-acid.

Le composizioni mescolavano generi differenti. Un esempio era Line of Death, che univa suggestioni mediorientali, disco, heavy metal e riferimenti alle musiche cinematografiche di Ennio Morricone.

Durante la preparazione di un tour statunitense, Kizzy O’Callahan venne ricoverato e ricevette una diagnosi di tumore al cervello. Il chitarrista fu sostituito da Richard Formby.

Nel 1990 arrivò Cult of the Basement, registrato da una formazione ormai consolidata. Diversi brani erano già stati sperimentati durante i concerti, mentre altri derivavano da precedenti demo e sessioni improvvisate.

L’album presentava una maggiore varietà stilistica e contribuì a definire il suono del gruppo in quella fase. She’s on Drugs ricevette attenzione dalle radio universitarie americane, mentre il video di Girl-Go venne trasmesso da 120 Minutes, programma di MTV dedicato alla musica alternativa.

Il singolo Girl-Go conteneva riferimenti musicali e testuali ai Perfect Disaster. Il lato B, Excellent, rappresentò l’ultima registrazione di O’Callahan con la band. Il chitarrista morì nel 1993 a causa del tumore al cervello.

Condition Blue e Waiting for the Love Bus

Dopo il tour con i Blue Aeroplanes, la formazione che aveva registrato Cult of the Basement si sciolse. Fish dovette quindi ricostruire nuovamente il gruppo.

Il successivo Condition Blue affrontò temi più cupi, legati anche al difficile periodo personale attraversato dal musicista dopo la fine del matrimonio con Barbara J. Taylor, celebrato nel 1987 e conclusosi con il divorzio.

Le registrazioni coinvolsero numerosi collaboratori. Tra questi figuravano Peter Crouch, Alex Lee, Joe Allen, Owen Jones, Peter Astor e Richard Formby. Il disco risultò meno spensierato rispetto ai lavori precedenti e presentava una maggiore attenzione verso atmosfere malinconiche e composizioni più articolate.

Nel 1993 uscì Waiting for the Love Bus, realizzato con una formazione più contenuta. Fish lavorò con Peter Crouch alla chitarra, Dooj Wilkinson al basso e Nick Burson alla batteria.

Rispetto a Condition Blue, il nuovo album adottava un’impostazione più essenziale. Le canzoni erano prevalentemente brevi e dirette, con una struttura vicina al pop. La produzione cercava un equilibrio tra semplicità e immediatezza.

Illuminate e gli ultimi anni con Creation Records

Nel 1994 The Jazz Butcher Conspiracy entrò in studio per registrare il decimo album, Illuminate. Alla formazione si erano aggiunti Curtis E. Johnson, Gabriel Turner e il chitarrista Dave Henderson.

Il disco uscì il 3 aprile 1995 e venne prodotto da David J. Le canzoni affrontavano argomenti differenti, dalle critiche al governo conservatore britannico ai temi ambientali, passando per omaggi a Brian Eno e alla casa cinematografica Hammer Films.

Il lavoro generò il singolo Sixteen Years e rappresentò l’ultimo album del gruppo pubblicato dalla Creation Records.

In quegli anni l’etichetta stava attraversando una fase di trasformazione. Dopo l’ingresso di Sony Music e il successo commerciale degli Oasis, una parte crescente delle risorse venne destinata alla promozione della band di Manchester. Secondo Fish, questo cambiamento ridusse progressivamente il sostegno riservato agli artisti meno commerciali.

Nel frattempo, il rapporto tra Fish e Max Eider migliorò. Nel luglio 1995 il chitarrista tornò a suonare con il vecchio compagno durante un concerto londinese, partecipando a un’esecuzione di Zombie Love. I due ripresero occasionalmente a esibirsi insieme.

Sumosonic e la parentesi elettronica

Nonostante il riavvicinamento con Eider, Fish sentiva che il nome Jazz Butcher limitava le possibilità di esplorazione musicale. Decise quindi di fondare un nuovo progetto, chiamato Sumosonic.

La formazione adottava un approccio differente, basato sull’utilizzo di campionatori, sintetizzatori e sequencer. Il risultato era una musica maggiormente orientata alla dance e alla techno, pur mantenendo alcuni elementi caratteristici della scrittura di Fish.

Nel 1996 uscì il singolo Come, Friendly Spacemen. Due anni dopo arrivò l’album This Is Sumo, che non riuscì però a ottenere risultati commerciali significativi.

Nel marzo 1998 Fish terminò il rapporto con la Creation Records. L’etichetta cessò le proprie attività l’anno successivo, mentre i Sumosonic tennero il loro ultimo concerto nel settembre 1998.

Rotten Soul e la reunion del 1999

Nel 1999 Fish ricevette un invito dalla giapponese Vinyl Japan per registrare un nuovo album. Il budget disponibile era molto limitato rispetto a quello dei precedenti lavori.

Per contenere i costi, il musicista decise di utilizzare un registratore digitale multitraccia domestico, sfruttando alcune demo preparate dal chitarrista Peter Crouch. Questa soluzione comportò diversi limiti tecnici, soprattutto per quanto riguardava le batterie elettroniche MIDI e le possibilità di missaggio.

Il risultato fu Rotten Soul, pubblicato nel 2000. La produzione ricevette diverse critiche, mentre i fan accolsero il disco con maggiore favore.

Il 9 settembre 1999, intanto, Pat Fish, Max Eider, Owen Jones, David J. e Kevin Haskins si ritrovarono sul palco del Troubadour di Los Angeles. Fu la prima esibizione della formazione originale dal 1985.

Nel 2000 Fish, Eider e Jones tornarono negli Stati Uniti per una breve tournée dedicata alla promozione di Rotten Soul. Al basso partecipò Steven D. Valentine.

Il ritorno nel 2012 con Last of the Gentleman Adventurers

Nel 2012 i Jazz Butcher celebrano il trentesimo anniversario dalla nascita del progetto. Fish ed Eider decisero di festeggiare l’occasione con un nuovo album in studio, il primo da oltre dieci anni.

Non disponendo del sostegno di un’etichetta discografica, i musicisti si affidarono al crowdfunding attraverso PledgeMusic. La raccolta fondi superò rapidamente le aspettative e raggiunse il 120% dell’obiettivo iniziale già nelle prime ore.

Last of the Gentleman Adventurers venne registrato nell’agosto e nel settembre 2012 presso lo studio di Richard Formby a Leeds. Alla realizzazione parteciparono Tim Harries e Jonny Mattock, rispettivamente al basso e alla batteria, oltre allo stesso Formby alla chitarra.

Tra gli ospiti figuravano Owen Jones e Sonic Boom. Le note di copertina furono curate da Alan Moore, scrittore e amico di Fish, anch’egli residente a Northampton.

La prima edizione, composta da 500 copie, andò esaurita. Successivamente venne realizzata una seconda tiratura di altre 500 copie.

L’interesse della Fire Records per il nuovo lavoro si estese anche al catalogo storico. Fish aveva infatti ottenuto i diritti dei dischi pubblicati con Glass Records e Creation Records, grazie agli accordi raggiunti con David Barker e Alan McGee. La Fire Records acquisì quindi i diritti per la ristampa di questi album e di Last of the Gentleman Adventurers.

Le ristampe e le ultime attività dal vivo

Negli anni successivi Fish continuò a esibirsi con nuove formazioni. Insieme a Steve New e Steve Garofalo diede vita al Jazz Butcher Quartet, al quale si aggiunse successivamente il trombettista Simon Taylor.

Max Eider partecipò occasionalmente ad alcuni concerti, ma decise progressivamente di allontanarsi dalle esibizioni dal vivo. La sua ultima apparizione con il gruppo risale al 21 agosto 2014, a Brixton.

Nel gennaio 2016 morì Steve Garofalo. Da quel momento gli appuntamenti dal vivo del quartetto diminuirono, con Dave Morgan e altri musicisti che si alternarono alla batteria.

Nel 2017 la Fire Records avviò un programma di ristampe del catalogo. Il primo risultato fu il cofanetto The Wasted Years, composto da quattro dischi e dedicato agli album In Bath of Bacon, A Scandal in Bohemia, Sex and Travel e Distressed Gentlefolk. Ogni titolo venne pubblicato anche singolarmente in vinile.

Nel 2018 arrivò un secondo cofanetto, The Violent Years, che riuniva i primi quattro album pubblicati dalla Creation Records: Fishcotheque, Big Planet Scarey Planet, Cult of the Basement e Condition Blue.

La malattia di Pat Fish e Live From Fishy Mansions

Nel novembre 2018 a Pat Fish venne diagnosticato un tumore. Il musicista affrontò un percorso di radioterapia e chemioterapia. Nel giugno 2020 ricevette la comunicazione della remissione della malattia.

Le condizioni di salute e, successivamente, la pandemia di COVID-19 limitarono fortemente la sua attività concertistica. Nel luglio 2020 Fish iniziò quindi a organizzare una serie di esibizioni dalla propria abitazione, trasmesse in diretta streaming.

Il progetto prese il nome di Live From Fishy Mansions. Durante gli appuntamenti, il musicista proponeva vecchie composizioni, nuovi brani, cover e canzoni richieste dal pubblico. Le dirette raggiunsero alcune centinaia di spettatori in diverse parti del mondo, tra fan, amici e collaboratori degli anni precedenti.

Il 26 giugno 2021 Fish tornò in studio insieme ad alcuni musicisti per registrare quello che sarebbe diventato l’ultimo album del Jazz Butcher. Alle sessioni parteciparono Max Eider, Dave Morgan, Tim Harries, Stevie Gordon, Joe Woolley, Simon Taylor e Peter Crouch. La produzione venne affidata a Lee Russell.

Il 3 ottobre 2021 Fish annullò una diretta di Fishy Mansions, spiegando di essere particolarmente stanco a causa della mancanza di sonno. L’appuntamento venne rinviato alla domenica successiva.

Il 5 ottobre 2021 Pat Fish morì nella propria abitazione a Northampton, in seguito a un infarto. La sepoltura si svolse il 4 novembre presso l’Olney Green Burial Ground.

The Highest in the Land e le pubblicazioni postume

Pochi giorni dopo la morte di Fish, il 9 ottobre 2021, l’etichetta Tapete pubblicò il brano Time.

Il 12 novembre dello stesso anno uscì Dr. Cholmonley Repents; A-Sides, B-Sides and Seasides, terzo cofanetto dedicato alla carriera del Jazz Butcher. La raccolta comprendeva singoli, lati B e una registrazione dal vivo realizzata negli studi della radio KCRW il 6 dicembre 1989.

L’ultimo album in studio, The Highest in the Land, venne pubblicato il 4 febbraio 2022. Il disco raccoglieva le registrazioni realizzate nel giugno precedente e rappresentava il capitolo conclusivo del percorso musicale di Pat Fish.

Il 17 dicembre 2025 è stata annunciata anche la morte di Max Eider, chitarrista e cofondatore del Jazz Butcher. La sua scomparsa ha segnato un ulteriore passaggio nella storia del progetto nato insieme a Fish a Oxford nel 1982.

Le influenze letterarie e i riferimenti culturali

La musica del Jazz Butcher si distingueva anche per la ricchezza dei riferimenti letterari, cinematografici e televisivi. Tra gli autori che hanno influenzato l’immaginario di Pat Fish figuravano Arthur Conan Doyle, Christopher Isherwood, John Keats, Flann O’Brien e Thomas Pynchon, oltre a Hans Stefan Santesson e San Francesco d’Assisi.

Non mancavano riferimenti al Book of Common Prayer, mentre gli animali, soprattutto i gatti, occupavano un posto particolare nella sensibilità del cantautore e comparivano frequentemente nelle sue canzoni.

Anche la cultura popolare offriva numerosi spunti. Nei testi e nelle composizioni del gruppo si ritrovavano richiami a programmi televisivi, film horror, personaggi dello spettacolo e musicisti.

Tra i riferimenti cinematografici comparivano Blood from the Mummy’s Tomb e le produzioni della Hammer Films. Il mondo musicale offriva invece richiami a Alice Cooper, David Bowie, Prince, Brian Wilson e Lemmy, oltre a Lionel Richie.

La passione di Fish per il cinema horror emergeva chiaramente in brani come Zombie Love, The Jazz Butcher Meets Count Dracula e Panic in Room 109.

La discografia del Jazz Butcher

Nel corso della carriera, il progetto di Pat Fish ha pubblicato tredici album in studio, attraversando diverse etichette e periodi musicali.

In Bath of Bacon (1983) – Glass Records

(1983) – Glass Records A Scandal in Bohemia (1984) – Glass Records

(1984) – Glass Records Sex and Travel (1985) – Glass Records

(1985) – Glass Records Distressed Gentlefolk (1986) – Glass Records

(1986) – Glass Records Fishcotheque (1988) – Creation Records

(1988) – Creation Records Big Planet Scarey Planet (1989) – Creation Records

(1989) – Creation Records Cult of the Basement (1990) – Creation Records

(1990) – Creation Records Black Eg (1991) – Creation Records, pubblicato con il nome Black Eg

(1991) – Creation Records, pubblicato con il nome Black Eg Condition Blue (1992) – Creation Records

(1992) – Creation Records Waiting for the Love Bus (1993) – Creation Records

(1993) – Creation Records Illuminate (1995) – Creation Records

(1995) – Creation Records Rotten Soul (2000) – Vinyl Japan

(2000) – Vinyl Japan Last of the Gentleman Adventurers (2012) – autoproduzione

(2012) – autoproduzione The Highest in the Land (2022) – Tapete

La formazione cambiò numerose volte nel corso degli anni. Pat Fish rimase l’unico componente costante, mentre tra i musicisti che contribuirono alla storia del progetto figuravano Max Eider, David J., Owen P. Jones, Rolo McGinty, Alice Thompson, Paul Mulreany, Alex Green, Richard Formby, Kizzy O’Callahan, Curtis E. Johnson e Peter Crouch.

Il percorso dei Jazz Butcher racconta una parte significativa della musica indipendente britannica tra gli anni Ottanta e Duemila. Dalle prime registrazioni artigianali alle produzioni per Glass e Creation Records, fino alle reunion e agli ultimi concerti in streaming, Pat Fish ha mantenuto una scrittura personale, aperta alla contaminazione tra generi e ricca di riferimenti culturali. Un progetto in continua trasformazione, la cui eredità discografica è stata ulteriormente valorizzata dalle ristampe e dalle pubblicazioni successive alla sua scomparsa. (La redazione)

Cerca Reset