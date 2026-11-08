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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi domenica 8 novembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
8 Novembre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

domenica 8 novembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RASSEGNA STAMPA DI OGGI
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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Alleanze romane, Gualtieri federatore con il sì dei 5Stelle
    di Daniela Preziosi
    Il sindaco ufficializza la corsa per la conferma, imbarca pentastellati e calendiani. Prima cabina di regia sul programma per le elezioni politiche. Al via i tavoli tematici
  • Il vento è cambiato, così il modello trumpista è in crisi
    di Guido Rampoldi
    Un verdetto elettorale che suona come un ripudio del presidente degli Stati Uniti non può non riflettersi sull’atmosfera internazionale. In qualche modo modifica il clima ideologico
  • Non solo i dati di Tajani, continua il cyber caos. Le intelligence puntano a Mosca
    di Lucia Malatesta
    Il fronte si è allargato ed è finito nel mirino anche il ministro degli Esteri. I suoi dati e quelli dei suoi familiari sono finiti sul dark web. Anche la società del tunnel del Brennero colpita. Secondo il Financial Times, «negli ambienti dell’intelligence si è giunti alla conclusione che i responsabili siano attivisti russi, probabilmente incoraggiati dai servizi di informazione del Cremlino»
  • Le guide della Sila: testimoni dei danni del clima che muta
    di Diana Ligorio
    «È un luogo che si impara a conoscere camminando. Ma per chi la abita è anche un luogo da difendere» spiega Saverio, presidente dell’Associazione delle guide ufficiali del Parco
  • Meloni a cavallo e l’eterno 8 settembre. Ma i dem italiani hanno anticipato gli Usa
    di Marco Damilano
    Ora va sconfitto «il fervente trumpismo italiano», come ha scritto Rino Formica. L’Italia è stato il paese più trumpista d’Europa, in anticipo con i tempi. Il trumpismo non è morto, proseguirà e sarà pericoloso, ma per la destra viene meno il collante ideologico, la sua ragione sociale, il popolo contro le élites


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Israele, il presidente Herzog affida a Eisenkot l’incarico di formare il nuovo governo
    di Redazione Esteri
    Il presidente israeliano Isaac Herzog ha scelto il leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, per formare il governo. Lo riferisce una nota della presidenza israeliana. Herzog ha invitato Eisenkot alla residenza presidenziale, dove domenica, 8 novembre, alle 17 gli sarà affidato l’incarico di formare il governo, aggiunge la nota. Durante il ciclo di consultazioni, i […] L'articolo Israele, il presidente Herzog affida a Eisenkot l’incarico di formare il nuovo governo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Polonia, il turista italiano scampato alla sparatoria: “Salvo per un minuto, sono sotto choc”
    di Redazione Cronaca
    “Doveva essere un weekend spensierato a Cracovia.. Eravamo fermi davanti a Zara quando ho detto ai miei amici: ‘Ragazzi, dai, andiamo a prenderci un caffè all’Hard Rock‘. Un minuto dopo, proprio dove eravamo noi è iniziata una sparatoria“. A parlare sui social è Umberto Orsini, bolognese di 38 anni che con i suoi amici è […] L'articolo Polonia, il turista italiano scampato alla sparatoria: “Salvo per un minuto, sono sotto choc” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sparatoria a Cracovia, la polizia ferma e neutralizza l’attentatore: il video
    di Redazione Esteri
    La sparatoria a caso in piazza a bordo di una Subaru nera, l’inseguimento della polizia, che riesce a fermarlo e immobilizzarlo prima dell’arresto. Poi l’agente che si accascia dopo esser rimasto ferito. Sono stati attimi di paura quelli vissuti dai presenti a Cracovia nel pomeriggio di sabato 7 novembre, quando un uomo di 24 anni, […] L'articolo Sparatoria a Cracovia, la polizia ferma e neutralizza l’attentatore: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “L’ad di Nvidia Jensen Huang ha avuto una relazione con una donna reclutata come spia da Pechino”
    di Redazione Economia
    Il governo statunitense ritiene che l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, abbia avuto una relazione sentimentale con una donna cinese che sarebbe stata reclutata per svolgere attività di spionaggio a favore del principale servizio di intelligence di Pechino. Lo riferisce il Financial Times, secondo cui all’inizio dell’anno alcuni funzionari statunitensi hanno redatto un memorandum basato […] L'articolo “L’ad di Nvidia Jensen Huang ha avuto una relazione con una donna reclutata come spia da Pechino” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Proteste a Torino, i manifestanti bruciano bollette di luce e gas: “In Italia i soldi non ci sono più”
    di Simone Bauducco
    Decine di bollette di luce e gas sono state date alle fiamme durante il corteo in corso a Torino per ribadire che “in Italia i soldi non ci sono piu”. A San Maurizio i manifestanti intorno alle 17.10 si sono fermati per qualche minuto. “Vogliamo dire al presidente Meloni che i soldi in Italia non […] L'articolo Proteste a Torino, i manifestanti bruciano bollette di luce e gas: “In Italia i soldi non ci sono più” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Centrosinistra, oggi parte il tavolo del programma
    di Andrea Carugati
    Oggi alle 14 in videoconferenza parte il tavolo del programma del centrosinistra. Ci saranno i capogruppo di Pd, M5S, Avs, +Europa e Italia Viva, più i rappresentanti di Progetto civico […] The post Centrosinistra, oggi parte il tavolo del programma first appeared on il manifesto.
  • Una diserzione dietro l’altra. Trump nel bunker con i falchi
    di Chiara Cruciati
    A dispetto di tutte le previsioni che lo volevano in procinto di cadere sotto la mannaia del midterm, ieri l’architetto della grande deportazione ha ricevuto una promozione: fuori Susie Wiles, […] The post Una diserzione dietro l’altra. Trump nel bunker con i falchi first appeared on il manifesto.
  • La California blu non vuole tassare i super ricchi «sennò poi scappano»
    di Chiara Cruciati
    Negli Stati uniti martedì 3 novembre i democratici hanno vinto ovunque ma in California hanno perso una delle partite più importanti. Il referendum sulla Proposition 40, cioè il «Billionaire Tax […] The post La California blu non vuole tassare i super ricchi «sennò poi scappano» first appeared on il manifesto.
  • Gioia e piacere di sfidare il potere
    di Gennaro Serio
    «Mi sono interessato ai passati ribelli, alle lotte e alle pratiche emancipatrici, ho esaminato i multipli strati della memoria nelle quali il vissuto delle classi e dei gruppi subalterni non […] The post Gioia e piacere di sfidare il potere first appeared on il manifesto.
  • Anac e ferrovie, nomine sotto accusa. La Lega vuole tutto
    di Alex Giuzio
    La nomina dell’ex deputato leghista Trifone Altieri al vertice dell’Anac fa insorgere le opposizioni ma non ferma il Carroccio, impegnato in una corsa a piazzare i suoi uomini di fiducia […] The post Anac e ferrovie, nomine sotto accusa. La Lega vuole tutto first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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