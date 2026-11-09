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Musicista Imprenditore, il metodo di Elisa De Matteis per una carriera musicale sostenibile

Musicista Imprenditore è il metodo ideato da Elisa De Matteis per aiutare gli artisti indipendenti a gestire la propria carriera. Dal business plan al marketing, dalla brand identity alla rete di collaborazioni, un approccio che unisce creatività, pianificazione e sostenibilità economica per rafforzare l'autonomia professionale.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
9 Novembre 2026

Faenza, 2026: Elisa De Matteis (Musicista Imprenditore) con Luca D'Ambrosio (Musicletter.it) - Foto di Alessio De Bernardi

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La facilità di pubblicare musica non garantisce automaticamente la possibilità di costruire una carriera. Nel mercato indipendente, infatti, il talento deve confrontarsi con nuove esigenze organizzative, economiche e promozionali. In questo contesto si inserisce Musicista Imprenditore, il metodo ideato da Elisa De Matteis (nella foto in alto con Luca D’Ambrosio di Musicletter.it) per aiutare gli artisti a gestire il proprio percorso professionale con maggiore consapevolezza e autonomia.

Il progetto è stato presentato ufficialmente ai primi di ottobre durante il MEI 2026 di Faenza, manifestazione di riferimento per la musica indipendente italiana. L’iniziativa affronta una questione sempre più rilevante per chi lavora nel settore: la necessità di affiancare alle competenze artistiche quelle manageriali e strategiche.

La musica indipendente tra opportunità e difficoltà

Oggi distribuire la propria musica è più semplice rispetto al passato. Le piattaforme digitali e gli strumenti di autoproduzione consentono agli artisti di raggiungere potenzialmente un pubblico internazionale. Tuttavia, la maggiore accessibilità alla distribuzione rende anche più difficile emergere e ottenere continuità economica.

Per molto tempo, il modello di riferimento è stato quello dell’artista in attesa di essere scoperto da un’etichetta discografica o da un manager. Queste figure si occupavano di gran parte degli aspetti organizzativi e finanziari della carriera.

Il cambiamento del mercato ha modificato questo equilibrio. Con la crescita dell’autoproduzione, molti musicisti devono gestire direttamente diverse attività della propria filiera professionale. Non sempre, però, possiedono le competenze necessarie per affrontare queste responsabilità.

È proprio da questa esigenza che nasce il metodo di Elisa De Matteis. La sua esperienza comprende una formazione manageriale, un MBA (Master in Business Administration) e vent’anni di attività nel marketing, oltre a un rapporto diretto con il mondo della musica.

Il metodo Musicista Imprenditore: strategia e identità artistica

L’obiettivo del progetto non consiste nel trasformare il musicista in un imprenditore a discapito della creatività. Al contrario, il metodo intende offrire agli artisti strumenti concreti per proteggere la propria identità espressiva e costruire un’attività sostenibile nel tempo.

Il punto di partenza è un cambiamento di prospettiva. Anziché affidarsi a iniziative occasionali o alla sola presenza sui social network, il musicista viene invitato a pianificare il proprio percorso.

In questa visione, la creatività rimane centrale. Tuttavia, deve essere accompagnata da scelte consapevoli, obiettivi definiti e una gestione attenta delle risorse disponibili.

Business plan, marketing e gestione delle risorse

Uno degli elementi centrali del metodo è la realizzazione di un vero e proprio business plan artistico. Questo strumento permette di tradurre una visione creativa in obiettivi concreti e di valutare le risorse necessarie per raggiungerli.

La pianificazione riguarda diversi aspetti dell’attività musicale. Tra questi figurano i budget per la produzione discografica, la sostenibilità economica delle tournée e la diversificazione delle fonti di guadagno.

Un altro elemento importante è il posizionamento dell’artista. Attraverso il lavoro sulla brand identity, il musicista può definire i valori, le caratteristiche e l’immaginario che distinguono il proprio progetto all’interno del mercato di riferimento.

Anche il marketing assume un ruolo specifico. L’approccio proposto privilegia la relazione diretta con il pubblico e la costruzione di una comunità interessata al progetto musicale. In questo senso, strumenti proprietari come le mailing list possono contribuire a mantenere un rapporto continuativo con gli ascoltatori.

Collaborazioni e autonomia professionale

La gestione di una carriera musicale richiede anche la capacità di costruire relazioni professionali. Per questo motivo, il metodo considera importante lo sviluppo di una rete di contatti e collaborazioni.

Marketer, consulenti legali, sponsor e altri potenziali partner possono contribuire alla crescita del progetto. La creazione di queste relazioni permette all’artista di individuare competenze e risorse esterne utili alla propria attività.

La mentalità imprenditoriale diventa quindi uno strumento per organizzare il lavoro e assumere decisioni in modo autonomo. Il musicista non si limita a produrre e pubblicare brani, ma partecipa attivamente alla costruzione del proprio ecosistema professionale.

La sostenibilità come condizione per l’indipendenza artistica

La democratizzazione della produzione e della distribuzione discografica ha ampliato le possibilità per gli artisti indipendenti. Allo stesso tempo, ha reso più evidente il peso delle competenze gestionali nella costruzione di una carriera.

Il metodo Musicista Imprenditore di Elisa De Matteis si inserisce in questo scenario con una proposta che mette in relazione creatività, pianificazione e gestione economica.

L’imprenditorialità, in questa prospettiva, non rappresenta una rinuncia alla dimensione artistica. Costituisce piuttosto un mezzo per preservare l’indipendenza e la libertà espressiva, evitando che il progetto musicale dipenda esclusivamente dalle opportunità occasionali del mercato.

In un settore in continua evoluzione, saper gestire le diverse dimensioni del proprio lavoro diventa una condizione importante per dare continuità alla propria attività musicale. (La redazione)

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