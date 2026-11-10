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🎤 Sanremo 2027: tutte le news e gli aggiornamenti sul Festival della Canzone Italiana

Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston. Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico con Fabrizio Ferraguzzo. Ecco le date, il sistema di voto, le novità di Sanremo Giovani, il programma delle cinque serate e le modalità di selezione del rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2027.

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10 Novembre 2026

Sanremo 2027

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Il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston. La 77ª edizione della manifestazione avrà Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico, con Fabrizio Ferraguzzo al suo fianco nella direzione artistica. Tra gli appuntamenti in programma figurano le esibizioni degli artisti in gara, la serata dedicata alle cover e la selezione del rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2027.

Sanremo 2027: le date e la sede del Festival

La prossima edizione del Festival di Sanremo si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston, nella città ligure. La manifestazione sarà organizzata e trasmessa dalla Rai, come nelle precedenti edizioni.

La conferma della sede arriva dopo il confronto tra la Rai e il Comune di Sanremo in vista del Festival 2026. Le due parti hanno raggiunto un accordo per mantenere la manifestazione nella città fino al 2029.

Inoltre, l’intesa prevede un osservatorio permanente congiunto. Il nuovo organismo ha tenuto la prima riunione il 23 aprile 2026. La Rai ha annunciato ufficialmente le date dell’edizione 2027 il 6 giugno dello stesso anno.

Stefano De Martino conduttore e direttore artistico

Stefano De Martino guiderà Sanremo 2027 nel doppio ruolo di conduttore principale e direttore artistico. L’annuncio è arrivato il 28 febbraio 2026, durante la serata finale del Festival precedente.

La scelta segna il passaggio di consegne con Carlo Conti, che nel gennaio 2026 aveva comunicato la decisione di lasciare l’incarico dopo l’edizione di quell’anno. De Martino avrà anche la responsabilità della direzione artistica insieme a Fabrizio Ferraguzzo.

Il nuovo gruppo di lavoro dovrà definire il cast, l’organizzazione delle serate e l’impostazione musicale della manifestazione. I dettagli relativi agli artisti in gara e agli eventuali ospiti non sono indicati nelle informazioni attualmente disponibili.

Il sistema di voto del Festival

Il regolamento descritto per Sanremo 2027 prevede quattro componenti di voto: il televoto del pubblico, la giuria della Sala Stampa, Tv e Web, la giuria delle radio e una giuria internazionale.

Il peso delle diverse giurie varierà in base alla serata. Ecco come si articoleranno le votazioni:

  • Prima serata: la giuria della Sala Stampa, Tv e Web avrà un peso del 67%, mentre il televoto conterà per il 33%. Si esibirà una parte degli artisti in gara.
  • Seconda serata: la giuria delle radio peserà per il 67% e il televoto per il 33%. Saliranno sul palco gli altri concorrenti.
  • Terza serata: la competizione dedicata alle cover combinerà il televoto, con un peso del 34%, e le due giurie, ciascuna al 33%. Il risultato determinerà il vincitore della serata.
  • Quarta serata: il televoto e la giuria internazionale avranno lo stesso peso, pari al 50% ciascuno. La classifica individuerà il vincitore della serata, destinato a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027.
  • Quinta serata: il televoto peserà per il 34%, mentre le due giurie contribuiranno ciascuna per il 33%. I risultati si sommeranno a quelli delle prime due serate. Infine, i cinque artisti meglio classificati accederanno a un’ultima votazione affidata esclusivamente al pubblico, che decreterà il vincitore del Festival.

Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza attraverso telefono fisso, cellulare, applicazione ufficiale e votazione online.

Sanremo Giovani 2026: come saranno scelti i nuovi artisti

La selezione delle nuove proposte seguirà il percorso di Sanremo Giovani 2026. La tradizionale sezione Nuove Proposte non sarà presente nella competizione principale: un solo artista proveniente da Sanremo Giovani accederà alla gara di Sanremo 2027.

Il percorso televisivo si articolerà in sei puntate. La finale andrà in onda in diretta su Rai 1 il 18 dicembre 2026 dal Casinò di Sanremo.

Le candidature online sono state aperte dal 17 agosto al 12 ottobre 2026. Una commissione musicale selezionerà 60 artisti per la prima fase di audizioni, prevista a Roma.

La commissione comprende Ema Stokholma, Fabio Volo, Noemi, Carlo Pastore, Pino Perris e Claudio Fasulo, dirigente Rai. Stefano De Martino la presiederà in qualità di direttore artistico.

Al termine delle audizioni romane, 15 artisti accederanno alla fase successiva a Sanremo. A loro si aggiungeranno altri 15 partecipanti provenienti da Area Sanremo.

Da questa seconda selezione emergeranno sei concorrenti destinati alla fase televisiva: tre provenienti dal percorso ordinario e tre da Area Sanremo. Il vincitore di Sanremo Giovani otterrà quindi l’accesso alla competizione principale del Festival.

Le cinque serate di Sanremo 2027

Il programma del Festival si svilupperà nell’arco di cinque serate, ciascuna con una funzione specifica nella competizione.

Prima serata: le prime esibizioni

Durante la serata inaugurale si esibirà metà degli artisti in gara. I concorrenti presenteranno i brani con cui partecipano al Festival e saranno sottoposti al sistema di voto previsto dal regolamento.

Seconda serata: completamento delle esibizioni

La seconda serata accoglierà gli artisti che non si sono esibiti durante l’apertura. Anche in questo caso, i concorrenti presenteranno le proprie canzoni e concorreranno alla classifica.

Terza serata: spazio alle cover

La terza serata sarà dedicata alle reinterpretazioni di brani italiani o internazionali del passato. Gli artisti potranno esibirsi insieme a uno o più ospiti, in una competizione separata da quella dedicata alle canzoni in gara.

Il sistema di voto determinerà il vincitore della serata delle cover.

Quarta serata: la selezione per l’Eurovision

La quarta serata avrà un ruolo centrale per la partecipazione italiana all’Eurovision Song Contest 2027. Gli artisti proporranno nuovamente i propri brani con esibizioni ispirate al formato della manifestazione europea.

Il vincitore della quarta serata rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2027, secondo quanto previsto dal programma descritto per il Festival.

Quinta serata: la finale

La serata conclusiva vedrà tutti gli artisti riproporre le canzoni in gara. La classifica terrà conto dei risultati delle prime due serate e delle votazioni finali previste dal regolamento.

I cinque concorrenti con i risultati migliori accederanno all’ultima fase, nella quale il televoto determinerà il vincitore di Sanremo 2027.

Sanremo 2027 e il progetto Italia 2027

Il Festival si inserisce anche in un progetto più ampio di promozione della musica italiana. Nell’ambito dell’iniziativa governativa Italia 2027, è previsto un tour europeo che coinvolgerà il vincitore assoluto di Sanremo 2027, il rappresentante italiano all’Eurovision e il vincitore di Sanremo Giovani.

L’iniziativa punta a promuovere l’industria musicale italiana anche fuori dai confini nazionali. Il progetto affiancherà quindi alla visibilità televisiva del Festival un percorso di promozione rivolto al pubblico europeo.

Con le date già definite, la conferma del Teatro Ariston e la nomina di Stefano De Martino, Sanremo 2027 ha delineato i suoi primi elementi organizzativi. Restano da conoscere i nomi dei concorrenti e gli altri dettagli del programma, che completeranno il quadro della 77ª edizione del Festival. (La redazione)

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