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Phil Collins nella Rock & Roll Hall of Fame da solista, la battuta sugli Oasis e la cerimonia del 14 novembre Prima Pagina Online (leggi di più)
Phil Collins torna a cantare? Come sta e cosa ha detto sul possibile ritorno sul palco Affaritaliani (leggi di più)
Il 14 novembre entrerà nella Rock & Roll Hall of Fame come solista A 75 anni racconta di avere ancora dei brani da finire | Non ho ancora chiuso i conti Zazoom Social News (leggi di più)
Gli Oasis snobbano la Rock and Roll Hall of Fame Rockol (leggi di più)
Phil Collins sta pensando a un tour di ritorno Sky TG24 (leggi di più)
Phil Collins vuole tornare a fare musica? iO Donna (leggi di più)
Phil Collins ancora nella R’n’R Hall of Fame. “Sarò alla cerimonia. E siederò accanto agli Oasis” la Repubblica (leggi di più)
PHIL COLLINS rompe il silenzio: «Sul palco solo se me la sento, la mia storia solista parla da sé Longliverocknroll.it (leggi di più)
Phil Collins: "Ogni tanto penso che non ho ancora chiuso i conti" Rockol (leggi di più)
Phil Collins contro gli Oasis: “Alla Hall of Fame faranno finta di niente” OndaRock (leggi di più)
Phil Collins: "Gli Oasis mi ignoreranno alla Hall of Fame" Rockol (leggi di più)
Phil Collins: “Alla cena prima della cerimonia della Hall Of Fame sarò seduto accanto agli Oasis. Ma faranno finta di nulla” Virgin Radio (leggi di più)
Phil Collins (che sta meglio) sulla possibilità tornare a suonare la batteria: “Dipende dal tempo e dalla temperatura” Virgin Radio (leggi di più)
Phil Collins come sta: salute migliorata, ma niente Rock Hall Napolike.it (leggi di più)
Phil Collins, nuova musica possibile: un album dopo 16 anni tra salute, sobrietà e Rock Hall radiofreccia.it (leggi di più)
Phil Collins: “Ho rischiato di morire nel 2024. Le persone venivano in ospedale a salutarmi per l’ultima volta” Virgin Radio (leggi di più)
Phil Collins è quasi morto per via dell'alcol nel 2024: 'Le persone venivano a dirmi addio' Sky TG24 (leggi di più)
Phil Collins è quasi morto a causa dell’alcolismo Rolling Stone Italia (leggi di più)
Phil Collins e Noel Gallagher faccia a faccia alla Rock & Roll Hall of Fame: “Gli concedo il beneficio del dubbio” Virgin Radio (leggi di più)
Phil Collins non esclude un ritorno sul palco: “Mi sento meglio. Le mie condizioni di salute sono migliorate” Virgin Radio (leggi di più)
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