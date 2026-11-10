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📰 Phil Collins nella Rock & Roll Hall of Fame anche da solista 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 martedì 10 novembre 2026

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10 Novembre 2026

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🎸 Phil Collins nella Rock & Roll Hall of Fame da solista, la battuta sugli Oasis e la cerimonia del 14 novembre - Prima Pagina Online

Phil Collins nella Rock & Roll Hall of Fame da solista, la battuta sugli Oasis e la cerimonia del 14 novembre  Prima Pagina Online (leggi di più)

📰 Phil Collins torna a cantare? Come sta e cosa ha detto sul possibile ritorno sul palco - Affaritaliani

Phil Collins torna a cantare? Come sta e cosa ha detto sul possibile ritorno sul palco  Affaritaliani (leggi di più)

📣🎸 Il 14 novembre entrerà nella Rock & Roll Hall of Fame come solista A 75 anni racconta di avere ancora dei brani da finire | Non ho ancora chiuso i conti - Zazoom Social News

Il 14 novembre entrerà nella Rock & Roll Hall of Fame come solista A 75 anni racconta di avere ancora dei brani da finire | Non ho ancora chiuso i conti  Zazoom Social News (leggi di più)

🎸 Gli Oasis snobbano la Rock and Roll Hall of Fame - Rockol

Gli Oasis snobbano la Rock and Roll Hall of Fame  Rockol (leggi di più)

📰 Phil Collins sta pensando a un tour di ritorno - Sky TG24

Phil Collins sta pensando a un tour di ritorno  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Phil Collins vuole tornare a fare musica? - iO Donna

Phil Collins vuole tornare a fare musica?  iO Donna (leggi di più)

📰 Phil Collins ancora nella R’n’R Hall of Fame. “Sarò alla cerimonia. E siederò accanto agli Oasis” - la Repubblica

Phil Collins ancora nella R’n’R Hall of Fame. “Sarò alla cerimonia. E siederò accanto agli Oasis”  la Repubblica (leggi di più)

🎸 PHIL COLLINS rompe il silenzio: «Sul palco solo se me la sento, la mia storia solista parla da sé - Longliverocknroll.it

PHIL COLLINS rompe il silenzio: «Sul palco solo se me la sento, la mia storia solista parla da sé  Longliverocknroll.it (leggi di più)

🎸 Phil Collins: "Ogni tanto penso che non ho ancora chiuso i conti" - Rockol

Phil Collins: "Ogni tanto penso che non ho ancora chiuso i conti"  Rockol (leggi di più)

🎸 Phil Collins contro gli Oasis: “Alla Hall of Fame faranno finta di niente” - OndaRock

Phil Collins contro gli Oasis: “Alla Hall of Fame faranno finta di niente”  OndaRock (leggi di più)

🎸 Phil Collins: "Gli Oasis mi ignoreranno alla Hall of Fame" - Rockol

Phil Collins: "Gli Oasis mi ignoreranno alla Hall of Fame"  Rockol (leggi di più)

📰 Phil Collins: “Alla cena prima della cerimonia della Hall Of Fame sarò seduto accanto agli Oasis. Ma faranno finta di nulla” - Virgin Radio

Phil Collins: “Alla cena prima della cerimonia della Hall Of Fame sarò seduto accanto agli Oasis. Ma faranno finta di nulla”  Virgin Radio (leggi di più)

📰 Phil Collins (che sta meglio) sulla possibilità tornare a suonare la batteria: “Dipende dal tempo e dalla temperatura” - Virgin Radio

Phil Collins (che sta meglio) sulla possibilità tornare a suonare la batteria: “Dipende dal tempo e dalla temperatura”  Virgin Radio (leggi di più)

🎸🏥 Phil Collins come sta: salute migliorata, ma niente Rock Hall - Napolike.it

Phil Collins come sta: salute migliorata, ma niente Rock Hall  Napolike.it (leggi di più)

🎸🏥 Phil Collins, nuova musica possibile: un album dopo 16 anni tra salute, sobrietà e Rock Hall - radiofreccia.it

Phil Collins, nuova musica possibile: un album dopo 16 anni tra salute, sobrietà e Rock Hall  radiofreccia.it (leggi di più)

📰 Phil Collins: “Ho rischiato di morire nel 2024. Le persone venivano in ospedale a salutarmi per l’ultima volta” - Virgin Radio

Phil Collins: “Ho rischiato di morire nel 2024. Le persone venivano in ospedale a salutarmi per l’ultima volta”  Virgin Radio (leggi di più)

📰 Phil Collins è quasi morto per via dell'alcol nel 2024: 'Le persone venivano a dirmi addio' - Sky TG24

Phil Collins è quasi morto per via dell'alcol nel 2024: 'Le persone venivano a dirmi addio'  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Phil Collins è quasi morto a causa dell’alcolismo - Rolling Stone Italia

Phil Collins è quasi morto a causa dell’alcolismo  Rolling Stone Italia (leggi di più)

🎸 Phil Collins e Noel Gallagher faccia a faccia alla Rock & Roll Hall of Fame: “Gli concedo il beneficio del dubbio” - Virgin Radio

Phil Collins e Noel Gallagher faccia a faccia alla Rock & Roll Hall of Fame: “Gli concedo il beneficio del dubbio”  Virgin Radio (leggi di più)

🏥 Phil Collins non esclude un ritorno sul palco: “Mi sento meglio. Le mie condizioni di salute sono migliorate” - Virgin Radio

Phil Collins non esclude un ritorno sul palco: “Mi sento meglio. Le mie condizioni di salute sono migliorate”  Virgin Radio (leggi di più)

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