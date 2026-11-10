Appennini, cosa succede a 30 chilometri di profondità: lo studio sui movimenti della crosta terrestre

Gli Appennini continuano a deformarsi e a generare terremoti, nonostante l’apertura del bacino tirrenico e il processo di raccorciamento della crosta terrestre abbiano rallentato sensibilmente circa due milioni di anni fa. Qual è, dunque, il meccanismo che alimenta ancora oggi questi movimenti? Una ricerca guidata dall’Università di Firenze individua una possibile spiegazione in un processo geologico che si sviluppa a circa 30 chilometri di profondità: la progressiva separazione della parte inferiore della crosta terrestre dagli strati superiori, insieme a una porzione del mantello.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications Earth & Environment con il titolo Lower-crustal unzipping drives active orogenic deformation, ricostruisce i meccanismi che regolano le deformazioni della catena appenninica e contribuiscono alla sua attività sismica.

Perché gli Appennini continuano a muoversi

Per milioni di anni l’evoluzione geologica dell’Italia centrale e meridionale è stata determinata da due processi collegati. Da una parte, l’apertura progressiva del bacino tirrenico. Dall’altra, il raccorciamento della crosta terrestre, che ha contribuito alla formazione degli Appennini.

Tuttavia, circa due milioni di anni fa, l’apertura del Tirreno si è sostanzialmente arrestata. Anche il raccorciamento crostale ha registrato un forte rallentamento. Nonostante questo cambiamento, la catena montuosa continua a mostrare attività sismica, deformazioni orizzontali e sollevamenti del terreno.

Per spiegare questa apparente contraddizione, il gruppo di ricerca ha individuato un meccanismo che agisce negli strati più profondi della Terra. Si tratta della separazione progressiva della crosta inferiore e di una porzione del mantello dagli strati superiori.

La ricerca è stata guidata dall’Università di Firenze e ha coinvolto anche le Università di Roma La Sapienza, Pisa e Palermo. Hanno partecipato inoltre l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l’Istituto di Scienze del Mare (ICM-CSIC) di Barcellona.

La separazione della crosta terrestre a 30 chilometri di profondità

Il processo individuato dagli studiosi prende il nome di unzipping. Il termine richiama il movimento di una cerniera che si apre progressivamente. In questo caso, la separazione interessa la parte inferiore della crosta terrestre e avanza lungo una zona profonda degli Appennini.

Per comprendere il fenomeno, bisogna considerare la crosta terrestre non come un blocco rigido e uniforme, ma come una struttura composta da strati differenti. Le forze che agiscono al suo interno possono provocare movimenti e deformazioni diverse a seconda della profondità.

Secondo il modello proposto, la parte inferiore della crosta si separa progressivamente da quella superiore, trascinata verso il basso insieme a una porzione del mantello terrestre.

La separazione avanza da ovest verso est, lungo una zona situata a circa 30 chilometri di profondità. Il suo movimento influenza direttamente le deformazioni che interessano la superficie. Il processo, secondo l’interpretazione proposta dallo studio, spiega perché alcune aree della catena si distendono mentre altre subiscono una compressione.

Il movimento a fisarmonica degli Appennini

Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda la distribuzione delle deformazioni lungo la catena montuosa. Il processo di separazione profonda produce infatti movimenti differenti nelle diverse aree geografiche.

Nelle porzioni interne degli Appennini prevalgono le forze distensive. La crosta tende quindi ad allungarsi. Nelle aree esterne, in particolare verso la Pianura Padana e il mar Adriatico, prevalgono invece le forze compressive.

Gli Appennini si comportano così come una fisarmonica: alcune porzioni si distendono, mentre altre si comprimono. I due fenomeni non rappresentano processi indipendenti, ma manifestazioni dello stesso meccanismo geologico.

La ricerca prende in considerazione anche i movimenti verticali del terreno. Dove gli strati profondi si separano, la crosta sovrastante può sollevarsi. Al contrario, nelle zone in cui gli strati rimangono collegati, le forze dirette verso il basso possono favorire l’abbassamento della superficie.

Questo modello permette quindi di interpretare insieme le deformazioni orizzontali e i movimenti verticali che interessano la catena appenninica.

Trent’anni di dati per ricostruire le deformazioni

Per ricostruire il fenomeno, i ricercatori hanno utilizzato diverse tipologie di osservazioni. In particolare, hanno incrociato trent’anni di misurazioni GPS effettuate a terra con le rilevazioni radar dei satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus, relative al periodo 2019-2023.

A queste informazioni hanno aggiunto il catalogo sismico strumentale, che raccoglie i terremoti registrati tra il 2004 e il 2026.

L’integrazione dei dati geodetici, satellitari e sismologici ha permesso di individuare una relazione tra la posizione della zona di separazione profonda e la distribuzione delle deformazioni e della sismicità lungo gli Appennini.

In questo modo, il gruppo di ricerca ha potuto confrontare i movimenti osservati in superficie con il modello geologico proposto per gli strati più profondi della crosta terrestre.

Lo studio aiuta a comprendere i terremoti, ma non permette di prevederli

I risultati offrono una nuova chiave di lettura per comprendere l’evoluzione tettonica degli Appennini. In particolare, mostrano come la fine o il forte rallentamento dell’apertura del bacino tirrenico non abbiano comportato l’arresto delle deformazioni.

Il processo di separazione della crosta inferiore può infatti sostenere l’attività tettonica anche quando i precedenti meccanismi di evoluzione della catena hanno perso intensità.

La ricerca, tuttavia, non permette di prevedere quando e dove si verificherà un terremoto. Il suo contributo riguarda soprattutto la comprensione dei processi profondi che influenzano la distribuzione delle faglie attive, delle deformazioni e della sismicità.

Conoscere meglio questi meccanismi significa quindi disporre di nuovi elementi per interpretare l’attività geologica dell’Italia centrale e meridionale e comprendere le condizioni che favoriscono i fenomeni sismici. (La redazione)

Fonti e approfondimenti

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