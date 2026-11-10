J. Dynamite con The Powers That Be: l’album di debutto solista tra soul e funk

Ci sono musicisti che passano una carriera intera sotto i riflettori e altri che preferiscono lavorare dietro le quinte, contribuendo a definire il suono di un’intera scena dall’ombra. Jeff Silverman, alias J. Dynamite, appartiene alla seconda categoria: cofondatore della leggendaria Truth & Soul Records, produttore dell’album Good Things di Aloe Blacc e compositore di brani per i giochi della Rockstar Games, ha contribuito per oltre vent’anni a plasmare l’immaginario soul e funk contemporaneo. Con The Powers That Be, esce finalmente allo scoperto, confezionando un album strumentale che sembra arrivare da una dimensione parallela in cui suggestioni cinematiche incontrano rare groove, latin funk e soul-jazz.

Una formazione di musicisti tra funk, jazz e afrobeat newyorkese

Per questo disco Silverman mette insieme una squadra di musicisti che sembra una specie di Avengers della scena funk underground newyorkese: dal bassista Nick Movshon, già al lavoro con Amy Winehouse e Mark Ronson, a Stuart Bogie, sassofonista e figura centrale della band afrobeat Antibalas, fino a Miles Francis e Angelo Outlaw, entrambi legati a quella scena newyorkese in cui funk, jazz e afrobeat continuano a frequentarsi senza bisogno di Tinder. Ne esce un disco suonato da una squadra di professionisti con un curriculum decisamente poco improvvisato, ma che riesce a mantenere una certa spontaneità, evitando il rischio di trasformare ogni brano in una dimostrazione di competenza musicale.

Da Re-education a Potbelly Hill: le diverse atmosfere sonore del disco

L’apertura è affidata a Re-education, che costruisce un paesaggio sonoro di funk exotica, tra flauti, atmosfere oniriche e un groove che si insinua senza chiedere il permesso. Chase Theme cambia completamente registro: basso, tensione, fiati e una progressione ritmica da inseguimento automobilistico, con nessuna intenzione di rispettare i limiti di velocità. La Settima Sorella vira verso un immaginario euro-groove da Riviera contaminato da suggestioni tropicali, mentre Journey of the Sun porta una luminosità quasi celebrativa, e Potbelly Hill, invece, lascia che l’organo Hammond e le derive blues-psych facciano il loro lavoro senza bisogno di ulteriori presentazioni.

Tra riferimenti mitologici, suggestioni cinematografiche e sonorità disco

Interessante anche il modo in cui il disco si muove tra riferimenti culturali e musicali senza trasformarsi in una caccia al tesoro per collezionisti di vinili con la sindrome di High Fidelity. Già i titoli Anunnaki, Ballad of the Hero Twins, Year of the Jubilee e Sables Du Temps suggeriscono un immaginario che spazia dalla mitologia alle suggestioni cinematografiche, ma c’e’ spazio persino per incursioni verso territori quasi disco in In The Beginning, che con le sue chitarre wah wah, un basso pulsante e una sezione fiati molto Lagos anni 70 che evita quella patina artificiosamente rétro che nel 2026 rischia di far sembrare qualsiasi produzione musicale una pubblicità di profumi girata a Palm Springs.

Un debutto che celebra il groove

The Powers That Be è dunque un debutto solista che arriva con parecchia esperienza sulle spalle, ma senza il bisogno di trasformarla in un monumento commemorativo. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale promette di produrre in pochi secondi musica per qualsiasi stato d’animo, Silverman ricorda che il groove è ancora una questione di sensibilità, interazione e musicisti che sanno esattamente cosa stanno facendo. Non sarà il disco che risolverà le tensioni internazionali o farà scendere il costo degli affitti, ma almeno offre un’alternativa credibile all’ennesima playlist generata per accompagnare una riunione su Zoom: dieci tracce, zero parole superflue e un’eleganza ritmica che non ha bisogno di spiegarsi. (La redazione)

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