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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi martedì 10 novembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
10 Novembre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 10 novembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RASSEGNA STAMPA DI OGGI
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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Cina, il surplus commerciale del 2026 ha già superato i mille miliardi
    di dal nostro corrispondente <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-masciaga.html">Marco Masciaga</a>
    Il traguardo, destinato ad acuire le tensioni commerciali con i partner, è stato raggiunto grazie agli investimenti nell’intelligenza artificiale
  • Generali, un dipendente su due nel mondo è azionista, in Italia sono il 65%
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/cristina-casadei.html">Cristina Casadei</a>
    L’ultimo piano di azionariato diffuso, We share, lanciato dalla compagnia ha incassato una crescita delle adesioni del 50%. Nel mondo gli aderenti sono 35.800, in Italia sono 12mila. Possa: «Partecipazione eccezionale, conferma senso di appartenenza»
  • Siemens Mobility: «Con Mermec per rafforzarsi nelle ferrovie»
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/alessandro-cicognani.html">Alessandro Cicognani</a>
    Michael Peter, ceo globale di Siemens Mobility: dopo l’acquisizione di Mermec il gruppo tedesco vuole rilanciare Ferrosud, esportare la diagnostica e prevenire i guasti con il digitale
  • Dolore cronico: a rischio in Italia le forniture di cannabis terapeutica
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/ernesto-diffidenti.html">Ernesto Diffidenti</a>
    I pazienti italiani potrebbero trovarsi di fronte a nuove criticità nell’approvvigionamento di cannabis terapeutica. Il mercato europeo, infatti, sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione, anche a seguito del fallimento…
  • Farmaci, Italia resta tra Paesi più esposti alla stretta Usa sui prezzi
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/francesca-cerati.html">Francesca Cerati</a>
    Il voto di midterm sconfigge i repubblicani di Trump e consegna ai democratici la maggioranza sia alla Camera sia al Senato, e dunque il controllo del Congresso. Ma sui prezzi…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Governo spaccato sul 13esimo pacchetto di aiuti all’Ucraina. Tajani: “C’è il via libera di tutti”. Ma Giorgetti non ha firmato
    di Redazione Politica
    Il governo si divide sulla nuova tranche di aiuti all’Ucraina. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha firmato il tredicesimo pacchetto che sarà presentato al Copasir dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo hanno riferito fonti leghiste alle agenzie di stampa. Le stesse hanno fatto notare che oggi Giorgetti non era a Roma, ma a […] L'articolo Governo spaccato sul 13esimo pacchetto di aiuti all’Ucraina. Tajani: “C’è il via libera di tutti”. Ma Giorgetti non ha firmato proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il capo del Pentagono Pete Hegseth in bilico: il deputato repubblicano Massie formalizza la richiesta di impeachment
    di Redazione Esteri
    La resa dei conti interna ai repubblicani dopo la débâcle elettorale delle midterm potrebbe presto fare un’altra vittima. Il deputato repubblicano Thomas Massie ha infatti formalizzato alla Camera una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Dopo la rimozione della fedelissima di Trump, Susie Wiles dall’incarico di capo di gabinetto della Casa […] L'articolo Il capo del Pentagono Pete Hegseth in bilico: il deputato repubblicano Massie formalizza la richiesta di impeachment proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Buenos Aires, due milioni e mezzo di fedeli alla messa di Papa Leone. Il lavoro precario al centro della sua omelia
    di Redazione Esteri
    Una folla da record, con oltre due milioni di fedeli, ha assistito alla messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires, seconda tappa del suo viaggio in Sudamerica. Mai così tanti per una celebrazione del Pontefice. Una mobilitazione enorme, con pochi precedenti nel Paese. Seduto in prima fila il presidente della Repubblica argentina Javier Milei. […] L'articolo Buenos Aires, due milioni e mezzo di fedeli alla messa di Papa Leone. Il lavoro precario al centro della sua omelia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Con il governo Meloni circa 23 miliardi di tagli invisibili per la sanità pubblica”: Gimbe boccia la manovra. E chiede di eliminare i voucher per gli anziani
    di Francesco Lo Torto
    Quasi 23 miliardi di “tagli invisibili” in appena cinque anni. Se dal 2022, anno del suo insediamento, il governo Meloni avesse mantenuto invariata la quota di Pil destinata alla sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale sarebbero spettati quasi 23 miliardi di euro in più rispetto a quelli che sono stati invece stanziati. Di fatto, il […] L'articolo “Con il governo Meloni circa 23 miliardi di tagli invisibili per la sanità pubblica”: Gimbe boccia la manovra. E chiede di eliminare i voucher per gli anziani proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Cop 31 sul clima prende il via in Turchia, mentre Bruxelles richiama l’Italia (e altri 8 Paesi) sul taglio alle emissioni
    di Luisiana Gaita
    L’apertura della Cop 31 in Turchia, la Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico (Leggi l’approfondimento), è un bollettino nero sul clima nel mondo e in Europa, tra El Niño ed eventi estremi, livelli del mare ai massimi storici e nuovi record per i gas serra. La Turchia punta ad un annuncio sull’elettrificazione, ma l’Elefante nella […] L'articolo La Cop 31 sul clima prende il via in Turchia, mentre Bruxelles richiama l’Italia (e altri 8 Paesi) sul taglio alle emissioni proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Paranoia ibrida: «Rubati fascicoli alla Dia». Ma erano tutti documenti pubblici
    di Mario Di Vito
    La guerra ibrida funziona come la teoria del complotto: il fatto che sia indimostrabile prova la sua esistenza. Il problema è capire, tra i tanti attacchi informatici delle ultime settimane, […] The post Paranoia ibrida: «Rubati fascicoli alla Dia». Ma erano tutti documenti pubblici first appeared on il manifesto.
  • A Napoli, contro la disumanizzazione e la cultura della morte
    di alessandra pigliaru
    Per la terza volta consecutiva «Arte contro le pene capitali» si è svolta a Napoli. Realizzata dalla casa editrice Sensibile alle Foglie, Casa dell’arte ir-ritata, Monitor ed Ex OPG Je […] The post A Napoli, contro la disumanizzazione e la cultura della morte first appeared on il manifesto.
  • Mohammed el Kurd e il circolo vizioso dell’esilio forzato
    di Chiara Cruciati
    «Si viene sfrattati quando non si paga l’affitto. Questo non è un ordine di sfratto, è pulizia etnica». Era il maggio del 2021. Così Mohammed el Kurd rispondeva alla mia […] The post Mohammed el Kurd e il circolo vizioso dell’esilio forzato first appeared on il manifesto.
  • L’ombra della guerra civile sul Kurdistan in Iraq
    di Chiara Cruciati
    «Se nominate un presidente della Regione, ne nomineremo uno. Se scegliete un primo ministro, sceglieremo il nostro». Lo scorso giovedì sera, 5 novembre, Bafel Talabani ha annunciato il ritiro dell’Unione […] The post L’ombra della guerra civile sul Kurdistan in Iraq first appeared on il manifesto.
  • In tre giorni 35 allarmi bomba. La minaccia ibrida è ora più reale
    di Aurora Mocci
    Prima di poter stabilire se davvero si tratti di guerra ibrida possiamo già constatare che gli allarmi bomba nei cieli d’Europa hanno raggiunto uno dei suoi scopi principali: creare il […] The post In tre giorni 35 allarmi bomba. La minaccia ibrida è ora più reale first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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