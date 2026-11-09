Kristin Hersh con Sugar On Blackstone: il nuovo album tra memoria e vita

Kristin Hersh torna con Sugar On Blackstone, un album personale e dalle atmosfere cupe, che affronta temi come la vita, la morte, la memoria e il legame con i luoghi dell’infanzia. Attraverso una raccolta di brani essenziale e intensa, la musicista americana intreccia esperienze personali, ricordi e riflessioni sui rapporti umani.

Un album tra intimità e tensione

Registrato agli Stable Sound Studios all’inizio dell’anno, Sugar On Blackstone vede Kristin Hersh lavorare con due collaboratori di lunga data: Rob Ahlers, batterista dei 50FOOTWAVE, e Pete Harvey, violoncellista dei Throwing Muses.

Il risultato è una raccolta di canzoni che alterna delicatezza e forza. Gli arrangiamenti mantengono un’impostazione essenziale, ma conservano un calore che attraversa l’intero disco. Inoltre, le composizioni si muovono tra fragilità e tensione, senza rinunciare a momenti di intimità.

Al centro del lavoro emergono i legami che resistono al passare del tempo. Hersh riflette sui rapporti con musicisti, familiari e amici, ma anche sulla capacità di suoni, luoghi e ricordi di riportare alla mente persone ed esperienze lontane.

Providence e il peso dei ricordi

Una parte importante dell’album nasce dal rapporto con Providence, nel Rhode Island, città profondamente legata alla storia personale dell’artista. Le strade e i parchi frequentati durante l’infanzia tornano nelle canzoni come luoghi carichi di significati. In particolare, il disco affronta il tema del ritorno in spazi familiari, ormai segnati dal tempo e dalle esperienze vissute. Il lutto, la sopravvivenza e la capacità di affrontare le difficoltà accompagnano queste riflessioni.

Anche il titolo Sugar On Blackstone richiama due luoghi di Providence: Blackstone Boulevard e Hope Street. Entrambi assumono un valore simbolico nel racconto musicale di Hersh, diventando riferimenti alla perdita, alla memoria e alla capacità di resistere.

Tra tragedie personali e movimento continuo

La dimensione autobiografica attraversa anche le circostanze che hanno accompagnato la scrittura del disco. Sugar On Blackstone nasce infatti all’indomani di una tragedia personale e sullo sfondo di una vita caratterizzata da continui spostamenti. I viaggi attraverso gli Stati Uniti, gli incendi e il movimento incessante contribuiscono a definire l’atmosfera dell’album. Ne deriva un lavoro inquieto, nel quale la dimensione del viaggio si intreccia con il bisogno di ritrovare un senso di appartenenza. Tuttavia, la dimensione più cupa delle composizioni lascia spazio anche alla tenerezza e alla ricerca di connessioni umane. Sono momenti che restituiscono equilibrio al racconto e mostrano come la vulnerabilità possa convivere con la forza.

Un nuovo capitolo nella carriera solista di Kristin Hersh

Con Sugar On Blackstone, Kristin Hersh amplia ulteriormente un percorso solista in continua evoluzione. L’artista costruisce un lavoro che mette al centro esperienze personali e sentimenti, senza perdere di vista temi universali come la perdita, la crescita e il rapporto con il passato. L’album trova la propria forza nell’equilibrio tra essenzialità sonora e profondità emotiva. La fragilità non rappresenta un limite, ma diventa una forma di resistenza, mentre i ricordi assumono un ruolo centrale nella comprensione del presente. Ne emerge un disco personale e articolato, che aggiunge un nuovo capitolo alla produzione di una musicista capace di trasformare esperienze e memorie in un racconto musicale intimo. (La redazione)

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