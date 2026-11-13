Kerbside Collection con “Cue Blue”: quinto album tra soul e jazz-funk

Nel 2026, ascoltare un disco interamente costruito sul piacere di suonare strumenti veri, senza inseguire trend, collaborazioni improbabili o il solito ritornello progettato per sopravvivere quindici secondi su TikTok, è quasi un atto di disobbedienza civile. Cue Blue, quinto album degli australiani Kerbside Collection, arriva proprio con questo spirito: nove tracce che recuperano il jazz-funk più ruvido e il soul strumentale degli anni Sessanta e Settanta, senza trasformare l’operazione in una seduta spiritica per nostalgici del vinile.

Le radici musicali

Originari di Brisbane, i Kerbside Collection sembrano avere una concezione della modernità musicale piuttosto personale: guardare indietro, ma senza l’ansia di chi cerca disperatamente di recuperare i propri vent’anni. Le coordinate sono quelle di un immaginario che passa dai Meters a Boogaloo Joe Jones, da Melvin Sparks a Billy Butler, con qualche incursione nel funk contemporaneo di Greyboy Allstars e The New Mastersounds. Il risultato è un suono caldo, polveroso e deliberatamente poco interessato alle mode, costruito attorno a chitarra, basso, batteria e fiati.

Tra Northern Soul, Motown e groove

L’apertura con Shivers chiarisce immediatamente le intenzioni: chitarre morbide, basso elastico, batteria asciutta e fiati che entrano con la sicurezza di chi non deve dimostrare niente a nessuno. Slip’n’ Rip si sposta verso il Northern Soul e il Motown sound, mentre City Park Avenue recupera il funk di New Orleans con una naturalezza che farebbe invidia a parecchie produzioni contemporanee. Coffee Grinder, invece, è un concentrato di break e fiati incandescenti, perfetto per immaginare una festa in un club di Brooklyn prima che arrivassero i cocktail da 18 euro e i DJ set sponsorizzati.

Dal blues sudista alle atmosfere jazz-soul

A sorprendere è soprattutto la capacità della band di uscire dal territorio del funk più muscolare senza perdere personalità. Sittin’ On The Porch rallenta i ritmi e si concede un blues sudista attraversato da suggestioni alla John Lee Hooker e R.L. Burnside, arricchito da rumori ambientali che ricostruiscono persino l’atmosfera di un giardino australiano. San Francisco Knights rilegge in chiave strumentale il brano del gruppo hip hop People Under The Stairs, mentre Shimmer si concede un’elegante parentesi jazz-soul, con il contrabbasso e il trombone a costruire una malinconia decisamente più efficace di molte confessioni affidate ai podcast motivazionali.

Cue Blue, la musica prima delle mode

Cue Blue non ha alcuna intenzione di reinventare il linguaggio del jazz-funk, né sembra particolarmente preoccupato di conquistare le classifiche o diventare la colonna sonora di qualche serie Netflix ambientata negli anni Settanta. Ed è probabilmente questo il suo pregio maggiore: in un’epoca in cui persino il jazz rischia di diventare un’estetica da carosello, i Kerbside Collection ricordano che la musica viene prima dell’immagine. Un album solido, piacevole e suonato con competenza, ideale per chi ha superato gli “enta” o “anta” senza necessariamente voler diventare adulto. (La redazione)

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