Sam Amidon annuncia Willing Brother Knowing. Il nuovo album esce il 26 febbraio 2027

Il folk americano incontra il rock, le tradizioni irlandesi e la musica degli Appalachi nel nuovo progetto di Sam Amidon. Si intitola Willing Brother Knowing ed è il nono album in studio del musicista statunitense. Il disco uscirà il 26 febbraio 2027 per River Lea Recordings e intreccia canti popolari, inni religiosi e composizioni originali. Alla produzione e al missaggio troviamo James Krivchenia, batterista dei Big Thief. Il risultato è un lavoro che mette in relazione la musica tradizionale con sonorità elettriche, sintetizzatori e arrangiamenti contemporanei.

Sam Amidon tra folk e rock

Con Willing Brother Knowing, Sam Amidon amplia ancora una volta i confini della musica folk. Il disco parte da melodie e testi appartenenti alla tradizione popolare, ma li rielabora attraverso un linguaggio che guarda anche al rock’n’roll. Il percorso artistico di Amidon aiuta a comprendere questa scelta. Negli ultimi anni, il musicista ha collaborato con alcuni nomi importanti della scena indipendente, tra cui Bon Iver, The National, Beth Orton e Dijon. Inoltre, ha lavorato come consulente musicale e vocal coach per il film The History of Sound, con Paul Mescal e Josh O’Connor. La sua musica non si limita quindi a riproporre materiali del passato. Al contrario, li utilizza come punto di partenza per costruire nuove connessioni. A tenere insieme i diversi elementi è soprattutto una scrittura misurata, attenta alle sfumature emotive. Le melodie tradizionali diventano così il materiale per una ricerca sonora personale, senza perdere il legame con le proprie origini.

Le prime tracce tra chitarre, banjo e violino

L’album si apre con Daniel in the Lion’s Den, un brano che prende spunto da una canzone per bambini. Inizialmente, la voce di Amidon si accompagna a una chitarra essenziale e al tamburello. Tuttavia, l’arrangiamento cambia progressivamente grazie alla batteria di James Krivchenia. L’ingresso del violino modifica ulteriormente l’equilibrio del pezzo. Lo strumento non segue semplicemente la melodia principale, ma si muove intorno alla voce e agli altri strumenti. In questo modo, il brano acquista una dimensione più dinamica, fino a raggiungere un’intensità crescente. Con Hangman, il disco assume invece un carattere più energico. La batteria procede con un ritmo incalzante, mentre il banjo e le cornamuse irlandesi uilleann pipes, suonate da Isaac Alderson, contribuiscono a costruire un’atmosfera particolare. In questa traccia Amidon utilizza anche la chitarra elettrica. Inoltre, alcuni sintetizzatori dal carattere vintage ampliano il paesaggio sonoro. La sua voce, nel frattempo, assume toni più ruvidi e inquieti.

Gli inni tradizionali e la musica degli Appalachi

Tra i riferimenti storici del disco compare China, un antico inno shape note composto nel 1790 da Timothy Swan a Northfield, nel Massachusetts. Amidon ne propone una rilettura in cui il ritmo in 6/8 e le sovrapposizioni vocali creano un’atmosfera malinconica. Il risultato trasforma il canto religioso in una ballata dalla forte intensità emotiva. La tradizione rimane riconoscibile, ma l’arrangiamento introduce elementi contemporanei. Un’altra traccia interessante è Hiram Stamper, che prende il nome da un celebre violinista del Kentucky. Il brano, però, non è una tradizionale melodia per violino. Si sviluppa in due parti: la prima riprende in forma acustica una melodia degli Appalachi attraverso il pianoforte; la seconda introduce una dimensione elettrica, con sonorità pensate per uno spazio da grande concerto. Il rapporto con la musica tradizionale americana attraversa quindi l’intero album, senza limitarsi alla riproposizione dei repertori originali.

Da The Snow it Melts a Innisfree

Con The Snow it Melts, Amidon costruisce un paesaggio sonoro sospeso tra stagioni, luoghi e periodi storici. La chitarra elettrica accompagna il passaggio centrale, mentre un coro elaborato con il vocoder aggiunge una componente ipnotica. Il musicista ha ritrovato la versione del brano interpretata da Anne Briggs durante il lavoro per la colonna sonora di The History of Sound, film del 2025. Di segno diverso è Innisfree, una composizione che mette in musica il testo poetico di W.B. Yeats. Il riferimento è alla poesia The Lake Isle of Innisfree, pubblicata nel 1888 e legata al desiderio di una vita lontana dal rumore del mondo. Amidon trasferisce il testo in un contesto musicale contemporaneo. Le uilleann pipes di Isaac Alderson accompagnano le strofe, mentre Thomas Bartlett, conosciuto anche con il nome di Doveman, contribuisce con il pianoforte. La canzone introduce una prospettiva più luminosa rispetto ai brani che affrontano il tema della perdita. Il desiderio di partire e ricominciare assume così un significato legato al futuro.

Il finale tra inni, blues e rock

Nella parte conclusiva di Willing Brother Knowing tornano le melodie per violino di matrice irlandese e appalachiana. Non mancano inoltre gli inni tradizionali, come Vineyard e Dying Californian. Quest’ultimo brano affronta il tema della mortalità attraverso un arrangiamento che mette insieme chitarre, sintetizzatori e una sezione ritmica dal carattere più libero. La batteria di Krivchenia alterna piatti dal suono aperto e una cassa rullante contenuta, mantenendo un equilibrio tra folk e rock. La chiusura dell’album è affidata a Banjo Rock, una traccia dal carattere più esplosivo che Amidon considera una sorta di manifesto musicale condiviso con Krivchenia. Al centro del finale trova però spazio Standing in the Doorway. Il brano parte da un’immagine legata alla tradizione blues: una persona ferma sulla soglia di una porta, in lacrime. Amidon scrive nuovi versi e affida al violino una parte particolarmente intensa, prima di concludere il pezzo attraverso due melodie tradizionali, una americana e una irlandese. La soglia diventa così una metafora del passaggio tra mondi diversi. Un’immagine che riassume anche il senso del progetto: guardare alle proprie radici per trovare nuove direzioni. Con Willing Brother Knowing, Sam Amidon costruisce un dialogo tra memoria musicale e ricerca contemporanea. Il folk rimane il punto di partenza, ma il suo linguaggio si apre al rock, all’elettronica e a nuove possibilità espressive. La tradizione, in questa prospettiva, non rappresenta un repertorio da conservare immutato, ma una materia viva da reinterpretare. (La redazione)

Cerca Reset