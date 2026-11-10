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Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes: 50 anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria

A 50 anni dalla pubblicazione, La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria torna in un'edizione speciale. In uscita il 13 novembre per Nar International, comprende l'album originale rimasterizzato, brani inediti, conversazioni in studio, fotografie d'epoca e un book. Disponibile in doppio LP, doppio CD e digitale, in tiratura limitata.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
10 Novembre 2026

Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes - 50 anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria (cover)

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Il 13 novembre esce La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria – 50° anniversario, un’edizione celebrativa del disco pubblicato nel 1976 da Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes. Il progetto di Nar International recupera registrazioni inedite, conversazioni in studio e materiali mai pubblicati, affiancandoli a una nuova rimasterizzazione dell’album originale.

Un incontro tra musica italiana e brasiliana

Pubblicato nel 1976, La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria nacque dall’incontro tra Ornella Vanoni, il chitarrista brasiliano Toquinho e il poeta e compositore Vinícius de Moraes. A guidare il progetto fu il produttore Sergio Bardotti, che curò anche l’adattamento in italiano dei testi brasiliani. L’album mise in dialogo la canzone italiana e la musica brasiliana, contribuendo a far conoscere la bossa nova a un pubblico più ampio in Italia. La registrazione avvenne in presa diretta con i tre artisti. Successivamente, Gianfranco Lombardi aggiunse i cori e le parti orchestrali, curandone gli arrangiamenti. Nel disco trovò spazio anche Anema e core, celebre brano della tradizione napoletana. L’album ottenne la certificazione Oro poche settimane dopo la pubblicazione, confermando l’interesse del pubblico per questo incontro musicale.

Un brano inedito rimasto per anni nel cassetto

Tra i contenuti più interessanti della nuova edizione c’è Nun è peccato, una registrazione che non aveva trovato posto nell’album del 1976. Il brano arriva ora per la prima volta alla pubblicazione, accompagnato da una conversazione audio che coinvolge Ornella Vanoni, Vinícius de Moraes e Toquinho. Nell’introduzione interviene anche Gianfranco Lombardi, responsabile degli arrangiamenti orchestrali. Gli artisti parlano del rapporto tra la musica napoletana e quella brasiliana, due tradizioni che condividono elementi come nostalgia, malinconia e allegria, insieme a una particolare attenzione per la sensualità. La pubblicazione non si limita, però, al recupero di questo brano. Il progetto comprende un intero disco di tracce inedite e conversazioni mai pubblicate tra gli artisti. I materiali restituiscono alcuni momenti delle sessioni romane e documentano la complicità e il clima creativo che accompagnarono la realizzazione dell’album.

Doppio LP, doppio CD e versione digitale

L’edizione per il 50° anniversario comprende due dischi: da una parte l’album originale del 1976, rimasterizzato a partire dai nastri originali per migliorarne la qualità audio; dall’altra le registrazioni inedite recuperate dalle sessioni in studio. La pubblicazione sarà disponibile in versione doppio LP, doppio CD e digitale. Il volume conterrà anche i testi delle canzoni e fotografie inedite dell’epoca. A completare il materiale ci sarà uno sticker dedicato al cinquantesimo anniversario. Inoltre, ogni formato comprenderà un poster esclusivo da collezione, con due diverse proposte grafiche ispirate al titolo dell’album.

La nuova veste grafica dell’edizione celebrativa

Il progetto grafico è curato da Ciao Discoteca Italiana. La copertina originale verrà conservata, con una leggera variazione cromatica. Gli elementi decorativi dell’edizione speciale saranno invece stampati su una speciale o-card, da sovrapporre alla copertina. Anche i contenuti audio contribuiscono a definire il carattere della pubblicazione. Le conversazioni mostrano una Ornella Vanoni spontanea e vicina agli altri musicisti, mentre le registrazioni musicali restituiscono la sua capacità di interpretare i brani con naturalezza e partecipazione. L’edizione celebrativa offre così l’occasione di ritrovare la cantante attraverso le registrazioni, le voci e gli scambi avvenuti durante le sessioni. Ne emerge un ritratto fatto di sensibilità, malinconia, ironia e improvvisi momenti di allegria.

Il tour di Toquinho in Italia nel 2027

Il legame tra Toquinho e l’Italia prosegue anche dal vivo. Il musicista brasiliano tornerà nel nostro Paese a febbraio 2027 con il tour 60 anni di musica, uno spettacolo dedicato ai brani più significativi della sua carriera.

Sono previste tre date:

  • 4 febbraio 2027 – Teatro Cartiere di Firenze.
  • 6 febbraio 2027 – Teatro Arcimboldi di Milano.
  • 9 febbraio 2027 – Auditorium della Conciliazione di Roma.

Il concerto ripercorrerà le tappe principali del suo percorso artistico e renderà omaggio agli amici, ai compositori e ai collaboratori incontrati nel corso degli anni. Tra questi ci sarà un pensiero speciale per Ornella Vanoni. Sul palco insieme a Toquinho salirà Camilla Faustino, considerata una delle voci più importanti della nuova Música Popular Brasileira. L’edizione La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria – 50° anniversario sarà pubblicata da Nar International il 13 novembre 2026, in tiratura limitata. (La redazione)

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