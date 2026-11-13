No Lucifer, l’album omonimo tra alternative rock e post-punk

I No Lucifer pubblicano il loro album omonimo per Mint 400 Records. Il disco nasce da un percorso musicale iniziato prima del 2017 e sviluppato nel tempo attraverso cambiamenti nella formazione, nuove idee e arrangiamenti. Il risultato è un lavoro che unisce le diverse influenze dei componenti della band, muovendosi tra alternative rock, sonorità anni Novanta e atmosfere post-punk.

La nascita dei No Lucifer e il percorso della band

I No Lucifer, formazione alt-rock con base a Roma, nascono dalle ceneri di un progetto precedente, interrotto nel 2017. Negli anni, quell’esperienza si è trasformata fino a dare vita a una nuova identità musicale. Nel frattempo, alcuni componenti hanno cambiato strumento. Gianfilippo Bonafede, inizialmente al basso, è passato alla chitarra, mentre Fabio Mangiatordi ha continuato a scrivere nuovi brani. Le prime composizioni erano pensate per un progetto acustico, costruito soltanto su voce e chitarra.

La voglia di tornare a suonare insieme, però, non è mai venuta meno. Così, i musicisti si sono ritrovati nella stessa sala prove di sempre e hanno iniziato a lavorare sugli arrangiamenti in formazione completa. Le canzoni sono aumentate progressivamente, fino a prendere la forma di un album.

Le influenze musicali tra Radiohead, rock italiano e stoner

Il suono dei No Lucifer nasce dall’incontro di sensibilità e riferimenti differenti. Tra le influenze principali emerge l’interesse di Fabio Mangiatordi per i Radiohead. Gianfilippo Bonafede guarda invece al rock alternativo italiano, con riferimenti come Marlene Kuntz e Afterhours. A completare il quadro interviene Lorenzo D’Angella, che porta nella band un’attitudine più vicina allo stoner rock. Tra i suoi riferimenti figurano Queens of the Stone Age e Foo Fighters. Queste esperienze contribuiscono a definire un’identità sonora che combina chitarre stratificate e riverberate, linee vocali dirette ma distanti e una sezione ritmica essenziale e incisiva. Il risultato richiama l’alternative rock degli anni Novanta, aprendosi anche alle atmosfere più cupe del post-punk contemporaneo.

I testi tra desiderio di fuga, memoria e tempo

Fabio Mangiatordi firma i testi e gli arrangiamenti dei brani. Gli altri musicisti sviluppano poi le rispettive parti, introducendo idee che, in alcuni casi, modificano anche la struttura delle composizioni. Sul piano tematico, l’album esplora soprattutto il rapporto tra il desiderio di allontanarsi da ciò che ci circonda e la difficoltà di lasciarsi andare. Nei testi ricorrono luoghi immaginari, ricordi che cambiano forma o perdono nitidezza, abitudini da cui cercare una via d’uscita e persone che si tenta di raggiungere senza riuscirci davvero. Il disco si muove così tra sogno e realtà, mettendo a confronto ciò che si vorrebbe diventare e i legami che continuano a condizionare il presente. Anche il tempo occupa uno spazio importante: passa, sfugge, si dilata e si consuma. Allo stesso modo, la memoria rielabora continuamente gli eventi, modificando la percezione di ciò che è accaduto. Ne emerge uno sguardo disilluso sul presente, senza ricorrere alla retorica o alla nostalgia. Le canzoni raccontano inquietudini personali e distanze emotive attraverso immagini e sensazioni, mantenendo un equilibrio tra introspezione e ricerca sonora.

La registrazione del disco e i prossimi progetti

L’album omonimo dei No Lucifer è stato registrato da Igor Pardini. Al termine delle registrazioni, nella formazione è entrata Marina Cristofalo al basso. Con il suo ingresso, la band ha iniziato a lavorare anche su nuove composizioni. Il gruppo guarda inoltre alla possibilità di tornare a suonare dal vivo, portando sul palco il materiale del disco e il percorso musicale sviluppato negli ultimi anni. La formazione attuale comprende Fabio Mangiatordi (voce e chitarra), Gianfilippo Bonafede (chitarra), Lorenzo D’Angella (batteria) e Marina Cristofalo (basso). L’album pubblicato da Mint 400 Records rappresenta quindi un punto di arrivo per il percorso iniziato dalla band, ma anche una nuova fase da cui sviluppare i prossimi brani. (La redazione)

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