I Måneskin tornano insieme al Coachella 2027

La reunion dei Måneskin è ufficiale. Dopo la pausa annunciata nel 2024 e i rispettivi progetti solisti, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio torneranno a esibirsi insieme nel 2027. La band romana salirà sul palco del Coachella, in California, il 10 e il 17 aprile. Inoltre, stando a quanto dichiarato da Rai News, il gruppo sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2027. I Måneskin tornano a suonare insieme. La conferma arriva dalla locandina del Coachella 2027, che inserisce la band italiana tra i protagonisti della prossima edizione del festival californiano. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio condivideranno nuovamente il palco dopo la pausa annunciata nel 2024. In quell’occasione, il gruppo aveva precisato che non si trattava di uno scioglimento, lasciando spazio alle rispettive attività individuali. Gli appuntamenti sono fissati per il 10 e il 17 aprile 2027 all’Empire Polo Club di Indio, in California. Per i Måneskin sarà un ritorno al festival dopo la partecipazione del 2022, quando presentarono anche Zitti e buoni, il brano che aveva segnato la loro vittoria al Festival di Sanremo.

Il cartellone del Coachella 2027

La band romana condividerà il programma con numerosi artisti internazionali. Tra i nomi annunciati figurano Madonna, Dua Lipa, Tame Impala e SZA. Il cartellone comprende anche Phoebe Bridgers, Don Toliver, Zara Larsson, Weezer, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun e Role Model. Spazio inoltre a Giorgio Moroder, leggenda italiana della disco music, che a 86 anni figura tra i protagonisti dell’edizione, e ai Justice. Tra gli appuntamenti segnalati c’è anche il ritorno di Madonna al Dance Tent, a ventuno anni dalla partecipazione legata all’uscita di Confessions on a Dance Floor nel 2006.

I Måneskin ospiti a Sanremo 2027

Il ritorno della band non riguarderà soltanto il festival californiano. I Måneskin saranno anche ospiti del Festival di Sanremo 2027, come confermato da Stefano De Martino, nuovo direttore artistico e conduttore della manifestazione. L’annuncio è arrivato attraverso un’intervista esclusiva pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni. La presenza del gruppo all’Ariston era già al centro delle indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. Si tratta di un ritorno significativo per i quattro musicisti. Proprio dal palco di Sanremo, nel 2021, è iniziato il percorso che li ha portati al successo internazionale. Dopo la vittoria con Zitti e buoni, infatti, la band ha conquistato anche l’Eurovision Song Contest. La partecipazione al Festival del 2027 rappresenterà quindi un nuovo incontro con il pubblico italiano, mentre il doppio appuntamento al Coachella segnerà il ritorno dei Måneskin sui palchi internazionali nella loro formazione completa. (La redazione)

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