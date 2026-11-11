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Lo storico concerto dei Talking Heads a Roma nel 1980

Il 18 dicembre 1980 i Talking Heads si esibirono al PalaEur di Roma in un concerto memorabile. Il regista Rai Cesare Pierleoni ricorda le riprese in pellicola 16mm, la presenza di Adrian Belew alla chitarra e Dolette McDonald ai cori. Lo storico live è stato successivamente trasmesso più volte dalla Rai.

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11 Novembre 2026
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Il 18 dicembre 1980, poco dopo la pubblicazione del monumentale Remain in Light, i Talking Heads si esibirono dal vivo al PalaEur di Roma. A distanza di molti anni, quelle immagini conservano il valore di una testimonianza preziosa di un momento particolare della storia della musica dal vivo. A ricordare quel concerto è Cesare Pierleoni, storico regista della Rai, che ne ha diretto le riprese, realizzate in pellicola 16mm con tre macchine da presa sincronizzate. Sul palco, la formazione guidata da David Byrne, ampliata per l’occasione con l’ingresso di Adrian Belew alla chitarra e Dolette McDonald ai cori.

Ho avuto la fortuna e l’onore di essere il regista di questo concerto indimenticabile e meraviglioso al PalaEur di Roma il 18 dicembre 1980. Qualcosa di irripetibile. Girato in pellicola 16mm con tre macchine da presa sincronizzate. Credo sia qualcosa di incredibile, con la line-up della band allargata per accogliere il leggendario Adrian Belew alla chitarra e Dolette Mc Donald come backing vocal. Ho ancora la pelle d’oca.

Cesare Pierleoni, storico regista della Rai.

Il ricordo di Cesare Pierleoni restituisce il valore di un’esperienza artistica e professionale rimasta intatta nel tempo. Le sue parole raccontano non soltanto la complessità delle riprese e l’eccezionalità della formazione sul palco, ma anche l’emozione di aver partecipato a un evento che, ancora oggi, considera irripetibile. Un concerto che continua a suscitare la stessa meraviglia di allora, come dimostra la pelle d’oca evocata dal regista nel ripensare a quella serata del 1980. Lo storico live dei Talking Heads è stato successivamente trasmesso più volte dalla Rai, permettendo a un pubblico più ampio di riscoprire una testimonianza importante della storia della band e della musica dal vivo.(La redazione)

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