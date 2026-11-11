Home ARTICOLI 💿 Nuove uscite discografiche: tutti i nuovi album in arrivo e appena pubblicati 📅
Categorie: ARTICOLIMUSICANEWSSTREAMING

💿 Nuove uscite discografiche: tutti i nuovi album in arrivo e appena pubblicati 📅 mercoledì 11 novembre 2026

Consulta la tabella aggiornata con i dischi di recente pubblicazione, ordinati cronologicamente grazie alle informazioni rese dai siti indicati tra parentesi di fianco al titolo di ogni disco.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
11 Novembre 2026

Ultime uscite discografiche

Segui Musicletter.it su Google

Vuoi scoprire le ultime uscite discografiche, tra nuovi album, CD e vinili? Su Musicletter.it trovi una tabella aggiornata con le pubblicazioni più recenti dell’anno. Lo strumento ti permette di seguire le novità del mercato musicale e conoscere i dischi appena usciti, grazie alle informazioni rese disponibili dalle fonti in rete indicate tra parentesi di fianco al titolo di ogni disco.

Le ultime uscite discografiche

Per offrire una panoramica delle novità, Musicletter.it utilizza le informazioni rese disponibile dai siti dedicati alla musica e alle pubblicazioni discografiche, indicati tra parentesi di fianco al titolo di ogni disco. La tabella organizza le informazioni in ordine cronologico, mettendo in evidenza le uscite più recenti.

In questo modo, puoi consultare un elenco aggiornato delle pubblicazioni e orientarti tra le novità discografiche internazionali. L’aggiornamento dei dati consente di seguire l’evoluzione del catalogo e di individuare i titoli aggiunti più di recente.

Come consultare la tabella delle novità musicali

La tabella interattiva raccoglie le informazioni essenziali per identificare ogni pubblicazione. In particolare, puoi trovare:

  • Anno di pubblicazione, per individuare il periodo di riferimento.
  • Nome dell’artista o della band, per riconoscere chi ha pubblicato il disco.
  • Titolo dell’album o della pubblicazione, con un collegamento diretto ad Amazon nella categoria dedicata a CD e vinili, per consultare le opzioni disponibili per l’acquisto.

L’elenco parte dalle pubblicazioni più recenti e prosegue in ordine cronologico. Puoi quindi esplorare le novità senza dover consultare manualmente più fonti.

Scopri i nuovi album, CD e vinili

Se cerchi un modo semplice per seguire le novità discografiche, questa risorsa ti offre un punto di partenza pratico. La tabella delle ultime uscite discografiche (comprese le ristampe) riunisce le informazioni principali in un unico spazio, facilitando la ricerca di artisti, album e nuove pubblicazioni.

Consulta l’elenco qui sotto per scoprire i dischi più recenti presenti nel database e accedere ai relativi collegamenti per l’acquisto. (La redazione)

mercoledì 11 novembre 2026

Ultime uscite discografiche

12
Anno
Artista
Titolo disco
2026
Queensland
Benjamin Frankel (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Bai,
Sinding: Pno Works (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Shhh!!
Starry Night (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Thee
High Time (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Jagex
Runescape: 25 Years (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Sebastian
Schumann & Bruch: VC Con & Works for VC & Orch (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Eva
Jazzed (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Jeremy
Better Ghost (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
The
Whole Wide World (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Robert
Kompendium: Beneath The Waves Deluxe Boxset With Booklet & Signed Print (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Dreams of Summertime (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Robert
Kompendium: Beneath The Waves (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Shane
20th Century Paddy (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Age Of Quarrel: 40 Years Of Quarrel (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Orquesta
Tchaikovsky's Manfred Sym Op. 58 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Arsonists
The Game of Life (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Les
Hysterae (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Friederike
Orlando Gibbons 400 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Mad Dog In The Fog (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Nicholas
Fellow Citizens (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Chaosmongers (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Holdsworth,
Live At Yoshi'S - 2Cd+Blu-Ray (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Satellite
Music Vinyl (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Human
Faith & Credit (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Karen
Fugaz & My World (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Animato
Tristan Keuris (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Softenings for 7 Flutes (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Ensemble
Der Wind (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
David
Distant Horizons (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Maria
Farrenc: Complete Pno Works Vol. 6 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Max
Wunderkammer (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Csaba
Weiner: Complete Works for Orch Vol. 5 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Frederick
J. S. Bach: Partitas BWV 825 826 830 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Richard
Feeling Taste & Science the Viola Da Gamba Music (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Azusa
J.S. Bach: BWV 828 & 830 from the Six Partitas (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Hans
The World of Hans Zimmer (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Julia
Mozart: Con for 3 Pianos KV 242 3 Pno Cons After (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Lights (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Dana
Reverse Directions (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Lights 2 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Coloquio
Mozart Rossini Weber & Amalie of Saxony (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Gaétan
Le Jazz (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
James
Songs By Goossens Bliss & Howells (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Hiroshi
Variation (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Catalin
Tableaux en Miroirs (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Masayoshi
Super Takanaka Live! (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Sam
Arches (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Shane
20th Century Paddy-The Songs Of Shane Macgowan (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Arsonists
Hits From the Bow (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Back To Black (20th Anniversary) [Deluxe Edition] (Metacritic) Disponibile anche su Amazon
12
Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 11 Novembre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
11 Novembre 2026

Articoli recenti

📰 Selvaggia Lucarelli su Pierluigi Diaco, le testimonianze degli ex di BellaMa 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 mercoledì 11 novembre 2026

11 Novembre 2026

📰 Pensioni 2027, aumenti da gennaio per tutti: cosa cambia e conguagli a marzo 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 mercoledì 11 novembre 2026

11 Novembre 2026

Lo storico concerto dei Talking Heads a Roma nel 1980

11 Novembre 2026

Damien Rice torna in Italia: concerto a Roma nel 2027

11 Novembre 2026

🏟️​👥🎸Concerti e festival a partire da oggi 📆 mercoledì 11 novembre 2026

11 Novembre 2026

I Måneskin tornano insieme al Coachella 2027

11 Novembre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui