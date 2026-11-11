Damien Rice torna in Italia: concerto a Roma nel 2027

A quattro anni dalla sua ultima esibizione in Italia, Damien Rice torna nel nostro Paese con un unico appuntamento. Il cantautore irlandese si esibirà domenica 4 aprile 2027 all’Auditorium Conciliazione di Roma, nell’ambito del 25th anniversary tour, dedicato al venticinquesimo anniversario del suo album d’esordio, O.

Il tour per i 25 anni di O

Pubblicato nel febbraio 2002, O ha segnato l’inizio del percorso discografico di Damien Rice. Scritto, registrato e prodotto in casa, il disco nacque con il sostegno economico del padre e la collaborazione di David Arnold, cugino di secondo grado dell’artista e compositore.

Inizialmente, Rice pensava che sarebbe rimasto il suo unico progetto discografico. Tuttavia, le canzoni dell’album hanno continuato ad accompagnarlo nel corso degli anni, tra tournée, pause prolungate e nuovi lavori.

Il tour celebrativo toccherà 25 città, riportando sul palco le canzoni che hanno dato origine alla sua carriera. L’iniziativa si rivolge sia al pubblico che lo segue da tempo sia a chi ha scoperto più recentemente la sua musica.

Dall’Irlanda alla carriera discografica

Prima di tornare in Irlanda nel 1999, Damien Rice rinunciò a un contratto discografico, si dedicò all’agricoltura in Toscana e viaggiò per l’Europa esibendosi come artista di strada. Portava con sé le proprie canzoni, senza un percorso professionale già definito.

Il suo stile, caratterizzato da una scrittura intima e da arrangiamenti essenziali, ha contribuito a influenzare una generazione di cantautori negli anni Duemila. Anche le sue esibizioni dal vivo hanno consolidato il rapporto con il pubblico, grazie a interpretazioni in cui ogni brano assume una dimensione personale.

Da 9 a My Favourite Faded Fantasy

Dopo il debutto con O, anticipato nel 2001 dal singolo The Blower’s Daughter, Rice pubblicò nel 2006 il secondo album, 9. Il disco raggiunse il primo posto in Irlanda e la top five nel Regno Unito, entrando per la prima volta nella Top 40 statunitense.

Dopo un’intensa attività dal vivo, che comprese anche un’esibizione al festival di Glastonbury, il cantautore si allontanò temporaneamente dalle scene.

Il ritorno discografico arrivò nel novembre 2014 con My Favourite Faded Fantasy, prodotto dal produttore statunitense Rick Rubin. Anche questo lavoro raggiunse la vetta delle classifiche irlandesi e ottenne buoni risultati in Europa.

Il concerto di Roma del 4 aprile 2027 offrirà quindi l’occasione di ripercorrere le canzoni di O, l’album che ha dato avvio alla storia discografica di Damien Rice. (La redazione)

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