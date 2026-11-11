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🏟️​👥🎸Concerti e festival a partire da oggi 📆 mercoledì 11 novembre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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11 Novembre 2026

Concerti e Festival

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mercoledì 11 novembre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    Creators Legends League
    Stadio Sportitalia Arena - Carate Brianza
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    Castello Volante - Venerdi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    PICTURES OF YOU | Open Ticket
    Ex MAM - Cosenza
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    LIVE GULINO (MARTA SUI TUBI)
    Q-HUB - Milano
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    Alexandra Căpitănescu
    Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
    Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    OLTRE – Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    Marco Masini - PALASPORT 2026
    Palazzo dello Sport - Roma
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    Fabrizio Moro
    Eremo Club - Molfetta (Bari)
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    Aiello
    Atlantico - Roma
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  • Nov13
    venerdì 13 Novembre 2026
    FORMULA 3 - Siamo tutti figli di Battisti
    Gran Teatro GEOX - Padova
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 14/11/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    TEST MATCH 2014- CLUB MILANO- FOLGORE CARATESE
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Hot Wheels Pre-Show
    Unipol Dome - Milano
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Club Milano (Corsico) vs Sedriano [Campionato 2019] + Club Milano (Corsico) vs Real Trezzano [Campionato 2018/19]
    Centro Sportivo "Sport Time" - Corsico (Milano)
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    CAMPIONATI FIGC - ATTIVITA' DI BASE
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Sport Romance Event
    Centro Congressi Auditorium della Tecnica - Roma
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Nov
11
Malika Ayane at Teatro Colosseo (11 Nov 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Nov
11
Rkomi at Fabrique (11 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Nov
11
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (11 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
11
Nayt at Palapartenope (11 Nov 26)
Palapartenope, Via C. Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy
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Nov
11
CANCELED: Mario Biondi at Teatro Verdi (11 Nov 26)
Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, I
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Nov
12
The Kid LAROI. Nate Sib and WizTheMc at Fabrique (12 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Nov
12
Pacifico at Teatro Duse Bologna (12 Nov 26) with Ornella Vanoni
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
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Nov
12
Angelo Branduardi at Teatro Comunale (12 Nov 26)
Teatro Comunale, Viale Trieste, 5, 07100, Sássari, Italy
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Nov
13
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (13 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
13
Rkomi at Fabrique (13 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Nov
13
CANCELED: Mario Biondi at Teatro dell'Aquila (13 Nov 26)
Teatro dell'Aquila, Via Giuseppe Mazzini, 4 (fermo Ascoli Piceno
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Nov
13
The Molotovs and PALEA at Locomotiv Club (13 Nov 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Nov
14
Hans Zimmer at Sala Estense (14 Nov 26)
Sala Estense, Piazza del Municipio 14, 44100, Ferrara, Italy
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Nov
14
Joe Jackson at Teatro Lirico Giorgio Gaber (14 Nov 26)
Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy
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Nov
14
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (14 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
14
Massimo Ranieri at Teatro Verdi (14 Nov 26)
Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, I
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Nov
14
Steve Wynn at Spazio 211 (14 Nov 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
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Nov
14
Fitness Forever at Arci Bellezza (14 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
14
The Molotovs and PALEA at Capitol (14 Nov 26)
Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy
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Nov
14
Arisa at Teatro Regio (14 Nov 26)
Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

mercoledì, 11 novembre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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