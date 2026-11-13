B.B. King: storia, carriera e musica del Re del Blues

Dalle origini nel Mississippi alla scena di Memphis, fino ai concerti internazionali e alla collaborazione con Eric Clapton, B.B. King ha contribuito a definire il linguaggio del blues elettrico, grazie a uno stile chitarristico personale e a una lunga carriera discografica e dal vivo.

Le origini nel Mississippi e i primi passi nella musica

Riley B. King, conosciuto in tutto il mondo come B.B. King, nacque il 16 settembre 1925 a Berclair, nella contea di Leflore, in Mississippi. Figlio dei braccianti Albert e Nora Ella King, trascorse l’infanzia tra le piantagioni di cotone del Delta del Mississippi. Dopo la separazione dei genitori, quando aveva quattro anni, crebbe con la nonna materna Elnora Farr. Durante l’adolescenza si trasferì a Indianola, località che avrebbe sempre considerato la sua città d’origine. Qui lavorò anche in una sgranatrice di cotone, mentre coltivava il proprio interesse per la musica. Il primo contatto con il canto arrivò attraverso il gospel. Da giovane entrò nel coro della Elkhorn Baptist Church di Kilmichael e rimase affascinato dalla musica della Church of God in Christ. Fu un ministro locale a insegnargli i primi tre accordi sulla chitarra. Successivamente, il suo datore di lavoro Flake Cartledge gli acquistò il primo strumento per 15 dollari, trattenendo una parte dello stipendio fino al completo rimborso. Un’altra influenza importante arrivò dalla radio. Nel novembre 1941 iniziò a seguire King Biscuit Time, programma dedicato al blues del Mississippi Delta, trasmesso dall’emittente KFFA dell’Arkansas. Quelle trasmissioni alimentarono il suo desiderio di diventare un musicista radiofonico.

Da Memphis alla nascita di B.B. King

Nel 1943 lasciò Kilmichael. Lavorò come conducente di trattori e si esibì con i Famous St. John’s Gospel Singers, partecipando a concerti nelle chiese e a trasmissioni radiofoniche locali. Durante la Seconda guerra mondiale prestò servizio nell’esercito statunitense, ma venne successivamente congedato in relazione alla sua esperienza professionale come trattorista. Nel 1946 raggiunse Memphis, dove trovò ospitalità presso il cugino Bukka White per circa dieci mesi. Dopo un breve ritorno in Mississippi, si stabilì nuovamente nell’area di Memphis. Qui partecipò al programma radiofonico di Sonny Boy Williamson, trasmesso da KWEM a West Memphis. Le esibizioni gli procurarono nuovi ingaggi e contribuirono ad ampliare il pubblico. In seguito ottenne uno spazio di dieci minuti su WDIA, emittente di Memphis, dove lavorò come cantante e disc jockey. Fu proprio alla radio che nacque il suo nome d’arte. Inizialmente soprannominato Beale Street Blues Boy, il nome venne progressivamente abbreviato in Blues Boy e infine in B.B. Nella seconda metà degli anni Quaranta e nei primi anni Cinquanta entrò stabilmente nella scena blues di Beale Street. Si esibì insieme a Bobby Bland, Johnny Ace ed Earl Forest, formando parte del gruppo dei Beale Streeters. In quegli anni conobbe anche il chitarrista T-Bone Walker, dal quale ricevette un’importante spinta verso l’utilizzo della chitarra elettrica.

I primi dischi e il successo negli anni Cinquanta

La carriera discografica di B.B. King iniziò nel 1949 con il singolo Miss Martha King, pubblicato da Bullet Records. Nello stesso anno avviò le registrazioni per RPM Records, etichetta di Los Angeles appartenente alla galassia Modern Records. Sam Phillips, futuro fondatore di Sun Records, produsse diverse delle sue prime incisioni. Nel frattempo, King costruì una propria formazione, la B.B. King Review, affidandone la direzione a Millard Lee. Il gruppo comprendeva musicisti che suonavano tromba, sassofono, pianoforte, basso e batteria. Un ruolo importante nell’organizzazione musicale spettò anche a Onzie Horne, musicista e arrangiatore che lo aiutò nella composizione dei brani. King, infatti, preferiva affidarsi all’improvvisazione e non considerava gli accordi il suo principale punto di forza. Il primo grande risultato arrivò nel febbraio 1952. La sua interpretazione di 3 O’Clock Blues raggiunse il primo posto nella classifica Rhythm & Blues di Billboard. Da quel momento, il musicista conquistò una posizione sempre più importante nella scena musicale americana. Negli anni successivi pubblicò numerosi brani di successo, tra cui You Know I Love You, Woke Up This Morning, Please Love Me, Every Day I Have the Blues, Sweet Little Angel e Ten Long Years. La popolarità si tradusse anche in un’intensa attività concertistica. Nel 1956 tenne 342 concerti e partecipò a tre sessioni di registrazione. Nello stesso anno fondò la propria etichetta discografica, Blues Boys Kingdom, con sede a Beale Street, a Memphis. Tra le sue attività figurava anche la produzione di dischi per altri artisti. Nel 1962 firmò un contratto con ABC-Paramount Records, proseguendo il percorso discografico avviato con RPM e Modern Records.

Live at the Regal e l’affermazione internazionale

Nel novembre 1964 B.B. King registrò Live at the Regal al Regal Theater di Chicago. Il disco, pubblicato nel 1965, documenta la sua capacità di coinvolgere il pubblico attraverso un’esecuzione dal vivo intensa e costruita sull’interazione tra voce, chitarra e accompagnamento. L’album è considerato uno dei lavori più importanti della sua discografia e rappresenta una testimonianza significativa del suo modo di interpretare il blues sul palco. Dalla seconda metà degli anni Sessanta, il suo pubblico si ampliò ulteriormente. Il nuovo manager Sid Seidenberg lo indirizzò verso contesti concertistici diversi, mentre il blues-rock conquistava una crescente attenzione tra gli ascoltatori bianchi. In questo scenario, Eric Clapton e Paul Butterfield contribuirono a portare il blues a un pubblico più ampio. King partecipò anche al tour americano dei Rolling Stones nel 1969, esibendosi come artista di apertura. Nel 1970 arrivò un altro importante riconoscimento. La sua versione di The Thrill Is Gone vinse un Grammy Award e ottenne risultati nelle classifiche pop e R&B. Il brano entrò successivamente nella classifica delle 500 migliori canzoni di sempre stilata da Rolling Stone.

Lo stile chitarristico e la storia di Lucille

Uno degli aspetti più riconoscibili della musica di B.B. King riguarda il suo modo di suonare la chitarra. Il musicista sviluppò un linguaggio personale, fondato su piegature delle corde fluide, vibrato marcato e attacchi delle note staccati. Queste caratteristiche contribuirono a definire un approccio espressivo alla chitarra elettrica blues, influenzando numerosi musicisti delle generazioni successive. Nel corso della carriera utilizzò strumenti di diversi produttori. Tra i primi modelli figurava la Fender Esquire, impiegata in molte registrazioni per RPM Records. In seguito divenne particolarmente legato alle chitarre Gibson della serie ES. La più famosa rimane Lucille, nome che diede ai suoi strumenti a partire da un episodio avvenuto durante un concerto a Twist, in Arkansas. Una rissa tra due uomini provocò un incendio nel locale. King riuscì a uscire insieme agli altri presenti, ma tornò all’interno per recuperare la chitarra. In seguito scoprì che i due uomini avevano litigato per una donna chiamata Lucille. Decise così di utilizzare quel nome per ricordare a se stesso di non rischiare più la vita per simili situazioni e di non rientrare in un edificio in fiamme per recuperare uno strumento. Nel 1980 Gibson presentò la B.B. King Lucille, un modello sviluppato sulla base della ES-355. La chitarra includeva diverse soluzioni tecniche, tra cui un selettore varitone e accorgimenti per ridurre il feedback. Inoltre, su richiesta del musicista, non presentava le tradizionali aperture a effe. Nel 2005 Gibson realizzò anche una serie speciale di 80 esemplari per celebrare il suo ottantesimo compleanno.

I riconoscimenti e le collaborazioni dagli anni Ottanta

Nel corso degli anni Ottanta e Novanta, B.B. King mantenne un’attività particolarmente intensa. Partecipò a programmi televisivi, continuò a esibirsi in tutto il mondo e raggiunse nuove generazioni di ascoltatori. Nel 1987 entrò nella Rock and Roll Hall of Fame, dopo essere stato accolto nella Blues Hall of Fame nel 1980. Nel 1988 collaborò con gli U2 nel brano When Love Comes to Town, pubblicato nell’album Rattle and Hum. La partecipazione contribuì a far conoscere la sua musica anche a un pubblico più giovane. Nel dicembre 1997 si esibì al concerto natalizio annuale del Vaticano. In quell’occasione donò la sua chitarra Lucille a Papa Giovanni Paolo II. L’anno successivo partecipò al film The Blues Brothers 2000, interpretando il cantante dei Louisiana Gator Boys insieme ad artisti come Eric Clapton, Dr. John, Koko Taylor e Bo Diddley. Nel 2000 tornò a collaborare con Clapton per l’album Riding with the King. Il progetto ottenne un Grammy Award nella categoria Best Traditional Blues Album. Nel 2004 ricevette inoltre il Polar Music Prize, riconoscimento internazionale assegnato per i risultati conseguiti nella creazione e nello sviluppo della musica.

I tour, i festival e gli ultimi concerti

Nel 2006 B.B. King intraprese un tour mondiale presentato come un viaggio di commiato. Il chitarrista nordirlandese Gary Moore, con cui aveva già collaborato in passato, contribuì a sostenere il progetto. Il tour partì dal Regno Unito e proseguì con appuntamenti al Montreux Jazz Festival e a Zurigo. Durante il concerto di Montreux, King condivise il palco con numerosi musicisti, tra cui Joe Sample, Randy Crawford, David Sanborn, Gladys Knight, Stanley Clarke e John McLaughlin. L’attività dal vivo proseguì anche negli anni successivi. Nel 2007 partecipò al Crossroads Guitar Festival organizzato da Eric Clapton. L’anno seguente suonò al Bonnaroo Music and Arts Festival e venne accolto nella Hollywood Bowl Hall of Fame. Nel 2010 partecipò al Mawazine Festival di Rabat e tornò al Crossroads Guitar Festival insieme a Robert Cray, Jimmie Vaughan ed Eric Clapton. Nello stesso anno collaborò all’album Memphis Blues di Cyndi Lauper. Nel 2011 si esibì al Glastonbury Festival e alla Royal Albert Hall di Londra. Rolling Stone lo inserì inoltre al sesto posto nella propria classifica dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. Il 21 febbraio 2012 partecipò a un evento musicale alla Casa Bianca. Durante la serata, il presidente Barack Obama cantò insieme a lui una parte di Sweet Home Chicago. Tra gli ultimi appuntamenti importanti figurano il Byblos International Festival in Libano, nel luglio 2012, e il New Orleans Jazz Festival nel maggio 2013. Il 3 ottobre 2014, dopo un concerto all’House of Blues di Chicago, un medico gli diagnosticò disidratazione e spossatezza. Le condizioni di salute lo costrinsero a cancellare gli otto concerti rimanenti del tour. Quella sarebbe stata la sua ultima esibizione pubblica.

Il museo, il cinema e le altre attività

Oltre alla musica, B.B. King sviluppò diversi progetti legati alla promozione del blues. Nel 1991 partecipò all’apertura del primo B.B. King’s Blues Club a Memphis. Negli anni successivi il marchio si estese ad altre città americane, tra cui Los Angeles, New York, Nashville e Orlando. Nel 2008 acquistò il Club Ebony di Indianola, un locale che aveva frequentato durante la carriera. La struttura venne successivamente restaurata e integrata nelle attività del B.B. King Museum. Il museo, dedicato alla sua vita e alla musica del Delta del Mississippi, aveva iniziato il proprio percorso nel 2006. Il B.B. King Museum and Delta Interpretive Center aprì ufficialmente il 13 settembre 2008 a Indianola. Il musicista apparve anche in numerose produzioni televisive, tra cui The Cosby Show, The Tonight Show Starring Johnny Carson, Sesame Street e The Fresh Prince of Bel-Air. Nel 1985 partecipò inoltre al film Spies Like Us. La sua vita ispirò diversi documentari. Nel 2012 uscì B.B. King: The Life of Riley, diretto da Jon Brewer e narrato da Morgan Freeman. Dopo la sua morte, Brewer realizzò anche B.B. King: On the Road, pubblicato nel 2018, con testimonianze di musicisti e collaboratori che avevano condiviso con lui esperienze professionali e concerti. Nel 2021, alcune immagini della sua esibizione all’Harlem Cultural Festival del 1969 entrarono nel documentario musicale Summer of Soul.

L’impegno sociale e gli ultimi anni

B.B. King affiancò alla carriera musicale anche diverse iniziative sociali. Nel 1970 registrò Live in Cook County Jail, un album dal vivo realizzato in un periodo in cui il tema delle condizioni carcerarie e delle disuguaglianze sociali occupava un posto importante nel dibattito pubblico. Il musicista contribuì inoltre alla fondazione della Foundation for the Advancement of Inmate Rehabilitation and Recreation, sostenendo iniziative dedicate ai detenuti e alla riforma del sistema carcerario. Nel 2002 divenne sostenitore ufficiale di Little Kids Rock, organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella distribuzione gratuita di strumenti e nell’insegnamento della musica nelle scuole pubbliche meno avvantaggiate degli Stati Uniti. King coltivò anche una passione per il volo. Ottenne la certificazione di pilota privato riconosciuta dalla FAA e imparò a pilotare nel 1963. Per diversi anni raggiunse autonomamente i luoghi dei suoi concerti. Nel 1995, tuttavia, il suo assicuratore e il manager gli chiesero di volare soltanto insieme a un altro pilota certificato. Da allora interruppe i voli in solitaria. Tra le sue passioni musicali figurava Frank Sinatra, che considerava il proprio cantante preferito. King apprezzava in particolare l’album In the Wee Small Hours e attribuiva a Sinatra un ruolo importante nell’apertura di nuove opportunità professionali per gli artisti afroamericani nei locali di Las Vegas.

La morte e l’eredità musicale

B.B. King ricevette una diagnosi di diabete nel 1990 e negli anni successivi partecipò a diverse campagne di sensibilizzazione sulla malattia. Le complicazioni legate al diabete e all’ipertensione contribuirono anche alla cancellazione degli ultimi concerti del 2014. Morì il 14 maggio 2015, all’età di 89 anni, nella propria abitazione. La causa del decesso fu una demenza vascolare provocata da una serie di piccoli ictus, conseguenza del diabete di tipo 2. Dopo la morte, alcune figlie sollevarono il sospetto di un avvelenamento da parte di due suoi collaboratori. Gli accertamenti autoptici, tuttavia, non rilevarono prove di avvelenamento. Il 27 maggio 2015 la salma arrivò a Memphis. Un corteo funebre attraversò Beale Street accompagnato da una banda musicale che eseguì When the Saints Go Marching In. Migliaia di persone parteciparono alla commemorazione. Successivamente, il feretro raggiunse Indianola, dove il pubblico poté rendergli omaggio presso il B.B. King Museum. Il funerale si svolse il 30 maggio nella Bell Grove Missionary Baptist Church. King venne sepolto presso il museo a lui dedicato. Nel corso della carriera aveva raggiunto una media superiore ai 200 concerti all’anno, mantenendo un ritmo particolarmente intenso anche dopo aver compiuto settant’anni. Nel 1956, come già ricordato, aveva raggiunto il risultato di 342 esibizioni. Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1987 e ricordato come The King of the Blues, B.B. King viene considerato uno dei musicisti più influenti nella storia del genere. Insieme ad Albert King e Freddie King fa parte dei cosiddetti Tre Re della chitarra blues. La sua eredità risiede soprattutto nel linguaggio chitarristico che ha contribuito a sviluppare, nella capacità di portare il blues dai piccoli locali ai grandi palcoscenici e in una produzione musicale che continua a influenzare chitarristi e interpreti. (La redazione)

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