The World According to The Clash: la raccolta del 1982 esce per la prima volta ufficialmente

The World According to The Clash, la compilation promozionale pubblicata originariamente nel 1982 e destinata alle stazioni radiofoniche statunitensi, arriva per la prima volta sul mercato in un’edizione ufficiale. La raccolta comprende 11 brani della band britannica, con audio interamente rimasterizzato e una nuova veste grafica. Tra i pezzi presenti figurano anche tre tracce mai incluse prima in questa compilation: The Magnificent Seven, The Guns of Brixton e Spanish Bombs.

Una raccolta nata per le radio nel 1982

In origine, The World According to The Clash circolava esclusivamente come vinile promozionale. La casa discografica lo aveva realizzato per accompagnare il tour promozionale negli Stati Uniti, senza renderlo disponibile al pubblico. Oggi, a distanza di oltre quarant’anni, la compilation ottiene la sua prima pubblicazione ufficiale. La nuova edizione presenta 11 canzoni rimasterizzate e una grafica rinnovata. Inoltre, il vinile arancione disponibile in esclusiva sul Sony Music Store include un poster speciale.

Il percorso musicale dei Clash

Tra il 1977 e il 1982, The Clash hanno pubblicato cinque album, costruendo un percorso musicale che ha lasciato un segno nella storia del rock. La formazione comprendeva Joe Strummer alla voce e alla chitarra, Mick Jones alla chitarra e alla voce, Paul Simonon al basso e Topper Headon alla batteria. Nel 1979 uscì London Calling, pubblicato nel Regno Unito e, l’anno successivo, negli Stati Uniti. Il disco ottenne importanti riconoscimenti: NME lo votò miglior album degli anni Settanta, mentre Rolling Stone lo indicò come miglior album degli anni Ottanta. Nel 1980 arrivò invece Sandinista!, un triplo album dalla struttura sperimentale. Tra i suoi brani figura The Magnificent Seven, influenzato dalla nascente scena rap di New York. La compilation del 1982 precedette l’uscita di Combat Rock, disco che sarebbe diventato il maggiore successo commerciale della band. Tuttavia, anticipava già alcuni dei brani legati a quella fase della carriera del gruppo.

Gli 11 brani di The World According to The Clash

La tracklist riunisce alcune delle canzoni più conosciute dei Clash. Tra queste spicca Should I Stay or Should I Go, che ha superato i 2,21 miliardi di stream. Completano la selezione brani come Rock the Casbah, London Calling e Lost in the Supermarket.

Ecco la scaletta completa della ristampa:

Lato A

Rock the Casbah Clampdown Train in Vain (Stand by Me) Brand New Cadillac The Magnificent Seven

Lato B

I Fought the Law The Guns of Brixton Spanish Bombs London Calling Lost in the Supermarket Should I Stay or Should I Go

La prima edizione ufficiale per collezionisti e nuovi ascoltatori

La pubblicazione si rivolge sia a chi desidera avvicinarsi alla musica dei Clash sia a chi segue da tempo la band. Per i nuovi ascoltatori, gli undici brani offrono una panoramica del repertorio del gruppo. Per i collezionisti, invece, la ristampa rappresenta l’occasione di aggiungere alla propria discografia un titolo finora disponibile soltanto in ambito promozionale. Anche la rivista Uncut ha sottolineato il valore della compilation come punto di partenza per conoscere il gruppo. La nuova edizione di The World According to The Clash restituisce così al pubblico una raccolta nata per le radio statunitensi nel 1982 e mai pubblicata ufficialmente prima d’ora. (La redazione)

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