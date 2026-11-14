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Samsung Galaxy S26 Ultra: lo smartphone Android che sfida il futuro con potenza, AI e sicurezza al massimo livello

Il Samsung Galaxy S26 Ultra combina prestazioni avanzate, fotocamera da 200 MP, batteria da 5000 mAh e Privacy Display integrato. Realizzato con materiali resistenti e garanzia di 3 anni, offre sicurezza, autonomia e tecnologia AI per un’esperienza completa e affidabile.

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14 Novembre 2026

S26

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Il Samsung Galaxy S26 Ultra rappresenta l’evoluzione degli smartphone di fascia alta, combinando potenza, sicurezza e autonomia in un unico dispositivo. La nuova versione italiana offre caratteristiche avanzate che lo rendono adatto a chi cerca prestazioni elevate e protezione dei dati.

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Design resistente e materiali premium

Il dispositivo è costruito con Armor Aluminium e vetro Corning Gorilla Glass, garantendo solidità e resistenza agli urti. Con certificazione IP68, il Galaxy S26 Ultra può affrontare polvere e immersioni temporanee in acqua, mantenendo un aspetto sofisticato e durevole.
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Prestazioni elevate con AI integrata

Grazie al processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, il telefono offre fluidità anche nelle sessioni di gioco più impegnative. Il supporto di Galaxy AI e l’ottimizzazione di NPU, GPU e CPU assicurano prestazioni avanzate per ogni attività, mentre la nuova Camera di vapore migliora la gestione termica durante gli utilizzi intensivi.

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Privacy e autonomia garantite

Il primo Privacy Display integrato consente di proteggere contenuti sensibili su schermo e notifiche. La fotocamera da 200 MP cattura immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la batteria da 5000 mAh con ricarica ultrarapida 3.0 permette di ripartire rapidamente dopo una breve pausa. Inoltre, il dispositivo include una garanzia produttore estesa a 3 anni senza attivazione aggiuntiva.

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Conclusione: uno smartphone completo

Il Samsung Galaxy S26 Ultra unisce materiali resistenti, tecnologia AI, privacy avanzata e fotocamera ad alte prestazioni. È una soluzione completa per chi desidera affidabilità, sicurezza e capacità elevate in un unico smartphone.

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