20th Century Paddy: l’album tributo a Shane MacGowan con Bruce Springsteen, Tom Waits, U2 e tanti altri

La musica di Shane MacGowan torna al centro di un progetto collettivo che riunisce artisti di generazioni e percorsi differenti. 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan è una raccolta tributo dedicata al cantautore irlandese, autore di brani che hanno segnato la storia dei Pogues e contribuito a definire il rapporto tra punk e musica folk tradizionale irlandese. Il disco coinvolge nomi affermati della scena internazionale, tra cui Bruce Springsteen, Hozier, U2, Bob Geldof, Tom Waits e Primal Scream. Accanto a loro trovano spazio musicisti irlandesi e nuove realtà, in una selezione che ripercorre diverse fasi del repertorio di MacGowan.

Un omaggio alle canzoni di Shane MacGowan

Con 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan, diversi artisti reinterpretano un catalogo musicale che ha influenzato più generazioni. Il progetto mette insieme esperienze e sensibilità differenti, offrendo nuove letture delle composizioni del cantautore. Al centro della raccolta c’è l’eredità musicale di Shane MacGowan, conosciuto soprattutto come frontman dei Pogues. La sua scrittura ha unito l’energia del punk alla tradizione folk irlandese, dando vita a canzoni caratterizzate da racconti popolari, malinconia e attenzione per le esistenze ai margini della società. Alcol, romanticismo, difficoltà quotidiane e tragedie personali attraversano molti dei suoi testi. Inoltre, il suo modo di raccontare storie ha contribuito a rendere il repertorio dei Pogues riconoscibile anche al di fuori della scena irlandese.

Bruce Springsteen, Hozier e U2 tra gli artisti coinvolti

La raccolta presenta una formazione particolarmente ampia. Tra i nomi internazionali figurano Bruce Springsteen, Hozier, Bob Geldof, Tom Waits, Steve Earle, David Gray, Johnny Depp e U2. Non mancano collaborazioni e progetti collettivi. Hozier e Jessie Buckley interpretano Fairytale of New York, mentre Johnny Depp e Imelda May partecipano con Haunted. Tra gli altri contributi figurano quelli di The Libertines, Dropkick Murphys, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain e The Murder Capital. Il progetto coinvolge anche numerosi artisti irlandesi. Tra questi compaiono Glen Hansard, Damien Dempsey, Lisa O’Neill, Moya Brennan, David Keenan, Amble, Kingfishr e The High Kings. La varietà dei partecipanti mette in relazione interpreti affermati e musicisti di diversa provenienza. In questo modo, il repertorio di MacGowan trova spazio in un contesto musicale ampio, senza limitarsi a una sola generazione o a un unico genere.

La tracklist di 20th Century Paddy

La tracklist comprende 36 brani e attraversa diversi momenti della produzione di Shane MacGowan. Tra le reinterpretazioni spiccano A Rainy Night in Soho, affidata a Bruce Springsteen, e Fairytale of New York, proposta da Hozier e Jessie Buckley. Seguono Sayonara dei Libertines, The Body of an American dei Dropkick Murphys e If I Should Fall From Grace With God di Steve Earle. Anche gli U2 partecipano alla raccolta con Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, mentre i Pogues compaiono con Gabrielle.

Ecco l’elenco completo dei brani e degli interpreti:

Bruce Springsteen – A Rainy Night in Soho Hozier & Jessie Buckley – Fairytale of New York The Libertines – Sayonara Picture This – Aisling LYRA – Streets of Sorrow / Birmingham Six Madra Salach – Turkish Song of the Damned Dropkick Murphys – The Body of an American Amble – The Snake With the Eyes of Garnet Liam Ó Maonlaí – The Broad Majestic Shannon Steve Earle – If I Should Fall From Grace With God Johnny Mac and The Faithful – Fiesta Tom Creagh – Paddy Public Enemy No.1 U2 – Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah The Pogues – Gabrielle Primal Scream – A Pair of Brown Eyes Kingfishr – The Sunnyside of the Street Mundy feat. Colm Mac Con Iomaire – Victoria Pinch of Snuff – Donegal Express David Gray – The Old Main Drag The Jesus and Mary Chain – I’ll Be Your Handbag The High Kings – Streams of Whiskey David Keenan – The Sick Bed of Cuchulainn Jimmy Artache – USA Lisa Moorish & Another Day – Rain Street Garron Noone – White City Tom Waits – Summer in Siam Damien Dempsey – Sally MacLennane Moya Brennan – Mother Mo Chroi The Murder Capital – The Song With No Name Kate Moss – Lonesome Highway Johnny Depp & Imelda May – Haunted Lisa O’Neill – Dark Streets of London Bob Geldof – St John of Gods Glen Hansard – Bottle of Smoke Cronin – London You’re a Lady Camille O’Sullivan – You’re The One

L’eredità musicale di Shane MacGowan

20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan riunisce interpreti diversi attorno a un repertorio che conserva un forte legame con la cultura musicale irlandese. Le canzoni del cantautore hanno saputo fondere linguaggi differenti, passando dalle sonorità più energiche alle ballate dal carattere malinconico. La raccolta offre così una panoramica delle composizioni di un autore che ha lasciato un segno nella musica contemporanea. Un progetto corale che riporta l’attenzione sulle canzoni di Shane MacGowan e sulla loro capacità di attraversare generazioni e stili musicali. (La redazione)

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