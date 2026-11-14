20th Century Paddy: l’album tributo a Shane MacGowan con Bruce Springsteen, Tom Waits, U2 e tanti altri

20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan è una raccolta tributo dedicata al cantautore dei Pogues. Il progetto riunisce Bruce Springsteen, Hozier, U2, Tom Waits, Bob Geldof, Primal Scream e numerosi artisti irlandesi. La tracklist comprende 36 brani che ripercorrono il repertorio di uno dei protagonisti della musica folk punk.
La musica di Shane MacGowan torna al centro di un progetto collettivo che riunisce artisti di generazioni e percorsi differenti. 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan è una raccolta tributo dedicata al cantautore irlandese, autore di brani che hanno segnato la storia dei Pogues e contribuito a definire il rapporto tra punk e musica folk tradizionale irlandese. Il disco coinvolge nomi affermati della scena internazionale, tra cui Bruce Springsteen, Hozier, U2, Bob Geldof, Tom Waits e Primal Scream. Accanto a loro trovano spazio musicisti irlandesi e nuove realtà, in una selezione che ripercorre diverse fasi del repertorio di MacGowan.
Con 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan, diversi artisti reinterpretano un catalogo musicale che ha influenzato più generazioni. Il progetto mette insieme esperienze e sensibilità differenti, offrendo nuove letture delle composizioni del cantautore. Al centro della raccolta c’è l’eredità musicale di Shane MacGowan, conosciuto soprattutto come frontman dei Pogues. La sua scrittura ha unito l’energia del punk alla tradizione folk irlandese, dando vita a canzoni caratterizzate da racconti popolari, malinconia e attenzione per le esistenze ai margini della società. Alcol, romanticismo, difficoltà quotidiane e tragedie personali attraversano molti dei suoi testi. Inoltre, il suo modo di raccontare storie ha contribuito a rendere il repertorio dei Pogues riconoscibile anche al di fuori della scena irlandese.
La raccolta presenta una formazione particolarmente ampia. Tra i nomi internazionali figurano Bruce Springsteen, Hozier, Bob Geldof, Tom Waits, Steve Earle, David Gray, Johnny Depp e U2. Non mancano collaborazioni e progetti collettivi. Hozier e Jessie Buckley interpretano Fairytale of New York, mentre Johnny Depp e Imelda May partecipano con Haunted. Tra gli altri contributi figurano quelli di The Libertines, Dropkick Murphys, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain e The Murder Capital. Il progetto coinvolge anche numerosi artisti irlandesi. Tra questi compaiono Glen Hansard, Damien Dempsey, Lisa O’Neill, Moya Brennan, David Keenan, Amble, Kingfishr e The High Kings. La varietà dei partecipanti mette in relazione interpreti affermati e musicisti di diversa provenienza. In questo modo, il repertorio di MacGowan trova spazio in un contesto musicale ampio, senza limitarsi a una sola generazione o a un unico genere.
La tracklist comprende 36 brani e attraversa diversi momenti della produzione di Shane MacGowan. Tra le reinterpretazioni spiccano A Rainy Night in Soho, affidata a Bruce Springsteen, e Fairytale of New York, proposta da Hozier e Jessie Buckley. Seguono Sayonara dei Libertines, The Body of an American dei Dropkick Murphys e If I Should Fall From Grace With God di Steve Earle. Anche gli U2 partecipano alla raccolta con Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, mentre i Pogues compaiono con Gabrielle.
Ecco l’elenco completo dei brani e degli interpreti:
20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan riunisce interpreti diversi attorno a un repertorio che conserva un forte legame con la cultura musicale irlandese. Le canzoni del cantautore hanno saputo fondere linguaggi differenti, passando dalle sonorità più energiche alle ballate dal carattere malinconico. La raccolta offre così una panoramica delle composizioni di un autore che ha lasciato un segno nella musica contemporanea. Un progetto corale che riporta l’attenzione sulle canzoni di Shane MacGowan e sulla loro capacità di attraversare generazioni e stili musicali. (La redazione)
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