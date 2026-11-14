Home ARTICOLI 20th Century Paddy: l’album tributo a Shane MacGowan con Bruce Springsteen, Tom Waits, U2 e tanti altri
Categorie: ARTICOLIDISCHI IN EVIDENZAMUSICASTREAMING

20th Century Paddy: l’album tributo a Shane MacGowan con Bruce Springsteen, Tom Waits, U2 e tanti altri

20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan è una raccolta tributo dedicata al cantautore dei Pogues. Il progetto riunisce Bruce Springsteen, Hozier, U2, Tom Waits, Bob Geldof, Primal Scream e numerosi artisti irlandesi. La tracklist comprende 36 brani che ripercorrono il repertorio di uno dei protagonisti della musica folk punk.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
14 Novembre 2026

20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan

Segui Musicletter.it su Google

La musica di Shane MacGowan torna al centro di un progetto collettivo che riunisce artisti di generazioni e percorsi differenti. 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan è una raccolta tributo dedicata al cantautore irlandese, autore di brani che hanno segnato la storia dei Pogues e contribuito a definire il rapporto tra punk e musica folk tradizionale irlandese. Il disco coinvolge nomi affermati della scena internazionale, tra cui Bruce Springsteen, Hozier, U2, Bob Geldof, Tom Waits e Primal Scream. Accanto a loro trovano spazio musicisti irlandesi e nuove realtà, in una selezione che ripercorre diverse fasi del repertorio di MacGowan.

Un omaggio alle canzoni di Shane MacGowan

Con 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan, diversi artisti reinterpretano un catalogo musicale che ha influenzato più generazioni. Il progetto mette insieme esperienze e sensibilità differenti, offrendo nuove letture delle composizioni del cantautore. Al centro della raccolta c’è l’eredità musicale di Shane MacGowan, conosciuto soprattutto come frontman dei Pogues. La sua scrittura ha unito l’energia del punk alla tradizione folk irlandese, dando vita a canzoni caratterizzate da racconti popolari, malinconia e attenzione per le esistenze ai margini della società. Alcol, romanticismo, difficoltà quotidiane e tragedie personali attraversano molti dei suoi testi. Inoltre, il suo modo di raccontare storie ha contribuito a rendere il repertorio dei Pogues riconoscibile anche al di fuori della scena irlandese.

Bruce Springsteen, Hozier e U2 tra gli artisti coinvolti

La raccolta presenta una formazione particolarmente ampia. Tra i nomi internazionali figurano Bruce Springsteen, Hozier, Bob Geldof, Tom Waits, Steve Earle, David Gray, Johnny Depp e U2. Non mancano collaborazioni e progetti collettivi. Hozier e Jessie Buckley interpretano Fairytale of New York, mentre Johnny Depp e Imelda May partecipano con Haunted. Tra gli altri contributi figurano quelli di The Libertines, Dropkick Murphys, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain e The Murder Capital. Il progetto coinvolge anche numerosi artisti irlandesi. Tra questi compaiono Glen Hansard, Damien Dempsey, Lisa O’Neill, Moya Brennan, David Keenan, Amble, Kingfishr e The High Kings. La varietà dei partecipanti mette in relazione interpreti affermati e musicisti di diversa provenienza. In questo modo, il repertorio di MacGowan trova spazio in un contesto musicale ampio, senza limitarsi a una sola generazione o a un unico genere.

La tracklist di 20th Century Paddy

La tracklist comprende 36 brani e attraversa diversi momenti della produzione di Shane MacGowan. Tra le reinterpretazioni spiccano A Rainy Night in Soho, affidata a Bruce Springsteen, e Fairytale of New York, proposta da Hozier e Jessie Buckley. Seguono Sayonara dei Libertines, The Body of an American dei Dropkick Murphys e If I Should Fall From Grace With God di Steve Earle. Anche gli U2 partecipano alla raccolta con Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, mentre i Pogues compaiono con Gabrielle.

Ecco l’elenco completo dei brani e degli interpreti:

  1. Bruce Springsteen – A Rainy Night in Soho
  2. Hozier & Jessie Buckley – Fairytale of New York
  3. The Libertines – Sayonara
  4. Picture This – Aisling
  5. LYRA – Streets of Sorrow / Birmingham Six
  6. Madra Salach – Turkish Song of the Damned
  7. Dropkick Murphys – The Body of an American
  8. Amble – The Snake With the Eyes of Garnet
  9. Liam Ó Maonlaí – The Broad Majestic Shannon
  10. Steve Earle – If I Should Fall From Grace With God
  11. Johnny Mac and The Faithful – Fiesta
  12. Tom Creagh – Paddy Public Enemy No.1
  13. U2 – Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah
  14. The Pogues – Gabrielle
  15. Primal Scream – A Pair of Brown Eyes
  16. Kingfishr – The Sunnyside of the Street
  17. Mundy feat. Colm Mac Con Iomaire – Victoria
  18. Pinch of Snuff – Donegal Express
  19. David Gray – The Old Main Drag
  20. The Jesus and Mary Chain – I’ll Be Your Handbag
  21. The High Kings – Streams of Whiskey
  22. David Keenan – The Sick Bed of Cuchulainn
  23. Jimmy Artache – USA
  24. Lisa Moorish & Another Day – Rain Street
  25. Garron Noone – White City
  26. Tom Waits – Summer in Siam
  27. Damien Dempsey – Sally MacLennane
  28. Moya Brennan – Mother Mo Chroi
  29. The Murder Capital – The Song With No Name
  30. Kate Moss – Lonesome Highway
  31. Johnny Depp & Imelda May – Haunted
  32. Lisa O’Neill – Dark Streets of London
  33. Bob Geldof – St John of Gods
  34. Glen Hansard – Bottle of Smoke
  35. Cronin – London You’re a Lady
  36. Camille O’Sullivan – You’re The One

L’eredità musicale di Shane MacGowan

20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan riunisce interpreti diversi attorno a un repertorio che conserva un forte legame con la cultura musicale irlandese. Le canzoni del cantautore hanno saputo fondere linguaggi differenti, passando dalle sonorità più energiche alle ballate dal carattere malinconico. La raccolta offre così una panoramica delle composizioni di un autore che ha lasciato un segno nella musica contemporanea. Un progetto corale che riporta l’attenzione sulle canzoni di Shane MacGowan e sulla loro capacità di attraversare generazioni e stili musicali. (La redazione)

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 14 Novembre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
14 Novembre 2026

Articoli recenti

💿 Vince Staples torna con Cry Baby: il nuovo album tra rap politico, rock e punk

14 Novembre 2026

✅ Iscriviti al canale pubblico WhatsApp di Musicletter.it: notizie e aggiornamenti in tempo reale

14 Novembre 2026

📰🎶 Music news: le notizie sulla musica • sabato 14 novembre 2026

14 Novembre 2026

Fantacalcio, un fenomeno in crescita che appassiona gli sportivi

14 Novembre 2026

⚽📰 Calcio: notizie, dirette tv, live streaming • News dell’ultim’ora 📆 sabato 14 novembre 2026

14 Novembre 2026

Scommesse sportive: tipologie, pronostici e principali mercati

14 Novembre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui