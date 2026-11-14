The Pogues, la storia della band di Shane MacGowan tra punk e folk irlandese

I Pogues sono una band anglo-irlandese che combina la tradizione irlandese con l’energia del punk rock. Guidato per molti anni da Shane MacGowan, il gruppo ha raggiunto il successo internazionale tra gli anni Ottanta e i primi Novanta. Dopo diversi cambi di formazione e due scioglimenti, la band è tornata a esibirsi nel 2024 con alcuni dei suoi membri storici.

Le origini dei Pogues a Londra

I Pogues si sono formati nel 1982 a King’s Cross, Londra. La prima formazione comprendeva Shane MacGowan, Spider Stacy e Jem Finer. Inizialmente il gruppo si chiamava Pogue Mahone, espressione che deriva dall’irlandese póg mo thóin, traducibile con un’espressione volgare equivalente a un invito a baciare il fondoschiena. La scelta del nome rifletteva anche lo spirito irriverente della band.

La sua proposta musicale, infatti, univa le radici della musica tradizionale irlandese con l’attitudine del punk rock. A completare il suono contribuivano strumenti come il tin whistle, il banjo, il mandolino, la fisarmonica e la cittern. Dopo le prime esibizioni nei pub e nei club londinesi, il gruppo attirò l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Nel 1984, l’apertura di alcuni concerti dei Clash contribuì ad aumentare la sua visibilità. Nello stesso anno arrivò il primo album, Red Roses for Me, pubblicato da Stiff Records.

Gli album degli anni Ottanta e il successo internazionale

Dopo il debutto, i Pogues pubblicarono Rum Sodomy & the Lash nel 1985. Il disco segnò un passaggio importante nella loro evoluzione musicale. Accanto alle reinterpretazioni della tradizione folk, infatti, trovarono maggiore spazio le composizioni originali di MacGowan. Nel 1986 uscì anche l’EP Poguetry in Motion.

Due anni più tardi arrivò If I Should Fall from Grace with God, uno dei lavori più importanti della discografia del gruppo. L’album conteneva Fairytale of New York, brano interpretato da MacGowan insieme a Kirsty MacColl. Pubblicata come singolo nel 1987, la canzone raggiunse il secondo posto della classifica britannica e il primo di quella irlandese durante il periodo natalizio. Nel corso degli anni è diventata un appuntamento musicale ricorrente nel Regno Unito e in Irlanda.

Nel 1989 la band pubblicò Peace and Love, un album caratterizzato anche da sonorità jazz. Il lavoro comprendeva composizioni firmate non soltanto da MacGowan, ma anche da Jem Finer, Terry Woods, Andrew Ranken e Philip Chevron. L’ultimo disco realizzato con MacGowan prima della sua uscita dal gruppo fu Hell’s Ditch, pubblicato nel 1990.

L’uscita di Shane MacGowan e lo scioglimento del 1996

All’inizio degli anni Novanta, i problemi legati alla dipendenza da alcol e droghe di Shane MacGowan iniziarono a incidere sull’attività dal vivo della band. Nel 1991, dopo una difficile esibizione al festival WOMAD in Giappone, gli altri componenti decisero di allontanarlo dal gruppo. Per un periodo, il ruolo di cantante passò a Joe Strummer, già frontman dei Clash. Successivamente, Spider Stacy assunse stabilmente la guida vocale.

Con questa formazione, i Pogues pubblicarono Waiting for Herb nel 1993. L’album conteneva Tuesday Morning, scritto e cantato da Stacy, che diventò il terzo e ultimo singolo del gruppo a entrare nella top 20 britannica.

Nel 1996 arrivò Pogue Mahone, settimo e ultimo album in studio della band. Il disco non ottenne i risultati commerciali sperati. Inoltre, l’uscita di diversi componenti e la decisione di Jem Finer di lasciare il gruppo contribuirono alla conclusione dell’esperienza musicale dei Pogues.

La reunion del 2001 e i concerti fino al 2014

Dopo lo scioglimento, alcuni ex componenti continuarono a lavorare insieme in altri progetti musicali. MacGowan fondò invece il gruppo Shane MacGowan and The Popes, con cui pubblicò due album in studio.

Nel 2001 i Pogues si riunirono nuovamente, con MacGowan alla voce. La band riprese a esibirsi nel Regno Unito, in Irlanda, nell’Europa continentale e negli Stati Uniti. Negli anni successivi, il gruppo partecipò a festival e organizzò numerose tournée. Nel 2006 ricevette anche un premio alla carriera durante i Meteor Ireland Music Awards.

Nonostante la ripresa dell’attività concertistica, la reunion non portò alla registrazione di nuovi album. Nel 2008 uscì il cofanetto Just Look Them Straight in the Eye and Say….POGUE MAHONE!!, che raccoglieva registrazioni rare, materiale inedito e versioni alternative.

Dopo la morte del chitarrista Philip Chevron, avvenuta nell’ottobre 2013, la band proseguì ancora per alcuni mesi. L’ultimo concerto con MacGowan si tenne il 9 agosto 2014 al festival Fête du bruit, a Landerneau, in Francia. Nel 2014 il gruppo interruppe nuovamente la propria attività.

La morte di Shane MacGowan e il ritorno della band

L’8 agosto 2022 morì il bassista Darryl Hunt, all’età di 72 anni. Il 30 novembre 2023 scomparve anche Shane MacGowan, a 65 anni. Il giorno successivo alla sua morte, Fairytale of New York raggiunse nuovamente il primo posto della classifica irlandese.

Durante il funerale del cantante, celebrato l’8 dicembre 2023, i membri superstiti dei Pogues si ritrovarono per eseguire The Parting Glass. Nel maggio 2024, Spider Stacy, Jem Finer e James Fearnley tornarono a esibirsi insieme all’Hackney Empire di Londra. Il concerto celebrava il quarantesimo anniversario di Red Roses for Me.

La formazione si riunì nuovamente a Dublino nel dicembre dello stesso anno. Successivamente, i tre musicisti annunciarono una tournée nel Regno Unito e in Irlanda per celebrare i quarant’anni di Rum Sodomy & the Lash.

La tournée del 2025 e i nuovi concerti

Nel 2025 i Pogues tornarono sui palchi con una formazione allargata e diversi cantanti ospiti. La tournée britannica, iniziata il primo maggio a Leeds, si concluse l’8 maggio a Newcastle, dopo aver toccato Birmingham, Londra, Glasgow e Manchester. Durante i concerti, il gruppo eseguì integralmente Rum Sodomy & the Lash, affiancando al disco brani aggiuntivi e una selezione delle canzoni più conosciute.

La tournée proseguì in Nord America nel settembre 2025, con tappe a Washington, Boston, Philadelphia, Toronto, Ottawa, Montréal e New York. Accanto ai membri storici Spider Stacy, Jem Finer e James Fearnley, salirono sul palco diversi musicisti e cantanti. Tra questi figuravano Iona Zajac, Lisa O’Neill, Nadine Shah, John Francis Flynn, Daragh Lynch e Jordan O’Leary.

Nel novembre 2025 la band annunciò anche una tournée in Australia e Nuova Zelanda, prevista tra marzo e aprile 2026. Nel frattempo, un altro lutto ha riguardato la storia del gruppo: il batterista Andrew Ranken è morto il 10 febbraio 2026, all’età di 72 anni.

Nel marzo successivo, i Pogues hanno annunciato The Pogues Play The Hits, una tournée di 16 concerti programmata tra novembre e dicembre 2026, con date in Germania, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Irlanda.

La discografia dei Pogues

La produzione in studio dei Pogues comprende sette album, pubblicati tra il 1984 e il 1996. Ecco l’elenco completo in ordine cronologico:

Red Roses for Me (1984)

(1984) Rum Sodomy & the Lash (1985)

(1985) If I Should Fall from Grace with God (1988)

(1988) Peace and Love (1989)

(1989) Hell’s Ditch (1990)

(1990) Waiting for Herb (1993)

(1993) Pogue Mahone (1996)

Nel loro percorso, i Pogues hanno costruito un’identità musicale riconoscibile attraverso l’incontro tra punk rock, folk irlandese e scrittura cantautorale. Una combinazione che ha attraversato diverse formazioni e continua a caratterizzare la loro attività dal vivo. (La redazione)

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