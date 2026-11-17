Lo Ypsigrock Festival torna a Castelbuono, in Sicilia, dal 5 all’8 agosto 2027, per celebrare il trentesimo anniversario. A tre decenni dalla prima edizione del 1997, il festival annuncia l’artwork ufficiale realizzato dall’artista e illustratrice cinese Jen Du. L’immagine racconta il legame tra la manifestazione, il borgo delle Madonie e la comunità che ogni estate si ritrova attorno alla musica. Intanto, Ypsigrock torna in corsa agli European Festival Awards nella categoria Best Small Festival.

Ypsigrock 2027, l’artwork del trentennale firmato da Jen Du

Per accompagnare la trentesima edizione, l’Associazione Culturale Glenn Gould ETS, organizzatrice della manifestazione, ha scelto un’illustrazione che mette al centro Castelbuono e il rapporto costruito negli anni con il pubblico del festival.

Il Castello domina il profilo del paese, tra campanili, tetti e le arcate di Piazza Margherita. Le colline circondano le abitazioni e accompagnano lo sguardo attraverso una Castelbuono reinterpretata dall’artista. Le architetture reali diventano così parte di un mondo visivo che raccoglie anche i ricordi e le esperienze degli Ypsini.

Il progetto, intitolato inizialmente A world built together (un mondo costruito insieme), è nato da una serie di schizzi a mano. Jen Du ha studiato i profili del borgo e i motivi delle decorazioni siciliane, trasformandoli in una composizione di forme geometriche e colori.

L’illustrazione mette in relazione il paese reale e quello costruito attraverso trent’anni di incontri, concerti e ricordi condivisi. Un legame che emerge anche nelle parole di Marcella Campo, direttrice creativa di Ypsigrock, che ha individuato nel linguaggio visivo dell’artista la possibilità di raccontare sia le architetture del borgo sia la dimensione emotiva del festival.

Castelbuono tra musica, incontri e senso di appartenenza

Nell’artwork, motivi geometrici ricorrono da un tetto all’altro, cambiando dimensione e colore. Le arcate della piazza riprendono inoltre il movimento delle colline, creando una continuità tra il paesaggio e il centro abitato.

Il disegno accosta così la storia architettonica di Castelbuono e la dimensione temporanea dei quattro giorni di festival. Sotto le mura del Castello, infatti, ogni estate prendono forma concerti ed esperienze destinati a non ripetersi nello stesso modo.

Anche per Jen Du, questo contrasto rappresenta il punto di partenza del progetto. L’artista ha lavorato sulla relazione tra le architetture secolari del paese e la musica contemporanea, concentrandosi soprattutto sulla gioia di ritrovarsi nelle strade e nelle piazze.

In primo piano compaiono due figure rivolte l’una verso l’altra, con alcuni fiori fra loro. Un’immagine semplice, che introduce nella composizione il tema della vicinanza e della familiarità. È il senso di condivisione che nasce andando a un concerto con persone conosciute da tempo, ma anche quello che si crea incontrando nuovi compagni di viaggio durante il festival.

La celebrazione del trentennale passa anche attraverso piccoli dettagli. Dalla fontana di Piazza Margherita salgono stelle fucsia, mentre alcune finestre illuminate suggeriscono che la festa continui all’interno delle abitazioni.

I colori accesi e le forme che si incontrano restituiscono, secondo l’artista, l’energia collettiva di Ypsi & Love. L’obiettivo è rappresentare un paese attraversato dalla musica e dal colore, dove persone, suoni ed esperienze differenti trovano uno spazio comune.

Il logo dei 30 anni e la regola dell’Ypsi Once

Il tema dell’incontro ritorna anche nel segno grafico dedicato al 30° anniversario. Il numero 3 e lo zero si avvicinano attraverso le rispettive curve, lasciando emergere un piccolo cuore.

Nei mesi che precederanno la manifestazione, inoltre, l’organizzazione presenterà progressivamente nuovi dettagli dell’illustrazione. Un percorso che accompagnerà il pubblico verso la trentesima edizione e il ritorno della comunità a Castelbuono.

Anche il programma musicale del 2027 seguirà una regola che accompagna Ypsigrock fin dalla sua nascita: l’Ypsi Once. Il principio stabilisce che ogni artista possa esibirsi sui palchi del festival una sola volta con lo stesso progetto musicale.

Una scelta che caratterizza la manifestazione dal 1997 e che permette al pubblico di assistere ogni anno a esibizioni pensate per quell’edizione, senza riproporre lo stesso progetto musicale nelle edizioni successive.

Jen Du, una visual designer di base a Pechino

Jen Du è un’artista, illustratrice e visual designer che vive e lavora a Pechino. La sua ricerca combina colori decisi e forme geometriche, organizzati in composizioni dal ritmo visivo riconoscibile e dal carattere giocoso.

La sua attività comprende la realizzazione di identità visive per marchi ed eventi, packaging e collaborazioni artistiche dedicate a prodotti e spazi. Nel corso della sua carriera ha lavorato con realtà internazionali come l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna ogni anno gli Oscar, Avène, Adobe e Club Med.

Ypsigrock ancora in corsa agli European Festival Awards

Oltre ai preparativi per il trentennale, arriva un’altra notizia sul fronte dei riconoscimenti internazionali. Ypsigrock è nuovamente candidato agli European Festival Awards, nella categoria Best Small Festival, riservata ai migliori boutique festival europei.

Il riconoscimento si aggiunge al percorso che accompagna la manifestazione siciliana, considerata il primo e più longevo boutique festival italiano.

L’appuntamento con la trentesima edizione è quindi fissato: dal 5 all’8 agosto 2027, a Castelbuono, nel Parco delle Madonie. Quattro giorni di musica che segneranno un nuovo capitolo nella storia di Ypsigrock, iniziata nel 1997. (La redazione)

Cerca Reset