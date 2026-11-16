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Grammy Awards 2027, le nomination: diretta e lista completa

Oggi, 16 novembre 2026, la Recording Academy annuncia le nomination dei Grammy Awards 2027. Segui la diretta da New York e consulta la lista completa dei candidati alla 69ª edizione dei premi musicali. La cerimonia si terrà il 7 febbraio 2027 e sarà trasmessa per la prima volta anche su Disney+, oltre che su ABC e Hulu.

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16 Novembre 2026

Grammy

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Le nomination dei Grammy Awards 2027 arrivano oggi, lunedì 16 novembre. La Recording Academy annuncia a New York i nomi degli artisti in corsa per i principali riconoscimenti della musica internazionale. In questa pagina è possibile seguire la diretta e consultare l’elenco completo delle candidature, aggiornato al termine dell’annuncio.

Grammy 2027, come seguire la diretta delle nomination

La Recording Academy presenta le candidature attraverso un annuncio in diretta da New York. Per seguire la cerimonia e conoscere i nomi dei candidati, è disponibile il video qui sotto.

Diretta nomination Grammy 2027

Annuncio delle candidature del 16 novembre 2026

Segui la diretta su YouTube

Grammy Awards 2027, quando si svolge la cerimonia

La prossima edizione dei Grammy Awards si terrà domenica 7 febbraio 2027, alle 19:00 sulla costa orientale degli Stati Uniti (le 16:00 sulla costa pacifica). In Italia, l’appuntamento corrisponde alle 1:00 di notte tra il 7 e l’8 febbraio.

L’edizione segna anche un cambiamento nella trasmissione televisiva. Per la prima volta, Disney+ ospiterà l’evento, subentrando a CBS, storico partner della manifestazione. La cerimonia andrà in onda anche su ABC e Hulu, nell’ambito dello stesso accordo.

Grammy 2027, la lista completa delle nomination

Di seguito sarà possibile consultare l’elenco delle candidature ai Grammy 2027. La lista completa è disponibile anche nella pagina dedicata alla 69ª edizione dei premi.

Consulta la lista completa delle nomination 2027 su Wikipedia.

I vincitori dell’edizione 2026

L’ultima edizione ha premiato artisti come Bad Bunny, Lady Gaga, Clipse, The Cure, Nine Inch Nails e FKA twigs. Tra i momenti della serata anche un tributo a Ozzy Osbourne, con la partecipazione di Post Malone, Duff McKagan, Slash, Chad Smith e Andrew Watt.

La cerimonia aveva inoltre ospitato interventi di carattere politico e sociale. Diversi vincitori avevano espresso il proprio dissenso nei confronti delle politiche dell’ICE. Tra loro, Joni Mitchell e Olivia Dean, mentre Bad Bunny aveva affrontato il tema durante il suo discorso di ringraziamento. (La redazione)

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