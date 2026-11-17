Stefano De Martino prepara il suo primo Festival di Sanremo nel segno della libertà artistica e della musica indipendente. Il direttore artistico ha presentato la propria visione durante la Milano Music Week, anticipando alcune scelte della 77ª edizione. Dal titolo Sanremo 77 al ritorno di una sigla firmata da Pippo Caruso, passando per un cast di 24 artisti, l’obiettivo è costruire un Festival con una propria identità. Tra le novità, anche l’assenza di una co-conduzione fissa e la scelta di affidare a un artista la realizzazione manuale delle grafiche.

Sanremo 77, un Festival punk nell’attitudine

La prima scelta di Stefano De Martino è partita dal titolo. Il prossimo appuntamento con il Festival si chiamerà Sanremo 77, con un riferimento esplicito al numero dell’edizione e al 1977, anno importante per la storia della musica.

Il direttore artistico ha individuato proprio in quel periodo una fonte d’ispirazione. Il 20 ottobre 1977, ha ricordato, il punk esplodeva con i Sex Pistols, mentre nello stesso anno arrivava Staying Alive dei Bee Gees. Due espressioni musicali apparentemente lontane, ma capaci di rappresentare linguaggi e sensibilità differenti.

Da qui nasce l’idea di un Festival punk, soprattutto nell’approccio alle scelte artistiche. De Martino ha spiegato di aver trattato la manifestazione come un’opera, partendo dalla sua identità prima ancora di definire il cast.

Giovani, big e spazio alla musica indipendente

La composizione del cast rappresenta uno degli aspetti centrali del progetto. De Martino intende affiancare artisti affermati e nuove proposte, riservando uno spazio significativo alla musica indipendente.

La distinzione, nella sua visione, riguarda anche il modo di valutare le candidature. Un artista affermato porta con sé una carriera già riconoscibile. Un emergente, invece, rappresenta una scommessa sul suo percorso futuro e sulla possibilità che il Festival contribuisca a farlo conoscere.

Per questo motivo, il direttore artistico vuole dare spazio ai progetti che hanno una visione precisa. La presenza in gara dipenderà dalla qualità del progetto e della canzone, senza limitarsi alla notorietà degli interpreti.

De Martino ha inoltre rivendicato la responsabilità delle proprie decisioni. Se il Festival otterrà buoni risultati, il merito sarà condiviso. In caso contrario, si assumerà personalmente le conseguenze delle scelte artistiche.

Ascoltate circa mille canzoni: 24 artisti in gara

La selezione dei partecipanti ha richiesto un lavoro significativo. Tra giovani e big, De Martino ha ascoltato circa mille canzoni. La difficoltà maggiore, ha spiegato, riguarda soprattutto gli artisti affermati, quando le proposte di qualità sono numerose.

La scelta finale dovrà comunque tenere conto anche delle esigenze produttive. Il direttore artistico ha confermato 24 artisti in gara, un numero che considera adatto a mantenere il Festival entro un perimetro preciso.

L’intenzione è anche quella di contenere la durata delle serate e recuperare una formula più selettiva. De Martino ha paragonato questa impostazione alla Formula 1, sottolineando l’importanza di concentrarsi su un numero definito di partecipanti.

La selezione, tuttavia, non è ancora priva di sorprese. Negli ultimi giorni, infatti, sono arrivate nuove canzoni che hanno riaperto alcune valutazioni. Un passaggio che gli ha fatto comprendere meglio le difficoltà affrontate in passato da Carlo Conti nella costruzione del cast.

Niente co-conduzione fissa: spazio agli ospiti

Tra le indicazioni già anticipate c’è anche una scelta relativa alla conduzione. De Martino non intende vincolarsi a una formula con cinque co-conduttori, uno per ciascuna serata.

Al contrario, preferirebbe mantenere maggiore libertà nella gestione del palco, puntando su una serie di ospiti diversi nel corso delle serate. Una soluzione che permetterebbe di definire di volta in volta gli interventi e i momenti di intrattenimento.

Resta invece aperta la questione delle star internazionali. Il direttore artistico ha spiegato che febbraio coincide con un periodo particolarmente intenso per gli appuntamenti dello spettacolo internazionale, tra Brit Awards, Grammy Awards e Oscar.

Inoltre, ottenere la disponibilità di un artista di fama mondiale richiede tempi lunghi. Per questo motivo, la produzione sta valutando le possibilità, senza anticipare nomi o accordi.

Grafiche realizzate a mano e ritorno di Pippo Caruso

Una delle scelte più particolari riguarda l’identità visiva della manifestazione. In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale trova applicazione in numerosi ambiti creativi, De Martino ha affidato all’artista Marcello Maloberti il compito di realizzare manualmente le grafiche del Festival.

La decisione si inserisce nella ricerca di un’impostazione riconoscibile, coerente con l’attitudine punk annunciata dal direttore artistico.

C’è poi un richiamo alla memoria televisiva e musicale italiana. La sigla del Festival sarà infatti quella di Pippo Caruso, una scelta pensata per recuperare un elemento legato alla storia della manifestazione.

Arisa esclusa dal Festival

De Martino ha infine chiarito alcune indiscrezioni sul cast. Tra i nomi che non saliranno sul palco dell’Ariston c’è Arisa, la cui assenza è stata confermata direttamente dal direttore artistico.

Ha inoltre spiegato di aver già comunicato alcuni rifiuti, evitando di prolungare l’attesa degli artisti coinvolti. Non ha invece voluto rivelare i nomi degli esclusi, considerando poco elegante farlo nel suo ruolo.

Per Sanremo 77 restano quindi diversi elementi da definire. La direzione, però, appare già delineata: 24 artisti, attenzione ai giovani, spazio agli indipendenti e maggiore libertà nella costruzione delle serate. Un progetto che De Martino vuole caratterizzare fin dalla sua identità, prima ancora che dalla composizione definitiva del cast. (La redazione)

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