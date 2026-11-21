Gli Zen Circus tornano con Fuoco Amico, nuovo singolo accompagnato da un videoclip che anticipa il prossimo album, atteso entro la fine del 2026. A gennaio 2027 la band ripartirà dai club italiani con E allora FATE VOI TOUR 2027, una tournée speciale in cui il pubblico potrà scegliere le canzoni della scaletta attraverso le votazioni sul sito ufficiale.
Gli Zen Circus tornano con Fuoco Amico, il nuovo singolo accompagnato da un videoclip che apre una nuova fase del percorso della band. Il brano anticipa il prossimo capitolo discografico del gruppo, atteso entro la fine del 2026. Intanto, per i primi mesi del 2027, è in programma una tournée speciale nei principali club italiani, con un repertorio scelto direttamente dal pubblico.
Con Fuoco Amico, The Zen Circus inaugurano una nuova fase della propria attività musicale. Il singolo, accompagnato da un video, offre un primo assaggio del prossimo lavoro discografico, la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno.
Il brano racconta il percorso di un bambino in bicicletta attraverso il tempo, le difficoltà personali e gli eventi storici che lo circondano. Al centro c’è una riflessione sul paradosso di una vita segnata dalla preparazione alla guerra fin dalla nascita, ma conclusa proprio a causa del cosiddetto fuoco amico. Una responsabilità che può appartenere a sé stessi oppure a chi avrebbe dovuto proteggere, senza cambiare l’esito della vicenda.
Il nuovo singolo arriva dopo il riscontro ottenuto da Il Male, album pubblicato nel 2025 da Carosello Records. Al disco sono seguiti due tour: il primo nei superclub, con tutte le date esaurite, e il secondo sui palchi dei principali festival italiani durante l’estate.
Nei primi mesi del 2027, la band tornerà invece in una dimensione più raccolta, riprendendo a suonare nei club italiani dopo molti anni di assenza da questi palchi.
La tournée, intitolata E allora FATE VOI TOUR 2027, nasce proprio dalla volontà di ritrovare un rapporto più diretto con il pubblico. Il calendario prevede numerosi appuntamenti e, in diverse città, più concerti consecutivi nella stessa venue.
Ecco il calendario aggiornato di E allora FATE VOI TOUR 2027, con le nuove date e gli appuntamenti già sold out.
La particolarità del tour riguarda soprattutto il coinvolgimento degli spettatori. Saranno infatti i fan a scegliere le canzoni che comporranno la scaletta di ogni concerto, attraverso le votazioni già disponibili sul sito ufficiale degli Zen Circus. Questo sistema permetterà alla band di proporre repertori differenti nelle varie serate, lasciando al pubblico un ruolo diretto nella costruzione di ogni concerto. (La redazione)
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