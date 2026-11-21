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DOPO PARMA-ROMA 1-5: COMMENTI LIVE POST GARA (diretta streaming) Stadio Tardini (leggi di più)
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Malen inarrestabile, segna 4 gol e la Roma spazza via pure il Parma: continua l'inseguimento alla Lazio Fanpage (leggi di più)
LIVE! Parma-Roma 1-5: finisce così al Tardini. Sconfitta cocente per i crociati Parma Live (leggi di più)
Parma-Roma 1-5 - Quattro gol di Malen stendono i padroni di casa. A segno anche Mora Voce Giallorossa (leggi di più)
Come sta Balerdi? Le condizioni dopo l'infortunio in Parma-Roma DAZN (leggi di più)
DIRETTA - Diretta gol Serie A - Risultati live 12ª giornata: Parma-Roma 0-1 CalcioNapoli24 (leggi di più)
Cobolli allo stadio per Parma-Roma: è nel settore ospiti dopo l'eliminazione dalle Atp Finals Corriere dello Sport (leggi di più)
Serie A, oggi Parma-Roma: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming ilQuaderno (leggi di più)
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FINALE | Parma-Roma: 1-5 (39′, 67′, 77′, 90′ Malen, 54′ Elphege, 70′ Mora). Secondo tempo super, Donny distrugge i ducali Giallorossi.net (leggi di più)
Parma Calcio 1913-Roma: le ultime notizie sulle formazioni e gli indisponibili Goal.com (leggi di più)
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PARMA - ROMA : 1 - 5 Il Messaggero (leggi di più)
Parma-Roma, diretta LIVE dal Tardini: fine primo tempo. Sblocca Malen al 39′ AllRoma (leggi di più)
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