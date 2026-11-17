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Legge di Bilancio 2027, bonus edilizi confermati, flat tax a 100mila euro ACCA software (leggi di più)
Manovra, Quota 64 verso il rinvio: le novità su rivalutazione pensioni e aumenti alle forze dell'ordine Fanpage (leggi di più)
Manovra 2027, ultimi emendamenti e vertice dei leader di maggioranza Sky TG24 (leggi di più)
Flat tax dipendenti 2027: come funzionano le aliquote all’1%, 5% e 15% in busta paga Fiscomania (leggi di più)
Manovra 2027: Irpef, pensioni e forfettario spiegati Notizie.it (leggi di più)
Manovra 2027: Giorgetti in audizione evidenzia le misure a sostegno dell'economia Fisco e Tasse (leggi di più)
Anni di promesse sul superbollo per non cambiare nulla: tutte le novità (e le sorprese) sulle tasse auto nella Manovra 2027 Autoappassionati.it (leggi di più)
Manovra 2027, via alla battaglia degli emendamenti: cosa cambia per Superbonus, Exit Tax, Forfettari e Pensioni Fiscomania (leggi di più)
Superbonus, i crediti del 2023 saranno spalmati fino al 2036: cosa prevede la Manovra 2027 Immobiliare.it (leggi di più)
Legge di Bilancio 2027: Anief presenta 84 emendamenti a favore di precari, sostegno, stipendi e pensioni Scuolainforma (leggi di più)
Manovra 2027: novità fiscali e verifiche per le imprese Ipsoa (leggi di più)
Le novità sull’Irpef nella legge di Bilancio 2027, scaglioni e risparmio in busta paga Idealista (leggi di più)
Superbonus, exit tax e scuola: verso nuovo vertice e modifiche in arrivo. Così può cambiare la manovra Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Manovra 2027, cosa può cambiare: i tagli alle pensioni, i crediti del superbonus pagati subito (ma non per tutti) e le risorse per i docenti Corriere della Sera (leggi di più)
Pensioni e Manovra, chi perde di più tra rivalutazione ridotta e tagli Irpef Sky TG24 (leggi di più)
**Legge di Bilancio 2027: novità fiscali, lavoro e imprese** (59 caratteri) MySolution (leggi di più)
Manovra 2027 pronta a cambiare: verso la battaglia degli emendamenti informazionefiscale.it (leggi di più)
Manovra 2027, dal Superbonus alla sanità: i possibili emendamenti alla Legge di Bilancio Sky TG24 (leggi di più)
Manovra 2027, cosa cambia (in extremis): novità su Superbonus, sanità, scuola e pensioni. E spunta l'ipotesi exit tax Leggo.it (leggi di più)
Bonus baby-sitter, fino a 1.500 euro per i lavoratori autonomi: le novità in Manovra 2027 Sky TG24 (leggi di più)
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