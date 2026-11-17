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Sciopero generale del 20 novembre, il Pd aderisce alla manifestazione Cgil RavennaToday (leggi di più)
Sciopero generale Cgil del 20 novembre, a Ravenna una manifestazione provinciale che dalla Darsena raggiungerà piazza del Popolo Settesere (leggi di più)
(CR) Lo sciopero generale del 20 novembre non è solo della CGIL. WelfareNetwork (leggi di più)
Sciopero generale Cgil, la mobilitazione contro manovra e riarmo: "Salari, sanità e scuola siano la priorità" CesenaToday (leggi di più)
Venerdì 20 novembre sciopero generale di Cgil e Cobas, cosa si ferma e cosa resta attivo Calabria Diretta News (leggi di più)
Sciopero 20 novembre nelle Marche: le manifestazioni, le motivazioni e i possibili disagi tra bus e treni Il Resto del Carlino (leggi di più)
Sciopero generale del 20 novembre, a Torino corteo studentesco autonomo Quotidiano Piemontese (leggi di più)
Venerdì 20 novembre è previsto uno sciopero generale nazionale Il Post (leggi di più)
Sciopero generale del 20 novembre, chi si ferma: dalle scuole ai trasporti. Gli orari e le fasce di garanzia. Tutto quello che c'è da sapere Open (leggi di più)
Venerdì 20 novembre 2026 la Cgil proclama 24 ore di sciopero generale: tutti i dettagli Il Foglio (leggi di più)
Sciopero GTT venerdì 20 novembre a Torino: orari garantiti di bus, tram e metropolitana Torino Top News (leggi di più)
Sciopero generale Cgil: "Il futuro è adesso, la manovra non dà risposte a nessuno" Città della Spezia (leggi di più)
Sciopero Cgil, Fal avvisa viaggiatori e pendolari: "Il 20 novembre possibili disagi su treni e bus" BariToday (leggi di più)
Sciopero generale venerdì 20 novembre 2026: orari di treni, bus e metro, scuole, sanità e cortei nelle città. Cosa cambia e perché si ferma l'Italia L'Espresso (leggi di più)
Sciopero generale, Cgil: il 20 novembre manifestazioni in 100 piazze Askanews (leggi di più)
Sciopero generale 20 novembre: tutto quello che c'è da sapere Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
SCIOPERO GENERALE CGIL IL 20 NOVEMBRE: IL FUTURO E’ ADESSO. A MODENA CORTEO DA PIAZZALE 1° MAGGIO, COMIZI FINALI IN PIAZZA SANT’AGOSTINO CGIL Modena (leggi di più)
Cgil, sciopero generale del 20 novembre a Roma: chi si ferma, trasporti e corteo. La guida la Repubblica (leggi di più)
Organizzazione Sindacale confederazione FP-CGIL - Proclamazione Sciopero Generale 20 novembre 2026. Umbria Notizie Web (leggi di più)
Sciopero generale venerdì 20 novembre Il Reporter Firenze (leggi di più)
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