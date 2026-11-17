martedì 17 novembre 2026
Cerca concerti e festival
Controlla il meteo della tua città
Concerti e festival in programma
Nov18
mercoledì 18 Novembre 2026
The Veils
Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
Castello Volante - Giovedi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
LO SAPEVO CHE SARESTI VENUTO
Ridotto del Teatro degli Impavidi - Sarzana
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
Cadetti 2014
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
Cadetti 2014
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
Live Session - Allo Sbagliato | prima stanza a destra, Gioia Lucia, Angelica Bove, IL MAESTRALE
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
Gaber - Mi fa male il Mondo
Teatro degli Animosi - Carrara
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
Arisa - Live Tour
Nuovo Teatro Verdi - Montecatini Terme
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
SHIVA - Tour Palasport autunno 2026
Palateknoship - Genova
Nov19
giovedì 19 Novembre 2026
Aiello
Fabrique - Milano
Nov20
venerdì 20 Novembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Nov20
venerdì 20 Novembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Nov20
venerdì 20 Novembre 2026
Castello Volante - Venerdi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov20
venerdì 20 Novembre 2026
LEVARA
Casa di Alex - Milano
Nov20
venerdì 20 Novembre 2026
Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Nov20
venerdì 20 Novembre 2026
Artemas - LOVERCORE / GETTING UP TO NO GOOD Tour
Fabrique - Milano
Nov20
venerdì 20 Novembre 2026
Muse - The Wow! Signal Europa Tour
Unipol Dome - Milano
Nov20
venerdì 20 Novembre 2026
Gaber - Mi fa male il Mondo
Teatro degli Animosi - Carrara
🛒💿🎶 Offerte dischi (CD e vinili) su Amazon
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
coez at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (17 Nov 26)
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazio
L.A. Guns at New Age Club (17 Nov 26)
New Age Club, Via Tintoretto, 14, 31056, Roncade, Italy
Eugenio in Via di Gioia at Hall (17 Nov 26)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
Levante at Santeria Toscana 31 (17 Nov 26)
Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy
L.A. Guns at Slaughter Club (18 Nov 26)
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
coez at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (18 Nov 26)
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazio
Girls In Hawaii at Locomotiv Club (18 Nov 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Mario Biondi at Teatro Massimo - Sala 1 (18 Nov 26)
Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy
Fiorella Mannoia at Teatro Verdi (18 Nov 26)
Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy
Immanuel Casto at Viper Theatre c/o Area ex CNR (19 Nov 26)
Viper Theatre c/o Area ex CNR, Via Galileo Galilei, 50018, Scan
Arisa at Teatro Verdi (19 Nov 26)
Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, I
Massimo Ranieri at Teatro Di Fondi (19 Nov 26)
Teatro Di Fondi, Piazza Gianni Rodari 1, 04022, Fondi, Italy
HENGE at Spazio 211 (19 Nov 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
Muse at Unipol Dome (20 Nov 26) with Dead Poet Society
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
Eugenio in Via di Gioia at Viper Theatre c/o Tenax (20 Nov 26)
Viper Theatre c/o Tenax, Via Pratese 46, 50145, Florence, Ital
Malika Ayane at Teatro Golden (20 Nov 26)
Teatro Golden, Via Terra Santa, 60, 90100, Palermo, Italy
Modena City Ramblers at New Age Club (20 Nov 26)
New Age Club, Via Tintoretto, 14, 31056, Roncade, Italy
Immanuel Casto at Largo Venue (20 Nov 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
Chuck Prophet at Circolo Admr Chiari (20 Nov 26) with Our Man In Th
Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chia
Korn at Unipol Forum (21 Nov 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
martedì, 17 novembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
CD e vinili più venduti su Amazon CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 17 Novembre 2026
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.