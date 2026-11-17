Sono state annunciate le nomination dei SIAE Music Awards 2026, i riconoscimenti dedicati agli autori e agli editori italiani che si distinguono per i risultati ottenuti in Italia e all’estero. La cerimonia si terrà sabato 21 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano, con inizio alle 19:30.
Per quanto riguarda la conduzione, tornerà Amadeus per il terzo anno consecutivo. Al suo fianco, per la prima volta, ci sarà anche Noemi. L’accompagnamento musicale dal vivo sarà affidato al Maestro Valeriano Chiaravalle.
SIAE Music Awards 2026, la cerimonia a Milano
I SIAE Music Awards celebrano la creatività musicale italiana e il lavoro di autori ed editori. La serata riunirà i protagonisti dell’industria musicale per riconoscere il contributo di chi scrive e pubblica i brani che accompagnano l’ascolto quotidiano.
I premi riguardano le canzoni ascoltate, ballate, cantate e riprodotte nei diversi contesti. Le candidature, invece, si basano sulle rilevazioni dei consumi musicali certificate da SIAE, oltre che sulle royalties distribuite e pagate nel 2026.
L’edizione comprende 17 categorie. Si passa dalla musica registrata alla radio, dallo streaming ai social network. Tra i riconoscimenti previsti figurano anche quelli dedicati alle colonne sonore, alle esibizioni dal vivo, alla composizione jazz e ai giovani autori.Ecco quindi l’elenco dei candidati nelle categorie rese note, accompagnato dai nomi dei rispettivi autori ed editori.
Tutte le nomination dei SIAE Music Awards 2026
Ecco quindi l’elenco dei candidati nelle categorie rese note, accompagnato dai nomi dei rispettivi autori ed editori. Entriamo quindi nel dettaglio delle nomination.
Best Recorded Track
- Certe cose – Autori: Lazza, Riccardo Chiesa, Drillionaire, Davide Petrella. Editori: Belite Italy, Accanto alle categorie già elencate, la serata assegnerà anche altri riconoscimenti per le colonne sonore e la musica dal vivo. Nel dettaglio, sono previste le seguenti categorie:Bhmg, Garage Days, Ghiaccio Dischi, J, Thaurus Publishing (repertorio estero SIAE), Universal Music Publishing Ricordi.
- Factotum – Autori: Marracash, Marz, Zef. Editori: Asanisimasa, Del Bar Edizioni Musicali, Diana, Universal Music Publishing Ricordi.
- Il pianeta delle idee – Autore: Caparezza. Editore: Sunny Cola.
- Io sono il viaggio – Autore: Caparezza. Editore: Sunny Cola.
- Nel cuore della notte – Autori: Lucio Corsi, Tommaso Ottomano. Editori: Picicca Management, Sugarmusic Publishing.
Top canzone – Locali da ballo con musica live
- Afrodite – Autori: Romeo Cattaneo, Fabio Cozzani, Roberto Giacinto Pellegrino, Marco Puppi. Editori: Benvenuto Edizioni Musicali, Casanova Casanova, MC Harmony, Two Music Edizioni Musicali.
- Con il nastro rosa – Autori: Lucio Battisti, Mogol. Editore: Acqua Azzurra Edizioni Musicali.
- Rossetto e caffè – Autori: Sal Da Vinci, Barbato Capolongo, Luigi D’Agostino, Vincenzo D’Agostino. Editore: Cose Production.
- Sarà perché ti amo – Autori: Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, Pupo. Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi.
- Tutta l’Italia – Autori: Gabry Ponte, Andrea Bonomo, Edwyn Roberts. Editori: Edizioni Curci, Danceandlove, Music Union, Visionary Sapiens Publishing.
Top canzone – Club
- Bla Bla Bla – Autore: Gigi D’Agostino. Editori: Warner Music Publishing Italy, Edizioni ZYX Music.
- Freed from desire – Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS). Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy.
- I’m good (Blue) – Autori: Massimo Gabutti, David Guetta (SACEM), Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Phil Plested (ASCAP), Bebe Rexha (BMI). Editori: BMG Rights Management Italy, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing UK (PRS), BMG Rights Management UK (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana (non amministrato).
- L’amour toujours – Autori: Gigi D’Agostino, Diego Maria Leoni, Carlo Montagner, Paolo Sandrini. Editori: Edizioni ZYX Music, Warner Music Publishing Italy.
- Sarà perché ti amo – Autori: Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, Pupo. Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi.
Top canzone – Locali con musica live
- Albachiara – Autore: Vasco Rossi. Editore: Warner Chappell Music Italiana.
- Caruso – Autore: Lucio Dalla. Editori: EMI Music Publishing Italia, Universal Music Publishing Ricordi.
- Con il nastro rosa – Autori: Lucio Battisti, Mogol. Editore: Acqua Azzurra Edizioni Musicali.
- Nel blu, dipinto di blu – Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci. Editore: Edizioni Curci.
- Sarà perché ti amo – Autori: Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, Pupo. Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi.
Top canzone – Radio
- Amor – Autori: Achille Lauro, Johanna Bellina, Matteo Ciceroni, Daniele Nelli. Editore: De Marinis Publishing.
- Bottiglie vuote – Autori: Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti. Editori: BMG Rights Management Italy, Hermann, Tuttomoltobenegrazie.
- Maschio – Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta. Editori: Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Warner Chappell Music Italiana.
- Nonostante tutto – Autori: Cesare Cremonini, Elisa. Editori: Logico, Sogno Meccanico.
- Pronto come va – Autori: Stash, Alex, Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Davide Petrella. Editori: Baraonda Edizioni Musicali, Garage Days, Sony Music Publishing Italy, The Beautiful Ones, Universal Music Publishing Ricordi.
Top canzone italiana all’estero
- Blue – Autori: Massimo Gabutti, Maury, Jeffrey Jey. Editore: GZ 2538.
- Con te partirò – Autori: Lucio Quarantotto, Francesco Sartori. Editore: Double Marpot.
- Freed from desire – Autori: Gala (PRS), Phil Jay, Molella. Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy.
- I’m good (Blue) – Autori: Massimo Gabutti, David Guetta (SACEM), Jeffrey Jey, Kamille (BMI), Maury, Phil Plested (ASCAP), Bebe Rexha (BMI). Editori: BMG Rights Management Italy, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing UK (PRS), BMG Rights Management UK (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana (non amministrato).
- Pedro – Autori: Gianni Boncompagni, Franco Bracardi, Paolo Ormi. Editore: Arcoiris Edizioni Musicali.
Top canzone Streaming Italia
- Balorda Nostalgia – Autori: Olly, Juli, Pierfrancesco Pasini. Editori: Metatron Publishing, Peermusic Italy, Platinum Squad, Universal Music Publishing Ricordi.
- La cura per me – Autori: Giorgia, Blanco, Michelangelo. Editori: BAMBAM, Eclectic Music Publishing, Girasole Edizioni Musicali, Music Union.
- Incoscienti giovani – Autori: Achille Lauro, Paolo Antonacci, Gregorio Calculli, Matteo Ciceroni, Simon Pietro Manzari, Daniele Nelli, Davide Simonetta. Editori: De Marinis Publishing, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau.
- Ora che non ho più te – Autori: Cesare Cremonini, Davide Petrella. Editori: Docmusiclab, Garage Days, Logico, Universal Music Publishing Ricordi.
- Per due come noi – Autori: Angelina Mango, Olly, Juli. Editori: LaTarma, Metatron Publishing, Mz Management, Platinum Squad, Sabbia e nuvole, Universal Music Publishing Ricordi.
Top canzone Social Italia
- Balorda Nostalgia – Autori: Olly, Juli, Pierfrancesco Pasini. Editori: Metatron Publishing, Peermusic Italy, Platinum Squad, Universal Music Publishing Ricordi.
- Cuoricini – Autori: Antonio Filippelli, Fausto Lama, Gianmarco Manilardi, Francesca Mesiano (California). Editori: Gorilla, Hom Publishing, Wake Up Music, Warner Chappell Music Italiana.
- Il filo rosso – Autori: Alfa, Celo, Emanuele Dabbono, Pietro Posani, Tommycassi. Editori: Baraonda Edizioni Musicali, Mamely, Nelida Music, Peermusic Italy, Visionary Sapiens Publishing.
- La cura per me – Autori: Blanco, Giorgia, Michelangelo. Editori: BAMBAM, Eclectic Music Publishing, Girasole Edizioni Musicali, Music Union.
- Rossetto e caffè – Autori: Barbato Capolongo, Luigi D’Agostino, Vincenzo D’Agostino, Sal Da Vinci. Editore: Cose Production.
Top colonna sonora originale – Cinema
- Diamanti – Compositori e autori: Giorgia, Giuliano Taviani, Carmelo Travia. Editori: Didyme Records, FM Records, Girasole Edizioni Musicali.
- Il ragazzo dai pantaloni rosa – Compositore: Francesco Cerasi. Editore: Eagle Pictures.
- Io e te dobbiamo parlare – Compositore: Umberto Scipione. Editore: Italian International Film.
- L’abbaglio – Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga. Editore: Edizioni Curci.
- 10 giorni con i suoi – Compositore: Andrea Farri. Editore: San Isidro Edizioni Musicali.
Gli altri premi in programma
Accanto alle categorie già elencate, la serata assegnerà anche altri riconoscimenti per le colonne sonore e la musica dal vivo. Nel dettaglio, sono previste le seguenti categorie:
- Colonna sonora originale – Film tv.
- Colonna sonora originale – Serie tv.
- Colonna sonora originale – Film streaming.
- Colonna sonora originale – Serie streaming.
- Live Concert, per le venue con più di 5.000 posti.
- Live Recital, per le venue con meno di 5.000 posti.
- Composizione Jazz.
- Under 35.
Con queste categorie si completa il quadro dei 17 riconoscimenti previsti dai SIAE Music Awards 2026. L’appuntamento del 21 novembre riunirà autori, compositori ed editori al Teatro Arcimboldi di Milano, per celebrare i risultati della creatività musicale italiana nei diversi ambiti di diffusione e fruizione. (La redazione) CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it
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