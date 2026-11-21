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Gianni De Gennaro si è ucciso nella sua casa di campagna – Le foto LaPresse (leggi di più)
Morto Gianni De Gennaro, Meloni: “Profondamente scioccata” Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Italia, l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è ucciso Euronews.com (leggi di più)
Chi è stato l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro Askanews (leggi di più)
Si è ucciso Gianni De Gennaro, capo della polizia del G8 di Genova. Era indagato per depistaggio Primocanale (leggi di più)
Gianni De Gennaro si è suicidato: la svolta tragica dopo l'indagine per depistaggio sulla strage di via D'Amelio Leggo.it (leggi di più)
Perché Gianni De Gennaro si è suicidato? Startmag (leggi di più)
L'ex capo della Polizia De Gennaro si è sparato nella sua casa di campagna La Provincia Pavese (leggi di più)
Gianni De Gennaro si è sparato, l'ex capo della Polizia era indagato per depistaggio per la strage di via D'Amelio Fanpage (leggi di più)
Si è ucciso l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro Radio Lombardia (leggi di più)
De Gennaro trovato morto nella casa di campagna in Maremma. Era indagato a Caltanissetta per depistaggio L'Espresso (leggi di più)
De Gennaro, da Piantedosi al figlio del giudice Borsellino: le reazioni alla notizia del suicidio Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Si è ucciso l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, era originario di Reggio Calabria il Lametino.it (leggi di più)
Gianni De Gennaro, una vita ai vertici dello Stato tra mafia, servizi segreti e industria Adnkronos (leggi di più)
È morto l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro RomaToday (leggi di più)
Morte Gianni De Gennaro, il fratello di Borsellino: "Pm responsabili di istigazione al suicidio" Tgcom24 (leggi di più)
L'ex capo della Polizia De Gennaro si è ucciso. Il fratello di Borsellino: 'I pm responsabili di istigazione a suicidio' ANSA (leggi di più)
Si è ucciso l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Meloni: scioccata (in aggiornamento) Askanews (leggi di più)
Trovato morto Gianni De Gennaro, fu capo della polizia durante il G8 di Genova: era indagato per depistaggio GenovaToday (leggi di più)
Morto Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia indagato per depistaggio Radio RTL 102.5 (leggi di più)
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