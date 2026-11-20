sabato 21 novembre 2026
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Concerti e festival in programma
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Milano HC vs Vienna Capitals
Fiera Ice Arena - Rho
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
U.S. Folgore Caratese - Arzignano Valchiampo
Stadio Sportitalia Arena - Carate Brianza
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
POL. FOLGORE ACADEMY - BRIANTEA | Campionato Provinciale U14
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
CLUB MILANO SSD - TRIESTINA | CAMPIONATO U14
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Haunt Me
El Barrio - Torino
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Kingfishr
Fabrique - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Federico Buffa - Allo Sbagliato
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Muse - The Wow! Signal Europa Tour
Unipol Dome - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
SHIVA - Tour Palasport autunno 2026
Unipol Arena - Casalecchio di Reno (Bologna)
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Fiorella Canta Fabrizio E Ivano: Anime Salve
ChorusLife Arena - Bergamo
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
KORN + Architects + Pixel Grip
Unipol Forum - Assago
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
LEVARA
Rock Planet - Cervia
Nov22
domenica 22 Novembre 2026
Pro Sesto Giovanili - 22/11/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Nov22
domenica 22 Novembre 2026
Castello Volante - Domenica
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov22
domenica 22 Novembre 2026
POL. FOLGORE ACADEMY - ALBATE HF CALCIO | Campionato Provinciale U15
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
Nov22
domenica 22 Novembre 2026
Cimiano Calcio - Giovanili | 22/11/2026
Centro Sportivo M. Casadei - Milano
Nov22
domenica 22 Novembre 2026
Club Milano (Corsico) | Triangolare 2016 e 2018 e Quadrangolare 2016
Centro Sportivo "Sport Time" - Corsico (Milano)
Nov22
domenica 22 Novembre 2026
TORNEI CLUB MILANO
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov22
domenica 22 Novembre 2026
CLUB MILANO SSD - SEGURO | CAMPIONATO U14
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov22
domenica 22 Novembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Korn at Unipol Forum (21 Nov 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Muse at Unipol Dome (21 Nov 26) with Dead Poet Society
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
Kingfishr at Fabrique (21 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Pupo at Teatro Corso (21 Nov 26)
Teatro Corso, Corso del Popolo, 30, 30172, Mestre, Italy
Fiorella Mannoia at ChorusLife Arena (21 Nov 26)
ChorusLife Arena, Via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo, Italy
Eugenio in Via di Gioia at Mamamia (21 Nov 26)
Mamamia, Via Giambattista Fiorini 23, 60019, Senigallia, Italy
Massimo Ranieri at Teatro Politeama (21 Nov 26)
Teatro Politeama, Via Monte di Dio , 80, 80132, Naples, Italy
Amari at Baumhaus (21 Nov 26)
Baumhaus, Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40129, Bologna, Italy
Mario Biondi at Teatro Apollo (21 Nov 26)
Teatro Apollo, Via Salvatore Trinchese, 13A, 73100, Lecce, It
HENGE at Monk (21 Nov 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
Immanuel Casto at Eremo Club (21 Nov 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
Marina Rei at Teatro Vivaldi (21 Nov 26)
Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy
CANCELED: wrongonyou at Coopera (21 Nov 26)
Coopera, 42 Corso Garibaldi, 70017, Putignano, Italy
Tori Kelly at Fabrique (22 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Terror Bane Peace of Mind and Start today at Locomotiv Club (
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
HENGE at Alchemica Music Club (22 Nov 26)
Alchemica Music Club, Via dei Lapidari 8/b, 40129, Bologna, It
Chuck Prophet at Visioni 47 (22 Nov 26) with Our Man In The Field
Visioni 47, Alessandria, Italy
Massimo Ranieri at Teatro Politeama (22 Nov 26)
Teatro Politeama, Via Monte di Dio , 80, 80132, Naples, Italy
Don Joe at Alcatraz Milano (22 Nov 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
Levante at Santeria Toscana 31 (22 Nov 26)
Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
sabato, 21 novembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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