Il nuovo album La couverture des choses di Coraline Gaye nasce da un lavoro che coinvolge direttamente l’artista nella scrittura, nella composizione e nell’esecuzione dei brani. La produzione, curata insieme a Thomas Van Cottom, si avvale inoltre della collaborazione di diversi musicisti e professionisti, che hanno contribuito agli arrangiamenti, alla registrazione e alla lavorazione del disco.

Scrittura, composizione e arrangiamenti

Coraline Gaye ha scritto, composto e interpretato l’intero album. Alla coproduzione ha partecipato Thomas Van Cottom, che ha curato anche alcune parti aggiuntive di organo nei brani La bataille e L’île.

Gli arrangiamenti hanno coinvolto diversi collaboratori. Claire Vailler ha lavorato alle seconde voci, alla chitarra baritona, alla chitarra acustica in La lame e ad alcune parti aggiuntive di organo e pianoforte. Nicolas Arnould ha curato gli arrangiamenti delle chitarre in La bataille, Le miroir, L’ouest e La fusée. A Sacha Toorop sono stati affidati, invece, gli arrangiamenti di basso e batteria.

Registrazione, mixaggio e mastering

Le registrazioni si sono svolte a Bruxelles in due studi. Géraldine Capart ha seguito le sessioni di pianoforte allo Studio La Savonnerie, mentre chitarre e voci sono state registrate allo Studio Détours.

Successivamente, il disco è passato a Margate, nel Regno Unito, dove Mike Lindsay ha curato il mixaggio presso il suo MESS (Mike’s Excellent Sound Space). Durante questa fase ha aggiunto anche ulteriori trame sonore e drum machine. Nella stessa città, Kristofer Harris ha realizzato il mastering.

La copertina e il progetto grafico

Anche la parte visiva del progetto ha coinvolto professionisti diversi. Alexandra Devaux ha realizzato il dipinto utilizzato per la copertina nel proprio studio a Saint-Montan, in Francia. Il progetto grafico porta invece la firma di Laurent Nyssen, che ha lavorato tra Evere e il Winok.

Infine, Frédéric Alstadt ha curato il taglio della lacca presso Mont Analogue, completando il percorso tecnico che accompagna la realizzazione di La couverture des choses. (La redazione)

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