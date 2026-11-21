La couverture des choses è il nuovo album di Coraline Gaye, che firma scrittura, composizione ed esecuzione. Coprodotto con Thomas Van Cottom, il disco coinvolge diversi musicisti per gli arrangiamenti. Le registrazioni si sono svolte a Bruxelles, mentre mixaggio e mastering sono stati realizzati a Margate, nel Regno Unito.
Il nuovo album La couverture des choses di Coraline Gaye nasce da un lavoro che coinvolge direttamente l’artista nella scrittura, nella composizione e nell’esecuzione dei brani. La produzione, curata insieme a Thomas Van Cottom, si avvale inoltre della collaborazione di diversi musicisti e professionisti, che hanno contribuito agli arrangiamenti, alla registrazione e alla lavorazione del disco.
Coraline Gaye ha scritto, composto e interpretato l’intero album. Alla coproduzione ha partecipato Thomas Van Cottom, che ha curato anche alcune parti aggiuntive di organo nei brani La bataille e L’île.
Gli arrangiamenti hanno coinvolto diversi collaboratori. Claire Vailler ha lavorato alle seconde voci, alla chitarra baritona, alla chitarra acustica in La lame e ad alcune parti aggiuntive di organo e pianoforte. Nicolas Arnould ha curato gli arrangiamenti delle chitarre in La bataille, Le miroir, L’ouest e La fusée. A Sacha Toorop sono stati affidati, invece, gli arrangiamenti di basso e batteria.
Le registrazioni si sono svolte a Bruxelles in due studi. Géraldine Capart ha seguito le sessioni di pianoforte allo Studio La Savonnerie, mentre chitarre e voci sono state registrate allo Studio Détours.
Successivamente, il disco è passato a Margate, nel Regno Unito, dove Mike Lindsay ha curato il mixaggio presso il suo MESS (Mike’s Excellent Sound Space). Durante questa fase ha aggiunto anche ulteriori trame sonore e drum machine. Nella stessa città, Kristofer Harris ha realizzato il mastering.
Anche la parte visiva del progetto ha coinvolto professionisti diversi. Alexandra Devaux ha realizzato il dipinto utilizzato per la copertina nel proprio studio a Saint-Montan, in Francia. Il progetto grafico porta invece la firma di Laurent Nyssen, che ha lavorato tra Evere e il Winok.
Infine, Frédéric Alstadt ha curato il taglio della lacca presso Mont Analogue, completando il percorso tecnico che accompagna la realizzazione di La couverture des choses. (La redazione)
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