I Clap Your Hands Say Yeah tornano con Burned, il nuovo album in studio in uscita il 29 gennaio per Secretly Distribution. Il disco segna un nuovo capitolo per il progetto guidato da Alec Ounsworth, che da oltre vent’anni prosegue il proprio percorso musicale in completa indipendenza.

L’annuncio è stato anticipato dalla pubblicazione di due singoli, Fever of the Mind e Late Wish, che offrono un primo assaggio delle sonorità e dei temi del nuovo lavoro.

Burned, il settimo album della band

Burned rappresenta il settimo album in studio dei Clap Your Hands Say Yeah. Il disco comprende dieci canzoni e nasce da un periodo particolarmente complesso nella vita di Alec Ounsworth.

Alla fine di una relazione si sono aggiunti, in rapida successione, la perdita della madre, di uno zio e di un caro amico. Esperienze personali che hanno influenzato la scrittura del nuovo materiale, senza però trasformare l’album in una semplice raccolta di riflessioni sul dolore.

Le dieci tracce sviluppano infatti un percorso che parte dalla perdita e si apre progressivamente alla speranza. Tra i temi affrontati trovano spazio anche i traumi generazionali e il loro impatto sulle relazioni e sulle esperienze individuali.

I singoli Fever of the Mind e Late Wish

Il primo brano a introdurre il progetto è stato Fever of the Mind. La canzone si sviluppa attraverso stratificazioni di sintetizzatori e un andamento musicale in costante crescita.

Sul piano dei contenuti, affronta la depressione, il senso di alienazione e il peso delle eredità emotive e familiari. Per Ounsworth, il brano ha rappresentato il punto di partenza dell’intero album, sia dal punto di vista sonoro sia da quello tematico. A questo primo singolo si è aggiunto Late Wish, secondo brano pubblicato in vista dell’uscita di Burned.

La ritrovata energia degli esordi e la registrazione

La realizzazione di Burned è legata anche all’esperienza del tour celebrativo del 2025, organizzato per il ventesimo anniversario dell’album omonimo dei Clap Your Hands Say Yeah.

Durante quella tournée, Alec Ounsworth ha riscoperto parte dell’energia degli esordi. Di conseguenza, ha scritto gran parte dei nuovi brani immaginandone fin dall’inizio la resa durante i concerti.

La registrazione si è svolta nel suo studio domestico. Ounsworth ha curato la produzione insieme a Nick Krill, collaboratore di lunga data, mentre Dave e Mike Fridmann si sono occupati del mixaggio.

Un disco tra perdita, relazioni e speranza

Concepito come un lavoro compatto e coerente, Burned affronta anche il rapporto con gli altri e il desiderio di migliorarsi. Le canzoni riflettono sulla complessità della vita e sulla necessità di accettarne le difficoltà.

Il nuovo album si presenta quindi come un percorso personale che parte da esperienze dolorose, ma non si esaurisce nella loro elaborazione. Il passaggio dalla perdita alla speranza costituisce il filo conduttore delle dieci tracce, insieme alla riflessione sui legami familiari, sulle relazioni e sulle esperienze che influenzano il nostro modo di vivere. (La redazione)

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