lunedì 23 novembre 2026
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Concerti e festival in programma
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
Fiera Ice Arena - Rho
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
Milano HC vs EC iDM Wärmepumpen VSV
Fiera Ice Arena - Rho
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
GVLLOW
La Cripta Club - Cusano Milanino (Milano)
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
Spike & The Gimme Gimmes
Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
Freya Skye - Stars Align Tour
Fabrique - Milano
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
KNEECAP
Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) - Firenze
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
Polyphia: BE NOT AFRAID World Tour
Alcatraz - Milano
Nov25
mercoledì 25 Novembre 2026
SHIVA - Tour Palasport autunno 2026
Palapartenope - Napoli
Nov26
giovedì 26 Novembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Nov26
giovedì 26 Novembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Nov26
giovedì 26 Novembre 2026
Castello Volante - Giovedi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov26
giovedì 26 Novembre 2026
CONDIZIONI DI INTERNO
Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
Nov26
giovedì 26 Novembre 2026
Ludovico Einaudi
Teatro Dal Verme - Milano
Nov26
giovedì 26 Novembre 2026
Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Nov26
giovedì 26 Novembre 2026
CONDIZIONI DI INTERNO
Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
Nov26
giovedì 26 Novembre 2026
ARI HOENIG- JAZZAMORE 2026
Teatro Auditorium Unical - Rende
Nov26
giovedì 26 Novembre 2026
Saint Levant - AFANDI WORLD TOUR
Alcatraz - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Phoebe Bridgers at 3Arena (23 Nov 26) with Isaac Wood and anaiis
3Arena, East Link Bridge, North Wall Quay, Dublin 1, Dublin,
EsDeeKid at Fabrique (23 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Massimo Ranieri at Teatro Politeama (23 Nov 26)
Teatro Politeama, Via Monte di Dio , 80, 80132, Naples, Italy
Cesare Cremonini at PalaPrometeo Estra Liano Rossini (24 Nov 26)
PalaPrometeo Estra Liano Rossini, Via del Commercio, 29, 60127\
Pinguini Tattici Nucleari at Spazio 211 (24 Nov 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
Ghemon at Teatro Superga (24 Nov 26)
Teatro Superga, Via Superga 44, 10042, Nichelino, Italy
Fiorella Mannoia at Teatro Carlo Felice (24 Nov 26)
Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genoa,
Pinguini Tattici Nucleari at Magazzini Generali (25 Nov 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Marco Mengoni at Allo Sbagliato - Teatro Principe (25 Nov 26)
Allo Sbagliato - Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20100, Mil
Manifesto 2026
Nuovo Teatro Orione, 7 Via Tortona, 00183, Rome, Italy
Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (26 Nov 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
L'officina Della Camomilla at Largo Venue (26 Nov 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
Fiorella Mannoia at Pala De Andrè (26 Nov 26)
Pala De Andrè, Viale Europa 1, 48100, Ravenna, Italy
Marco Mengoni at Allo Sbagliato - Teatro Principe (26 Nov 26)
Allo Sbagliato - Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20100, Mil
Inoki L'Elfo Danno Il Turco and DJ Brush at Casilino Sky Pa
Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa , 106, 00172, Rome\
L'officina Della Camomilla at Lizard Club (27 Nov 26)
Lizard Club, SS7 Appia 12, 81100, Caserta, Italy
Sick Tamburo at Lattepiù (27 Nov 26)
Lattepiù, Via Giuseppe di Vittorio, 38, 25125, Brescia, Ital
Gigi D'Alessio at Kioene Arena (27 Nov 26)
Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy
Amari at Argo16 (27 Nov 26)
Argo16, via delle Industrie 27/5, 30175, Marghera, Italy
Amore audio Enea Pascal Kode 9 Leonar Mad Professor Maria
Sala Teatro, Monk, 35 Via Giuseppe Mirri, 00159, Rome, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
lunedì, 23 novembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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