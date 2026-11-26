La quinta edizione del festival porta nel centro storico di Napoli artisti italiani e internazionali. In programma showcase, incontri professionali e collaborazioni con la scena world music internazionale.

Dal 3 al 5 dicembre 2026, Napoli ospita la quinta edizione di Napoli World, il festival dedicato alla world music che riunisce artisti, professionisti dell’industria musicale e operatori culturali italiani e internazionali. Il programma comprende concerti, showcase, conferenze, panel, attività formative e incontri professionali. In calendario figurano 17 progetti musicali, selezionati tra centinaia di candidature provenienti da tutto il mondo.

Napoli World 2026, 534 candidature da 85 Paesi

Organizzato da Italian World Beat e Audioimage, Napoli World 2026 si svolge nel centro storico della città. La direzione organizzativa è affidata a Fabio Scopino e Davide Mastropaolo, mentre la direzione artistica porta la firma del maestro Enzo Avitabile.

Il festival si inserisce nel progetto Napoli Città della Musica. L’obiettivo è promuovere la scena musicale napoletana e rafforzare i rapporti con i circuiti internazionali della world music. Inoltre, punta a valorizzare i talenti del territorio e a creare nuove opportunità professionali ed economiche per il settore musicale e le industrie creative.

L’edizione 2026 registra un risultato significativo già nella fase di selezione. La Call for Artists dedicata ai Live Showcase ha raccolto 534 candidature da 85 Paesi. Un dato che conferma l’interesse internazionale verso Napoli come luogo di produzione, incontro e promozione musicale.

Tra i progetti presentati, Enzo Avitabile ha selezionato 17 formazioni. Gli artisti si esibiranno davanti a promoter, agenzie di booking, manager e altri professionisti del settore. Le performance offriranno quindi occasioni di visibilità e possibili sviluppi professionali.

Le collaborazioni internazionali

Anche quest’anno Napoli World rafforza la propria dimensione internazionale attraverso una rete di collaborazioni e scambi artistici con festival e istituzioni culturali attivi nel panorama della world music.

Tra le realtà coinvolte figurano:

– Fira B! – Lo showcase festival di Palma di Maiorca partecipa con il progetto catalano L’Arannà. Lo scambio coinvolge anche la scena napoletana: i Ra di Spina hanno infatti rappresentato la città all’edizione 2026 di Fira B!.

– Tilal Utique – Il nuovo centro tunisino dedicato alla produzione e alle residenze artistiche, in collaborazione con le Journées Musicales de Carthage, presenta Azal, formazione iberico-tunisina. La collaborazione proseguirà nel 2027, quando un progetto napoletano entrerà nel programma ufficiale delle Journées Musicales de Carthage.

– Kiw & Mourad Belouadi – Il progetto artistico marocchino-spagnolo, prodotto da Fabra i Coats di Barcellona e Foundation HIBA di Rabat, entra nel cartellone del festival. Nei prossimi mesi sarà inoltre individuato un progetto italiano da proporre per un nuovo scambio artistico.

Queste iniziative contribuiscono a creare collegamenti tra diverse scene musicali. Inoltre, favoriscono la circolazione degli artisti e lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione.

Napoli World 2026, gli artisti in programma

Il cartellone comprende 9 progetti italiani e 8 internazionali, con una presenza significativa di artisti provenienti dall’area mediterranea e da altri contesti geografici.

La rappresentanza italiana comprende Al Vis Lo Lop, Banditori, Tartaglia Aneuro, Carlo Faiello, Marotta Ritual, Nuhara, Senduki, Yaràkä e Trevize.

A questi si aggiungono otto progetti internazionali:

Ayom (Portogallo, Angola e Italia).

(Portogallo, Angola e Italia). Azal (Francia e Tunisia).

(Francia e Tunisia). Beatriz Felicio (Portogallo).

(Portogallo). Ganna (Ucraina).

(Ucraina). Kamal Musialam Quartet (Emirati Arabi e Tunisia).

(Emirati Arabi e Tunisia). Kiw & Mourad Belouadi (Spagna e Marocco).

(Spagna e Marocco). L’Arannà (Spagna e Isole Baleari).

(Spagna e Isole Baleari). Votia (Francia e Isola La Réunion).

Concerti e incontri nel centro storico di Napoli

Tutte le attività di Napoli World 2026 si svolgeranno nel centro storico, tra Riot Studio e Domus Ars. Accanto ai concerti gratuiti aperti al pubblico, il programma prevede panel di approfondimento e speed meeting riservati agli incontri professionali. Il festival mette così in relazione le esibizioni dal vivo con le occasioni di confronto tra artisti e operatori del mercato musicale.

Dal 3 al 5 dicembre, Napoli diventerà quindi un punto di incontro tra culture, esperienze artistiche e professionisti del settore. Un appuntamento che unisce la promozione della musica dal vivo allo sviluppo di relazioni internazionali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della città nella rete della world music. (La redazione)

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