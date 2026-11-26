A cinque anni dal precedente lavoro discografico, Cristina Donà torna con L’arte di scomparire, un nuovo album che propone una riflessione sul rapporto con il mondo contemporaneo, dominato dall’esposizione continua e dalla necessità di apparire. Il disco arriva dopo la pubblicazione del singolo Possibili superstiti, uscito il 13 ottobre e presentato in anteprima dal vivo durante la serata finale del Premio Strega Poesia 2026. Il 27 ottobre è arrivato anche il videoclip ufficiale del brano.

L’arte di scomparire, un invito a cambiare prospettiva

Il titolo del nuovo album esprime una posizione precisa rispetto alla società attuale. In un tempo in cui l’apparire sembra avere un ruolo centrale, Cristina Donà sceglie di mettere al centro la discrezione e la capacità di fare un passo indietro.

Non si tratta di rinunciare alla propria presenza, ma di cambiare prospettiva. L’idea è quella di ridurre l’attenzione su sé stessi per ascoltare meglio ciò che accade intorno. Un modo diverso di abitare il mondo e riconoscersi parte di qualcosa di più ampio.

Il disco non è un concept album in senso stretto. Tuttavia, i brani condividono una sensibilità comune. Le storie raccontate attraversano forme di resistenza quotidiana, piccoli gesti e azioni di mutuo soccorso. Proprio queste esperienze restituiscono il significato più profondo del titolo.

Ne emerge un lavoro attraversato da una tensione intima, sospesa tra disperata speranza e desiderio di sottrarsi alla volontà di potenza individuale. La sottrazione diventa così una scelta espressiva, oltre che un modo per guardare alle relazioni umane.

Le ispirazioni: Pierre Zaoui e Perfect Days di Wim Wenders

La genesi di L’arte di scomparire si lega a due opere: il saggio omonimo del filosofo francese Pierre Zaoui e il film Perfect Days di Wim Wenders.

Dalla pellicola del regista tedesco, Donà riprende soprattutto l’attenzione per la discrezione, la dedizione e la cura. Al centro c’è la possibilità di partecipare pienamente alla vita senza dover necessariamente occupare la scena.

È una semplicità attiva, che non esclude le difficoltà e il dolore. Al contrario, invita a ritrovare lo stupore nelle esperienze quotidiane e nei dettagli che spesso passano inosservati.

Il libro di Zaoui affronta invece la discrezione da diverse prospettive. In particolare, la interpreta come un possibile gesto rivoluzionario nel contesto contemporaneo. Non soltanto una scelta morale, quindi, ma anche un atto volontario e politico, attraverso il quale l’individuo afferma consapevolmente il proprio modo di stare al mondo.

In questa prospettiva, scomparire non significa isolarsi o sottrarsi alla realtà. Significa piuttosto scegliere una presenza meno rumorosa, più attenta e capace di riconoscere il valore degli altri. Una possibile utopia, ma anche una forma di rispetto e di amore per il prossimo.

La tracklist di L’arte di scomparire

Il nuovo album comprende dieci brani nella versione in vinile e nove negli altri formati. La traccia conclusiva, Le ruote sull’asfalto, compare infatti soltanto nell’edizione in vinile.

Ecco la tracklist completa:

Possibili superstiti Foglie al vento Eppure La nebbia L’arte di scomparire Una carezza a digiuno Io ti guardo Generazioni di libellule Luce bellissima Le ruote sull’asfalto (solo versione vinile)

Il disco è pubblicato da Futurecords.

Cristina Donà, una carriera tra rock e ricerca musicale

Attiva dai primi anni Novanta, Cristina Donà è una delle autrici e interpreti più originali della scena musicale italiana. Nel corso della sua carriera ha sviluppato un percorso personale nell’ambito del rock, costruendo una discografia che comprende sette album in studio e diversi EP.

Il suo lavoro ha ottenuto anche l’attenzione di importanti personalità della musica internazionale, tra cui Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh, produttore che ha collaborato con artisti come Scott Walker, Peter Gabriel e Simple Minds.

Tra i riconoscimenti ricevuti figurano due Targhe Tenco, la Targa SIAE/Club Tenco, il Premio De André e il Premio Bindi alla Carriera. A questi si aggiunge il Premio Chatwin, testimonianza di un percorso che ha trovato riscontro anche fuori dall’Italia.

La critica internazionale ha dedicato attenzione alla sua musica, con recensioni e segnalazioni su pubblicazioni come Mojo, Billboard Europe e Sunday Times. Inoltre, Donà è stata la prima artista italiana a esibirsi al Meltdown Festival di Londra.

Nel tempo, la cantautrice ha mantenuto una costante disponibilità al cambiamento, diventando un riferimento per diverse generazioni di musicisti italiani.

La discografia di Cristina Donà

Di seguito gli album e gli EP pubblicati nel corso della sua carriera, secondo la discografia riportata.

Album

1997 – Tregua (Mescal)

1999 – Nido (Mescal)

2003 – Dove sei tu (Mescal)

2004 – Cristina Donà (Mescal/Rykodisc)

2007 – La quinta stagione (EMI)

2008 – Piccola faccia (EMI)

2011 – Torno a casa a piedi (EMI)

2014 – Così vicini (QBL/Believe Rec.)

2017 – Tregua 1997/2017 Stelle Buone (AA.VV., Believe Rec.)

2019 – Cristina Donà e Ginevra Di Marco (D&D/Funambulo)

2021 – deSidera (Fenix Music)

2026 – L’arte di scomparire (Futurecords)

EP

2000 – Goccia (Mescal)

2003 – Nel mio giardino (Mescal)

2003 – Triathlon (Mescal)

2003 – Invisibile (Mescal)

2004 – Invisibile Girl (Mescal)

2005 – Triathlon – UK Version (Mescal)

Il videoclip di Possibili superstiti

Il primo singolo ha anticipato l’uscita del nuovo album il 13 ottobre 2026. Il brano è stato presentato dal vivo durante la serata conclusiva del Premio Strega Poesia 2026. Successivamente, il 27 ottobre, è stato pubblicato il videoclip ufficiale.

Il video è disponibile su YouTube:

Guarda il videoclip ufficiale di Possibili superstiti

Con L’arte di scomparire, Cristina Donà torna dunque alla musica con un progetto che mette al centro un’idea precisa: non tutto deve necessariamente passare attraverso l’esposizione e la ricerca di visibilità. A volte, fare un passo indietro permette di osservare meglio il mondo, ascoltare gli altri e dare valore a ciò che accade lontano dai riflettori. (La redazione)

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