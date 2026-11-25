A sei anni da Fall to Pieces, Tricky torna con Different When It’s Silent, il suo quindicesimo album in studio e il primo pubblicato a proprio nome dal 2020. Un disco che nasce da un periodo personale particolarmente difficile e segna una nuova fase del percorso dell’artista di Bristol, tra elaborazione del lutto, sperimentazione sonora e ritrovata voglia di fare musica.

Un ritorno dopo sei anni di progetti paralleli

Dopo Fall to Pieces (2020), Tricky ha continuato a lavorare a diverse produzioni, senza però pubblicare un nuovo album solista. Nel 2021 è arrivato Lonely Guest, progetto collettivo con numerosi ospiti, tra cui Joe Talbot degli IDLES e Lee “Scratch” Perry.

Successivamente, nel 2023, ha collaborato con il produttore Mike Theis per Fifteen Days, pubblicato sotto il nome Theis Thaws. Nel 2025, invece, è uscito Out The Way, realizzato insieme alla cantante Marta Złakowska. Tutti questi lavori sono usciti per False Idols, l’etichetta indipendente fondata da Tricky nel 2013.

La distanza da un album a proprio nome ha anche ragioni personali profonde. Nel 2019, la morte improvvisa della figlia ha segnato profondamente l’artista, spingendolo ad allontanarsi dalla vita pubblica e dagli aspetti promozionali della carriera. Dopo aver riversato parte del proprio dolore in Fall to Pieces, Tricky ha preferito dedicarsi a progetti paralleli, evitando interviste, fotografie, videoclip e tournée.

Il ruolo di Alan McGee nella nascita del disco

La svolta è arrivata nel 2025, grazie al nuovo manager Alan McGee. Dopo aver ascoltato il materiale registrato tra la Francia e Bristol, McGee ha incoraggiato Tricky a raccoglierlo in un vero e proprio album a suo nome.

Il manager ne ha riconosciuto la forza, arrivando a considerarlo il lavoro migliore dell’artista dai tempi di Maxinquaye (1995), il disco che ne aveva segnato l’esordio solista. Una valutazione che ha contribuito a convincere Tricky a tornare al centro della scena con una nuova pubblicazione.

Elettronica, rock e nuove collaborazioni

Il risultato è Different When It’s Silent, un lavoro intenso, crudo e ricco di stratificazioni sonore. Nel suo quindicesimo album in studio, Tricky recupera diversi elementi del proprio linguaggio musicale. Elettronica, rock, blues e funk si intrecciano con atmosfere malinconiche e una scrittura fortemente personale.

Tra gli aspetti più interessanti spicca la presenza predominante di voci maschili. Gran parte del disco ruota attorno a Mitch Sanders, giovane cantautore di Bristol scelto anche per le affinità con le origini e l’ambiente sociale di Tricky. Entrambi provengono infatti dalla stessa comunità della città inglese.

La formazione degli ospiti comprende inoltre il rapper Red Run Rambo, la cantante Marta Złakowska e diversi musicisti, tra cui una violinista, un violoncellista e una cantante lirica. Un insieme di collaborazioni che amplia le possibilità espressive del disco.

La rilettura dei Dope Lemon e le sperimentazioni sonore

Tra i brani trova spazio anche una reinterpretazione di Marinade dei Dope Lemon, il progetto musicale di Angus Stone. Tricky ne ha riscritto gran parte del testo, trasformando il pezzo attraverso una nuova prospettiva.

Non mancano, inoltre, soluzioni che attraversano territori differenti, dal drum’n’bass al funk più ruvido. Una varietà di influenze che conferma la propensione dell’artista a lavorare con musicisti provenienti da contesti diversi, senza limitarsi a un genere o a un preciso circuito musicale.

Il dolore al centro di Different When It’s Silent

Al di là delle scelte sonore, il filo conduttore dell’album resta la perdita. Il lutto per la figlia attraversa la scrittura e definisce il tono emotivo di diversi passaggi.

In I’m Yours emergono dolore, rabbia e disorientamento. Il disco si conclude invece con Out of Place, brano interpretato insieme a Marta Złakowska e dedicato esplicitamente alla figlia. Tricky ha scelto questa canzone come chiusura simbolica di un capitolo particolarmente difficile della propria vita.

Con Different When It’s Silent, il musicista britannico trasforma così un lungo periodo di sofferenza in un nuovo percorso creativo. Dopo anni di distanza dalla dimensione pubblica e dall’attività dal vivo, dichiara di sentirsi finalmente pronto a tornare a registrare e a esibirsi.

La musica diventa quindi uno spazio di elaborazione personale, ma anche una possibilità di ripartenza. Non un ritorno alle condizioni precedenti, quanto piuttosto un nuovo punto di equilibrio da cui riprendere il proprio percorso artistico. (La redazione)

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