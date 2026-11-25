Sondaggio politico in vista delle elezioni 2027: partecipa e vota il partito che rappresenta il tuo orientamento. Il sondaggio è aperto ai lettori e non costituisce una rilevazione demoscopica professionale né una previsione del voto dell’intero elettorato italiano.
Le prossime elezioni politiche italiane non hanno ancora una data ufficiale. In vista del voto, però, è possibile partecipare al sondaggio politico del nostro sito e scegliere il partito che meglio rappresenta il proprio orientamento. Il sondaggio, anonimo e sicuro, permette ai lettori di esprimere la propria preferenza. Per partecipare è sufficiente scegliere un solo partito di riferimento tra quelli presenti nel sondaggio.
Il nostro sondaggio politico, in vista della prossime elezioni 2027, è aperto alla partecipazione dei lettori. L’obiettivo è raccogliere le preferenze espresse attraverso il voto al partito scelto. Partecipare è semplice. Seleziona il tuo partito di riferimento e vota nel sondaggio. In questo modo puoi contribuire al risultato complessivo delle preferenze raccolte dal nostro sito. Il nostro sondaggio permetterà di individuare l’orientamento politico dei lettori. La data della consultazione elettorale, tuttavia, non è ancora ufficiale.
La XIX legislatura è iniziata il 13 ottobre 2022. L’articolo 60 della Costituzione stabilisce che Camera dei deputati e Senato della Repubblica siano eletti per cinque anni. La scadenza naturale della legislatura arriva quindi nell’ottobre 2027. Questo termine, però, non permette di stabilire già oggi il giorno esatto delle prossime elezioni. Infatti, il voto potrebbe arrivare anche prima in caso di scioglimento anticipato delle Camere. La data delle elezioni dipenderà dagli atti che porteranno alla conclusione della legislatura e alla convocazione del corpo elettorale.
L’articolo 61 della Costituzione stabilisce che le elezioni delle nuove Camere si tengano entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Di conseguenza, la scadenza naturale della XIX legislatura rappresenta un riferimento per il prossimo appuntamento elettorale. Non coincide, però, automaticamente con il giorno in cui gli italiani saranno chiamati alle urne. Al momento, quindi, non è possibile indicare una data ufficiale per le elezioni politiche 2027.
In attesa delle prossime elezioni, si può esprimere la propria preferenza attraverso il sondaggio politico del nostro sito. Scegli il partito che consideri il tuo riferimento e partecipa alla rilevazione. Il tuo voto, anonimo e sicuro, contribuirà al risultato del sondaggio e permetterà di confrontare le preferenze espresse dai partecipanti.
Il primo sondaggio politico, avviato il 30 agosto 2026 e conclusosi il 25 novembre 2026, ha raccolto complessivamente 2.532 voti. La rilevazione ha coinvolto partiti, movimenti politici e l’opzione «Non voto», offrendo una fotografia delle preferenze espresse dai partecipanti nel corso di quasi tre mesi. A guidare la classifica è Fratelli d’Italia, con 207 voti (8,2%), seguito dal Partito Democratico, che ha ottenuto 198 voti (7,8%). Al terzo posto si colloca +Europa, con 187 voti (7,4%). Seguono Forza Italia e l’opzione «Non voto», entrambe con 182 preferenze. Di seguito la classifica completa.
|Pos.
|Preferenza
|Voti
|Percentuale
|1
|Fratelli d’Italia
|207
|8,2%
|2
|Partito Democratico
|198
|7,8%
|3
|+Europa
|187
|7,4%
|4
|Forza Italia
|182
|7,2%
|4
|Non voto
|182
|7,2%
|6
|Pace, Terra e Dignità
|181
|7,1%
|7
|Azione
|180
|7,1%
|8
|Movimento 5 Stelle
|177
|7%
|8
|Altri partiti
|177
|7%
|10
|Lega
|176
|7%
|11
|Futuro Nazionale
|175
|6,9%
|12
|Noi Moderati
|173
|6,8%
|13
|Alleanza Verdi e Sinistra
|169
|6,7%
|14
|Italia Viva
|168
|6,6%
|TOTALE VOTI
|2.532
|100%
Con la chiusura di questa prima rilevazione si conclude anche il primo ciclo del nostro sondaggio. Adesso si aprirà un nuovo sondaggio, con una nuova occasione per esprimere le proprie preferenze e verificare come cambieranno gli orientamenti dei partecipanti.
È bene precisare che il sondaggio in corso, pubblicato sul nostro sito, non costituisce una rilevazione demoscopica professionale. La partecipazione è aperta ai lettori che scelgono di esprimere la propria preferenza. I risultati rappresentano quindi le indicazioni raccolte attraverso il nostro sondaggio e non intendono essere una previsione del voto dell’intero elettorato italiano. (La redazione)
*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto.
Totale voti: 7
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