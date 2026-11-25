«Scrivere quel pezzo è stato solo un esercizio di parole sul gioco d’azzardo, con tutti i luoghi comuni». Lemmy Kilmister raccontò così “Ace of Spades” a Mojo nel 2011, con la sua solita aria di chi non vuole dare troppa importanza alla cosa. Il pubblico però ne diede parecchia: oltre quarant’anni dopo l’uscita, quei due minuti e 48 secondi sono ancora il biglietto da visita del metal più sporco e veloce.

Un singolo da due minuti e quarantotto secondi

Il brano uscì nell’autunno del 1980, come title track del quarto album dei Motörhead. Nelle classifiche britanniche arrivò al numero 15 e restò in graduatoria per 13 settimane. Lo ricostruisce la storia del pezzo raccontata da Louder , secondo cui Lemmy volle infilare nel testo quanti più riferimenti al gioco possibile: la mano alta, gli occhi di serpente, la mano del morto, senza dimenticare il jolly.

La “dead man’s hand” è un classico del folklore del poker. Si tratta della combinazione di assi e otto che Wild Bill Hickok teneva quando un colpo alla schiena lo uccise a Deadwood, nel 1876. Lemmy la prese in prestito e la trasformò in un ritornello da stadio. Il successo vero, quello da primo posto, arrivò a gennaio 2016, dopo la sua morte il 28 dicembre 2015. In quei giorni “Ace of Spades” guidò la classifica britannica rock e metal.

Il cantante che giocava alle slot

Il paradosso è che Lemmy, nel gioco da tavolo, non c’era dentro. Nella sua autobiografia “White Line Fever” ammise di essere più un tipo da macchinette, le famose “one-armed bandit”, ma di non poter cantare di frutti che girano. Al Rainbow Bar and Grill di Los Angeles, il locale sulla Sunset Strip che frequentava assiduamente, il suo angolo era quello del video poker. Nel giorno dei funerali, il 9 gennaio 2016, il Rainbow organizzò una veglia di quattro ore e i vecchi amici lo ricordarono proprio così, a giocare nel suo solito posto.

Quella di Lemmy non è una storia isolata. La musica ha sempre guardato al tavolo da gioco come a una metafora di rischio e destino. Prima dei Motörhead, nel 1978, Kenny Rogers aveva fatto di “The Gambler” una lezione di vita sul sapere quando lasciare le carte. Cambiano i generi, resta l’idea: il gioco racconta chi siamo.

Dal palco al conto di gioco

In Italia il gioco a distanza è un’altra cosa rispetto alla leggenda del rock. Non c’è il bancone del Rainbow, c’è un sito che deve avere la concessione dell’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e un accesso riservato ai maggiorenni. Chi si avvicina per curiosità, magari dopo aver riascoltato un classico, ha quindi una domanda pratica da farsi: questo operatore è autorizzato? Per orientarsi tra le piattaforme legali esistono portali di consultazione come BonusFinder Italia , che presenta i casino online con licenza italiana e aiuta a distinguere i siti regolati da quelli senza concessione.

La differenza tra un sito autorizzato e uno senza concessione si vede nei dettagli: tutela dei dati, strumenti per limitare le giocate, assistenza in italiano, pagamenti tracciabili. Un’etichetta “gambler” non basta. Vale lo stesso principio che usiamo quando acquistiamo un disco in vinile da un negozio sconosciuto: si controlla chi vende prima di fidarsi.

Quando la mano gira male

C’è poi la parte che nelle canzoni di rado compare. Il gioco può creare dipendenza e chi sente di perdere il controllo ha strumenti ufficiali a disposizione. Sul portale dell’ADM l’ autoesclusione dal gioco a distanza si richiede con le credenziali SPID e può essere trasversale, quindi valida per tutti i concessionari, oppure limitata a un singolo operatore o a una categoria di gioco. Esiste anche il Numero Verde Nazionale 800 558822, gratuito e anonimo, per chi preferisce parlare con una persona.

È una differenza di fondo con il mito del giocatore maledetto che la musica ama raccontare. Lo stesso Lemmy, che sui palchi sembrava invincibile, descrisse il suo testo come un gioco di parole e non come un manuale. Una canzone può esaltare il rischio, la realtà del gioco regolato chiede invece limiti, età minima e controlli.

Che cosa resta di “Ace of Spades”

A distanza di decenni il brano funziona ancora per ragioni musicali: il basso distorto dell’intro, il ritmo in corsa, un ritornello che si canta senza sapere l’inglese. Il tema del gioco è il costume di scena, mai il messaggio. Per questo il pezzo regge l’ascolto anche in chi non ha mai toccato una carta.

Chi vuole ripartire da quel suono ha un buon punto d’ingresso nella guida di Musicletter ai 10 album di heavy metal da avere in CD o vinile , dove i Motörhead stanno accanto a Black Sabbath, Iron Maiden e Metallica. Il resto lo fa lo stereo, a volume alto. (Aaron Stack)

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