Il 28 e 29 novembre The CineClub ospita due giornate di cinema, musica, comicità, incontri e performance dal vivo. La manifestazione, diretta artisticamente da Piji, rende omaggio anche a Diane Keaton.

Il cinema di Woody Allen torna protagonista a Roma con la seconda edizione del Woody Allen Festival, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 al The CineClub di via Lidia 46. L’appuntamento arriva a ridosso del 91° compleanno del regista newyorkese e propone due giornate dedicate al suo universo creativo, tra cinema, musica, letteratura e comicità.

La manifestazione, con la direzione artistica di Piji, amplia il tradizionale formato della rassegna cinematografica. L’obiettivo è esplorare le diverse forme espressive che attraversano il lavoro di Allen, dalla scrittura alla recitazione, fino alla passione per il jazz. Questa seconda edizione sarà inoltre dedicata a Diane Keaton, attrice e storica collaboratrice del regista.

Woody Allen Festival, due giorni tra cinema, musica e comicità

Il programma trasformerà gli spazi del The CineClub in un luogo di incontro tra linguaggi e discipline. Proiezioni a sorpresa, masterclass, reading, monologhi, incontri e scene recitate dal vivo si alterneranno nel corso delle due giornate.

Non mancheranno i concerti, con sonorità che richiamano l’immaginario musicale alleniano: dixieland, swing e jazz manouche. Il cinema, quindi, non resterà confinato allo schermo, ma diventerà il punto di partenza per performance, improvvisazioni e momenti di approfondimento.

L’iniziativa nasce da un’idea di Piji, sviluppata poco dopo la composizione del brano Come Woody Allen, accompagnato da un videoclip in stile alleniano. Da qui prende forma un festival che mette al centro la varietà artistica di un autore capace di attraversare cinema, teatro, letteratura e musica.

L’omaggio a Diane Keaton con Melina Martello

Uno degli elementi centrali della seconda edizione sarà la dedica a Diane Keaton, protagonista di numerosi film di Woody Allen e interprete di un sodalizio artistico che ha lasciato un segno importante nella storia del cinema.

Attraverso incontri, approfondimenti e performance, il festival ripercorrerà la sua carriera e il suo contributo alla rappresentazione dei personaggi femminili sul grande schermo.

A fare da madrina sarà Melina Martello, storica voce italiana di Diane Keaton e Mia Farrow. L’attrice e doppiatrice prenderà parte all’incontro inaugurale, aprendo idealmente il percorso dedicato al mondo alleniano e alle sue protagoniste.

Tutti dicono I Love Woody e Tutti stra-amano Diane

Il programma avrà due appuntamenti principali sul versante dello spettacolo dal vivo: Tutti dicono I Love Woody e Tutti stra-amano Diane.

Attori, autori, comici e musicisti si alterneranno sul palco con monologhi, dialoghi tratti dai film, battute e momenti musicali. Ad accompagnare le performance saranno le formazioni jazz di Piji, in un intreccio tra recitazione, comicità e improvvisazione.

Accanto agli spettacoli, il festival proporrà masterclass e incontri dedicati a diversi temi. Tra questi figurano la magia, la stand-up comedy, la figura di Diane Keaton e le dinamiche della coppia, da sempre uno dei motori narrativi del cinema di Allen.

Una mostra di radio d’epoca e atmosfere newyorkesi

Tra le iniziative previste ci sarà anche una mostra di radio d’epoca, curata dall’A.I.R.E. (Associazione Italiana Radio D’Epoca). L’esposizione richiamerà le atmosfere di Radio Days, il film di Woody Allen che guarda alla stagione d’oro della radio americana.

Non mancheranno incursioni gastronomiche ispirate alla tradizione dei deli newyorkesi e aperitivi a tema. Inoltre, alcune proiezioni manterranno volutamente segreti i propri titoli, aggiungendo un elemento di sorpresa alla programmazione.

La seconda edizione del Woody Allen Festival punta così a riunire cinema, musica, comicità e cultura popolare in un unico spazio. Due giornate per riscoprire un immaginario artistico attraverso spettacoli, incontri e contaminazioni tra le arti.

Un appuntamento che celebra Woody Allen e rende omaggio a Diane Keaton, mettendo al centro il rapporto tra ironia, musica e racconto delle contraddizioni umane. (La redazione)

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