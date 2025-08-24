Fëdor Dostoevskij e il gioco d’azzardo

Spinto dalle pressioni dell’editore e dai debiti accumulati per la sua dipendenza dal gioco d’azzardo, Fëdor Dostoevskij scrive e pubblica nel 1866 "Il giocatore", romanzo intenso e autobiografico che riflette la sua esperienza personale, destinato a diventare un capolavoro della letteratura russa.
Sollecitato dall’editore e soprattutto incalzato dai debiti accumulati a causa della sua dipendenza dal gioco d’azzardo, Fëdor Dostoevskij, all’età di 45 anni, scrisse in tempi record Il giocatore, pubblicato nel 1866. Il romanzo, incentrato proprio sul tema del gioco, fu completato in meno di un mese e dettato alla giovane stenografa Anna Grigor’evna Snitkina, che poco dopo la pubblicazione sarebbe diventata sua moglie.
In questo toccante racconto autobiografico, la moglie di Fëdor Dostoevskij riflette sulla devastante dipendenza dal gioco d’azzardo del marito. Colpita dal contrasto tra il suo coraggio nelle prove più dure della vita e l’impotenza di fronte alla roulette, comprende che non si tratta di una semplice debolezza, ma di una passione patologica, una vera malattia dell’anima. Impossibilitati a lasciare Baden-Baden in attesa di fondi dalla Russia, restano intrappolati in un circolo vizioso di speranza, rovina e attesa. Ecco cosa scrive Anna. G. Dostoevskaja a proposito del marito “giocatore”:
Nel 1866, con la pubblicazione de Il giocatore e Delitto e castigo, Fëdor Dostoevskij si afferma definitivamente come uno dei massimi esponenti della letteratura russa e mondiale, segnando una svolta decisiva nella sua carriera di intellettuale.
Nel romanzo ambientato nella fittizia città termale di Roulettenburg, in Germania, Aleksej Ivànovic, giovane precettore russo, vive in un ambiente dominato dal gioco d’azzardo, dalle passioni non corrisposte e dalla decadenza morale. Innamorato senza speranza della fredda Polina, figliastra di un generale rovinato, Aleksej si umilia e gioca d’azzardo per lei, mentre la famiglia si aggrappa alla speranza della morte dell’anziana nonna, da cui dipende l’eredità. Attorno a loro ruotano figure ambigue e disperate, in una storia che mescola ironia, ossessione e rovina.
Il giocatore di Dostoevskij ha ispirato numerosi adattamenti, tra cui il film Il grande peccatore di Robert Siodmak e lo sceneggiato RAI diretto da Edmo Fenoglio. Anche la musica ha reso omaggio al romanzo, con l’opera lirica Il giocatore composta da Sergej Prokof’ev, a testimonianza della forza espressiva e della modernità dell’opera. (La redazione)
