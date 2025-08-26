I Galaxie 500 pubblicano su disco un concerto del 1988 al CBGB

Nel 1988 i Galaxie 500, reduci dal successo del loro primo album Today e dal relativo tour, conclusero l’anno con una performance memorabile al leggendario CBGB di New York. La band, già riconosciuta per la sua intimità sonora e per l’intensità malinconica delle sue esibizioni, condivise il palco con Sonic Youth, B.A.L.L. e Unsane in occasione di un concerto-benefit per il negozio di fanzine See Hear.

Il live ritrovato: CBGB 12.13.88

Il fonico e produttore Kramer ha catturato quella serata in un mix diretto. Poi Alan Douches ha restaurato e rimasterizzato il materiale dalle fonti analogiche presso i West West Side Music. Da quel lavoro è nato CBGB 12.13.88, un documento live che immortala i Galaxie 500 alla fine del loro primo capitolo artistico. L’anno seguente, la band avrebbe aperto una nuova fase con l’uscita di On Fire.

Ascolta il live su Bandcamp

Per la prima volta, CBGB 12.13.88 dei Galaxie 500 è disponibile ufficialmente. Il disco è uscito l’8 agosto 2025, sia in streaming sia su supporto fisico, per Silver Current Records. Si tratta di un tassello prezioso che restituisce la magia di una band giovane, ma già matura e in piena evoluzione. (La redazione)