Ya Tseen con il nuovo album Stand On My Shoulders

Nicholas Galanin torna con il suo progetto Ya Tseen e con un nuovo nuovo album dal titolo Stand On My Shoulders, in uscita il 16 gennaio 2026 per Sub Pop Records. Il nuovo lavoro prosegue il percorso avviato con Indian Yard del 2020, ponendo al centro l’amore come forza rivoluzionaria, la connessione e la resistenza collettiva.

Collaborazioni e primo singolo

Il disco vede la partecipazione di numerosi artisti, tra cui Portugal. The Man, Meshell Ndegeocello, dreamcastmoe, Anel Figueroa, Jahon Mikal, Pink Siifu, Sidibe, Hanna Ben e Ashley Young.

Come anticipazione, Ya Tseen ha pubblicato il video ufficiale del primo singolo Taste On My Lips, che vede la collaborazione di Portugal. The Man, Meshell Ndegeocello e Sidibe. Diretto da Stephen Gray, il brano è descritto da Galanin come “una dichiarazione d’amore scritta per la pista da ballo, ispirata alle connessioni rese possibili da quei luoghi nel corso delle generazioni”.

Un’opera che unisce musica e arte visiva

La copertina di Stand On My Shoulders è un monotipo realizzato dallo stesso Galanin, ispirato a una fotografia del padre, scomparso nel 2021. L’immagine ritrae il regalia Tlingit appartenuto al genitore, ma senza la figura umana, a simboleggiare uno spazio da colmare per le generazioni future. Il progetto rappresenta un omaggio agli insegnamenti e ai doni degli antenati, oltre a riaffermare le responsabilità collettive verso chi verrà.

Profilo dell’artista e attività live

Nicholas Galanin è attivo da oltre vent’anni sia nella musica sia nelle arti visive, con opere che spaziano dall’intaglio tradizionale Tlingit alla scultura e al video. Ha esposto in contesti internazionali come la Public Art Abu Dhabi Biennial, la Whitney Biennial, la Sydney Biennial, Desert X, Art Week Miami Beach e con il New York Public Art Fund.

In attesa dell’uscita dell’album, Ya Tseen accompagnerà Portugal. The Man in un tour di sette date tra il 6 e il 19 novembre 2025, con tappe a Portland, Seattle, Vancouver, Boise, Salt Lake City, Aspen e Denver.

Conclusione

Con Stand On My Shoulders, Ya Tseen intreccia musica e arti visive in un lavoro che guarda al passato e al futuro, riconoscendo le radici culturali e il legame con la comunità. Il nuovo album conferma la visione di Galanin, in cui l’espressione artistica è strumento di memoria, connessione e resistenza. (La redazione)