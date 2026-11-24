La band californiana di The Distance torna in Italia per un solo appuntamento. Il concerto si terrà il 17 giugno 2027 al Circolo Magnolia di Milano.

Cake in concerto al Circolo Magnolia

I Cake annunciano una nuova data italiana. La band di Sacramento, in California, salirà sul palco del Circolo Magnolia di Milano giovedì 17 giugno 2027, per quello che sarà il suo unico concerto nel nostro Paese.

Nati nei primi anni Novanta, i Cake si sono affermati con un approccio musicale lontano dalle tendenze dominanti dell’epoca. La loro proposta ha rappresentato anche una risposta provocatoria al grunge, allora protagonista delle classifiche. Da quel momento, il gruppo ha sviluppato un’identità riconoscibile, mantenendo una forte indipendenza artistica.

Un percorso all’insegna dell’indipendenza

Nel corso della carriera, i Cake hanno costruito un modello di lavoro basato sull’autonomia creativa e sulle decisioni condivise. La band adotta un metodo democratico nella gestione delle proprie attività e conserva il controllo sulle diverse fasi della produzione musicale.

Un’impostazione che riguarda anche gli aspetti pratici del lavoro. I musicisti, infatti, scrivono, arrangiano, producono e registrano i propri brani nel loro studio di Sacramento, in California. La struttura è alimentata a energia solare e produce regolarmente più elettricità di quanta ne consumi, facendo persino girare il contatore al contrario.

Questa filosofia si estende anche all’organizzazione dei tour e al rapporto con il pubblico. Ne emerge un progetto musicale che, nel tempo, ha preservato una notevole autonomia operativa.

Dal successo di Showroom of Compassion al nuovo album

Il disco più recente dei Cake, Showroom of Compassion, ha debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200. Il New Yorker ne ha sottolineato la particolare brillantezza espressiva, descrivendone il carattere impassibile.

La discografia del gruppo attraversa diversi territori musicali. Rock, funk, country, jazz, soul e musica latina convivono in una scrittura che evita classificazioni rigide. Il risultato è un sound personale, costruito attraverso arrangiamenti essenziali e contaminazioni che riflettono la libertà compositiva della band.

Nel frattempo, i Cake stanno lavorando al nono album in studio, la cui pubblicazione è prevista nel corso del 2027. Il concerto milanese del 17 giugno offrirà quindi l’occasione per ritrovare dal vivo il repertorio del gruppo, in una fase che coincide con la preparazione di un nuovo capitolo discografico. (La redazione)

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